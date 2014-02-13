ФНС напоминает: налоговые платежи разрешено уплачивать иными лицами

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С 1 января 2017 года налоговые платежи разрешено уплачивать за налогоплательщиков (плательщиков сборов, страховых взносов) иными лицами. В связи с этим ФНС РФ опубликовала Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации:



1. Плательщики налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывают в полях:

«ИНН» плательщика –значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется.В случае отсутствия у плательщика – физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль («0»). При этом необходимо в поле «Код» указать Уникальный идентификатор начисления (индекс документа);

«КПП» плательщика –значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей бюджетную систему Российской Федерации исполняется. При исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц в реквизите «КПП» плательщика указывают ноль («0»);

«Плательщик» - информация о плательщике, осуществляющем платеж:



Для юридических лиц – наименование юридического лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации.



Для физических лиц – фамилия, имя, отчество физического лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации.



При этом в поле «Назначение платежа» указывается ИНН и КПП (для физических лиц только ИНН) лица, осуществляющего платеж и наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак "//". Данные реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, указываемой в поле «Назначение платежа».



Следует иметь ввиду, что для данной категории плательщиков Правилами не предусмотрен новый статус. В поле «101» - «Статус плательщика» указывается статус того лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется.



При исполнении обязанности:

юридического лица – «01»;

индивидуального предпринимателя - «09»;

нотариуса, занимающийся частной практикой – «10»;

адвоката, учредивший адвокатский кабинет – «11»;

главы крестьянского (фермерского) хозяйства – «12»;

физического лица – «13»;



2. Кредитные организации при составлении в соответствии с Положением Банка России от 29.06.2012 № 384-П реестра к платежному поручению на общую сумму по принятым от иных физических лиц распоряжениям о переводе денежных средств в счет исполнения обязанности налогоплательщика – физического лица по уплате налоговых платежей указывают:

«ИНН» физического лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется. В случае отсутствия у плательщика – физического лица ИНН, обязателен к заполнению показатель «Уникальный идентификатор начисления» (индекс документа).

Фамилию, имя, отчество физического лица, исполняющего обязанность плательщика по перечислению налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

«Статус плательщика», чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется.



При исполнении обязанности:

индивидуального предпринимателя - «09»;

нотариуса, занимающийся частной практикой – «10»;

адвоката, учредивший адвокатский кабинет – «11»;

главы крестьянского (фермерского) хозяйства – «12»;

физического лица – «13»;



- «Назначение платежа» - ИНН физического лица, осуществляющего платеж, и ФИО плательщика, чья обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак "//". Данные реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, указываемой в поле «Назначение платежа».



Обращаем внимание, что реестр к платежному поручению на общую сумму формируется только по распоряжениям о переводе денежных средств в счет исполнения обязанности физического лица по уплате налоговых платежей.



3. Кредитные организации при составлении по каждому платежу распоряжений о переводе денежных средств без открытия счета, принятых от физических лиц, в счет исполнения обязанности налогоплательщика по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывают в полях:

«ИНН» плательщика – значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется. При отсутствии у плательщика – физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль («0»). При этом необходимо указать в поле «Код» Уникальный идентификатор начисления (индекс документа);

«КПП» плательщика – значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей бюджетную систему Российской Федерации исполняется. При исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц в реквизите «КПП» плательщика указывают ноль («0»);

«Плательщик» - наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), осуществляющей перевод денежных средств на счет получателя средств, и информацию о плательщике - физическом лице: фамилию, имя, отчество физического лица, исполняющего обязанность налогоплательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Для выделения информации о плательщике - физическом лице используется знак "//".



«Назначение платежа» - Назначение платежа» - ИНН физического лица, осуществляющего платеж и наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак "//". Данные реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, указываемой в поле «Назначение платежа».



«Статус плательщика» - «20» - кредитная организация (филиал кредитной организации), составившая распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица.



4. Организации федеральной почтовой связи при составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по каждому платежу физического лица указывают в реквизитах:

«ИНН» плательщика – значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется. При отсутствии у плательщика – физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль («0»). При этом в поле «Код» необходимо указать Уникальный идентификатор начисления (индекс документа);

«КПП» плательщика – значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей бюджетную систему Российской Федерации исполняется. При исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц в реквизите «КПП» плательщика указывают ноль («0»);

«Плательщик» - наименование организации федеральной почтовой связи, осуществляющей перевод денежных средств на счет получателя средств, и информацию о плательщике - физическом лице: фамилию, имя, отчество физического лица, исполняющего обязанность налогоплательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Для выделения информации о плательщике - физическом лице используется знак "//".

«Назначение платежа» - ИНН и КПП лица (для физических лиц только ИНН), осуществляющего платеж. Для выделения информации о плательщике используется знак "//". Данные реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, указываемой в поле «Назначение платежа».

«Статус плательщика» - «03» - организация федеральной почтовой связи, составившая распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица.

ФНС РФ напоминает о том, что иное лицо, не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога.

