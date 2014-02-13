ФНС пояснила, как заполнить заявление на получение патента при оказании услуг общественного питания

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Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, входят в перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН. Об этом напомнила ФНС в письме № СД-4-3/1197@ от 25.01.2017.

Между тем действующая форма заявления на получение патента, утвержденная приказом ФНС России от 18.11.2014 N ММВ-7-3/589@, не предусматривает возможность заполнения сведений об объектах, используемых при осуществлении данного вида предпринимательской деятельности.

В этой связи, до внесения изменений в приказ ФНС России, при заполнении формы N 26.5-1 "Заявление на получение патента" в целях применения ПСН в отношении указанного вида предпринимательской деятельности рекомендуется сведения об объектах организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей (киосках, палатках, магазинах (отделах) кулинарии при ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных и других аналогичных точках общественного питания), отражать на странице "Сведения по каждому объекту, используемому при осуществлении видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 19, 45, 46 и 47 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации". При этом, по коду строке 010 указывается код объекта: 29 - объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей.