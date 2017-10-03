«Ночной бухгалтер». От чего у бухгалтеров нервотрепка: раздражает «Мое дело», НДС поменяют, будущее учета и уголовку тоже

93 1

Отчетная кампания в разгаре, но бухгалтерам сегодняшние новости не дают сосредоточиться.

Систему НДС поменяют

Сенсация: покупателей обяжут платить НДС за поставщиков. В письме Минфин рассказал о законопроекте, по которому уплату НДС переложат на покупателей — налоговых агентов. Правда, при реализации отдельных видов продукции.

На нашем форуме уже паника из-за этой новости. Людей интересует, как это будет выглядеть, например, в оптовой торговле. Ведь там несколько посредников в цепочке.

Другие не паникуют и считают, что НДС должны платить те, кто перепродает товары, добавляя к первоначальной стоимости свою наценку. И тогда всё будет прозрачно и просто. А вы как считаете?

Мало в стране уголовки. Надо больше!

Еще одна поразительная новость — Следственный комитет выступил за введение уголовной ответственности для юрлиц.

Сейчас, как известно, компаниям грозит только административная ответственность.

Аноним оставил коммент про уголовное преследование юрлиц в других странах: «По французской схеме (отвечает юрлицо, а руководство полностью освобождается от всякой ответственности) воровать будут гораздо больше».

В общем, никогда такого не было и опять.

А налоговикам и без новых статей УК нормально живется. Юрист рассказал, что из-за поправок в НК инспекторы по каждой расходной операции смогут заявить, что она была ради экономии на налогах.

Какой адрес писать в счетах-фактурах

Бухгалтерам стали приходить письма от контрагентов, где они просят проверять их адреса в счетах-фактурах.

С 1 октября писать адрес организации в счетах-фактурах надо по новым правилам.

По каким, читайте обсуждение коллег.

Сегодня бухгалтеры комментируют и расследование «Клерка» про сервис «Мое дело». На нашем форуме появились жалобы на эту компанию. И мы решили разобраться, что раздражает бухгалтеров.

А еще у «Клерка» новый дизайн: уже завтра. Оцените его. Многих уже раздражает.

Зачем бухгалтеру блокчейн и другие иностранные слова

Нужно ли бухгалтеру гуглить, выискивая определение новомодных понятий типа «блокчейн»?

Наши эксперты считают, что да. Ведь бухучет уже в недалеком будущем будет проходить по совершенно другим правилам.

Смотрите видео, где рассказано, почему скрывать данные учета в будущем будет невозможно. Мы там все понятно объясняем.

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы знать, как защитить себя и компанию.

Подписывайтесь на «НБ». Он помогает.







«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

------------------------------

Ваша спокойная, только спокойная редакция

Вот такая, как кот слева: