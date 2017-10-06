У бухгалтеров начались проблемы из-за новых правил заполнения адресов в счетах-фактурах

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Новые правила по счетам-фактурам, которые действуют с 1 октября, уже вызвали переполох в бухгалтерской среде.

Новые правила заполнения счетов-фактур

C 1 октября 2017 года, в соответствии с правилами заполнения счета-фактуры (введены Постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 № 981) в строках 2а и 6а необходимо указывать все элементы адреса покупателя и продавца по данным ЕГРИП и ЕГРЮЛ.

Адрес должен содержать:

почтовый индекс,

наименование и тип субъекта РФ,

название населенного пункта,

улица,

номер дома,

строение,

корпус.

Какие письма стали рассылать контрагенты

Обеспокоенные покупатели, опасаясь за вычет по НДС, рассылают письма своим поставщикам с просьбой актуализировать адрес в бухпрограмме, чтобы счета-фактуры соответствовали новым правилам.

Причем иногда ситуация доходит до абсурда, так как контрагенты требуют соблюдать не только элементы адреса из ЕГРЮЛ, но и размер шрифта.

Наши читатели отмечают, что налоговики на вебинарах призывают налогоплательщиков «не сходить с ума» со шрифтами.

Сегодня один из наших читателей обозначил еще одну проблему, связанную с заполнением адреса в счете-фактуре. Он сообщил, что в 1С адрес контрагента не вмещается полностью.

В 1С адрес полностью не вмещается. Все усложняет нам Правительство. Какая разница дом 1 или д. 1? Суть не меняется.

- Аноним

Некоторые бухгалтеры жалуются, что при автоматическом заполнении данных контрагента (по ИНН) из ЕГРЮЛ в программу 1С иногда попадают некорректные данные, поэтому следует проявлять бдительность.

Кстати, об автоматическом заполнении: при переходе на 1с 8.3 у меня автоматически заполнились реквизиты контрагентов, по одной фирме КПП заполнился какой-то другой. Так пока они увидели и заставили переделывать, я им комплектов 20 сделала закрывающих. Это был тот еще косяк и позор. Шеф орал как резаный. Так что будьте осторожнее!

- Яна Вячеславовна

Какие еще проблемы?

А как у вас? С какими трудностями вы столкнулись при выставлении счетов-фактур с 1 октября?

Ждем ваших комментариев.