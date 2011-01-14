Минфин пояснил, как считать НДФЛ при продаже квартиры, полученной по договору мены

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Статьей 567 ГК РФ установлено, что к договору мены применяются правила о купле-продаже.

При продаже квартиры вместо получения имущественного налогового вычета в размере 1 млн. рублей налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

В расходы, связанные с приобретением квартиры, включается стоимость квартиры, указанная в договоре мены, либо, при отсутствии стоимости в договоре, рыночная стоимость обмениваемой квартиры.

Рыночная стоимость обмениваемого жилого помещения (квартиры) может быть установлена оценщиком, поясняет Минфин в письме № 03-04-05/75124 от 15.12.2016.