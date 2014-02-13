Дополнительное вознаграждение по агентскому договору тоже облагается НДС

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Облагается ли НДС дополнительное вознаграждение по агентскому договору, выплачиваемое агенту в связи с исполнением своих обязательств (заключение договоров страхования на определенную сумму)? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-11/78123 от 27.12.2016.

В соответствии с пунктом 1 статьи 156 НК РФ налогоплательщики при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе агентских договоров определяют налоговую базу по НДС как сумму дохода, полученную ими в виде вознаграждений (любых иных доходов).

Кроме того, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 162 НК налоговая база по НДС увеличивается на суммы денежных средств, полученных в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).

Учитывая изложенное, дополнительное вознаграждение, полученное агентом в рамках агентского договора в связи с заключением договоров страхования на определенную сумму, включается агентом в налоговую базу по НДС.