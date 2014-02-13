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ФНС напоминает: налоговые платежи разрешено уплачивать иными лицами

02.02.17 10:10
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С 1 января 2017 года налоговые платежи разрешено уплачивать за налогоплательщиков (плательщиков сборов, страховых взносов) иными лицами. В связи с этим ФНС РФ опубликовала Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации:

1. Плательщики налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывают в полях:

  • «ИНН» плательщика –значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется.В случае отсутствия у плательщика – физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль («0»). При этом необходимо в поле «Код» указать Уникальный идентификатор начисления (индекс документа);
  • «КПП» плательщика –значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей бюджетную систему Российской Федерации исполняется. При исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц в реквизите «КПП» плательщика указывают ноль («0»);
  • «Плательщик» - информация о плательщике, осуществляющем платеж:


Для юридических лиц – наименование юридического лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

Для физических лиц – фамилия, имя, отчество физического лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

При этом в поле «Назначение платежа» указывается ИНН и КПП (для физических лиц только ИНН) лица, осуществляющего платеж и наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак "//". Данные реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, указываемой в поле «Назначение платежа».

Следует иметь ввиду, что для данной категории плательщиков Правилами не предусмотрен новый статус. В поле «101» - «Статус плательщика» указывается статус того лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется.

При исполнении обязанности:

  • юридического лица – «01»;
  • индивидуального предпринимателя - «09»;
  • нотариуса, занимающийся частной практикой – «10»;
  • адвоката, учредивший адвокатский кабинет – «11»;
  • главы крестьянского (фермерского) хозяйства – «12»;
  • физического лица – «13»;


2. Кредитные организации при составлении в соответствии с Положением Банка России от 29.06.2012 № 384-П реестра к платежному поручению на общую сумму по принятым от иных физических лиц распоряжениям о переводе денежных средств в счет исполнения обязанности налогоплательщика – физического лица по уплате налоговых платежей указывают:

  • «ИНН» физического лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется. В случае отсутствия у плательщика – физического лица ИНН, обязателен к заполнению показатель «Уникальный идентификатор начисления» (индекс документа).
  • Фамилию, имя, отчество физического лица, исполняющего обязанность плательщика по перечислению налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
  • «Статус плательщика», чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется.


При исполнении обязанности:

  • индивидуального предпринимателя - «09»;
  • нотариуса, занимающийся частной практикой – «10»;
  • адвоката, учредивший адвокатский кабинет – «11»;
  • главы крестьянского (фермерского) хозяйства – «12»;
  • физического лица – «13»;


- «Назначение платежа» - ИНН физического лица, осуществляющего платеж, и ФИО плательщика, чья обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак "//". Данные реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, указываемой в поле «Назначение платежа».

Обращаем внимание, что реестр к платежному поручению на общую сумму формируется только по распоряжениям о переводе денежных средств в счет исполнения обязанности физического лица по уплате налоговых платежей.

3. Кредитные организации при составлении по каждому платежу распоряжений о переводе денежных средств без открытия счета, принятых от физических лиц, в счет исполнения обязанности налогоплательщика по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывают в полях:

  • «ИНН» плательщика – значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется. При отсутствии у плательщика – физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль («0»). При этом необходимо указать в поле «Код» Уникальный идентификатор начисления (индекс документа);
  • «КПП» плательщика – значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей бюджетную систему Российской Федерации исполняется. При исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц в реквизите «КПП» плательщика указывают ноль («0»);
  •  «Плательщик» - наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), осуществляющей перевод денежных средств на счет получателя средств, и информацию о плательщике - физическом лице: фамилию, имя, отчество физического лица, исполняющего обязанность налогоплательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Для выделения информации о плательщике - физическом лице используется знак "//".


«Назначение платежа» - Назначение платежа» - ИНН физического лица, осуществляющего платеж и наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак "//". Данные реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, указываемой в поле «Назначение платежа».

«Статус плательщика» - «20» - кредитная организация (филиал кредитной организации), составившая распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица.

4. Организации федеральной почтовой связи при составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по каждому платежу физического лица указывают в реквизитах:

  • «ИНН» плательщика – значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется. При отсутствии у плательщика – физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль («0»). При этом в поле «Код» необходимо указать Уникальный идентификатор начисления (индекс документа);
  • «КПП» плательщика – значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей бюджетную систему Российской Федерации исполняется. При исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц в реквизите «КПП» плательщика указывают ноль («0»);
  •  «Плательщик» - наименование организации федеральной почтовой связи, осуществляющей перевод денежных средств на счет получателя средств, и информацию о плательщике - физическом лице: фамилию, имя, отчество физического лица, исполняющего обязанность налогоплательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Для выделения информации о плательщике - физическом лице используется знак "//".
  • «Назначение платежа» - ИНН и КПП лица (для физических лиц только ИНН), осуществляющего платеж. Для выделения информации о плательщике используется знак "//". Данные реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, указываемой в поле «Назначение платежа».
  • «Статус плательщика» - «03» - организация федеральной почтовой связи, составившая распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица.

ФНС РФ напоминает о том, что иное лицо, не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога.
 

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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4 мнения
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Аноним
, Москва
А банки и не торопятся с этими настройками. на днях пыталась такой платеж сделать в Сбере.. Делают квадратные глаза и тупо лепят ИНН платящего, а не должника. И говорят: или так, или никак!
Клерк
НатальяС
, Краснодар
Так в том же 107 приказе значится:
10. Организации при составлении распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, удержанных из заработной платы (дохода) должника - физического лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке, указывают в реквизитах:
"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате платежа в бюджетную систему Российской Федерации исполняется на основании исполнительного документа. При отсутствии у плательщика - физического лица ИНН в реквизите "ИНН" плательщика указывается ноль ("0");

Как этот ИНН указывать, если он автоматом заполняется?
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