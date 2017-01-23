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Микропредприятия могут заключать трудовые договоры по типовой форме

23.01.17 15:19
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С 1 января 2017 г. работодатели - субъекты малого предпринимательства (в том числе ИП), которые в соответствии с федеральным законом отнесены к микропредприятиям, должны при заключении с работниками трудовых договоров соблюдать ряд дополнительных требований. Об этом напомнили в ГИТ по Калининградской области.

В частности, если такой работодатель в соответствии со ст. 309.2 ТК РФ отказывается (полностью или частично) принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, то условия, касающиеся вопросов, которые должны быть регламентированы названными локальными нормативными актами, подлежат включению непосредственно в текст трудового договора.

Данный трудовой договор необходимо заключать на основе типовой формы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 № 858.

Напомним, что к микропредприятиям относятся субъекты малого бизнеса, отвечающие следующим требованиям - среднесписочная численность работников не более 15 человек; выручка от ведения хозяйственной деятельности без НДС не превышает 120 млн. руб. в год. Микропредприятия должны быть включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

В то же время, если работодатель перестает считаться микропредприятием и соответствующие изменения вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, то не позднее четырех месяцев с даты внесения таких изменений указанный работодатель должен перейти к регулированию трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, без учета особенностей, установленных гл. 48.1 ТК РФ.

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