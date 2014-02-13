Клерк.Ру
 

Гражданам, сдающим жилье в аренду, предложат патенты

06.02.17 15:19
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Сдающие в аренду жилье граждане смогут получать патенты. Это позволит им платить фиксированную сумму вместо 13% от дохода.

Соответствующие изменения в законодательство предусматривает «дорожная карта» по развитию отечественных IT-технологий. Речь идет о перечне видов деятельности самозанятых граждан с возможностью получения патентов, в который хотят добавить пункт о сдаче в аренду жилой недвижимости.

Документ подготовлен подгруппой «Интернет+Город» IT-комиссии при помощнике президента РФ Игоре Щеголеве. Сейчас бумага направлена в Минпромторг, на ее основе ведомство должно составить собственную «дорожную карту», сообщают «Известия».

— Главная идея — дать возможность оформлять патенты на сдачу квартир в аренду по аналогии с патентами у индивидуальных предпринимателей, — рассказал участник подгруппы «Интернет+Город» Игорь Калганов.

По его словам, не все граждане, сдающие квартиру в аренду, хотят регистрироваться как ИП. Таковой по закону отвечает всем своим имуществом в случае банкротства. Кроме того, ИП должен сдавать отчетность, платить взносы.

— Если человек сдает одну квартиру, он должен учитываться как самозанятый, — отметил Игорь Калганов. — Это даст стимул платить налоги. Сейчас только 3–5% арендодателей квартир платят налоги. Остальные не делают этого, так как не считают себя ИП.

Стоимость будущих патентов пока неизвестна, ее определят позже. Партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов предположил, что здесь будут учтены те же факторы, что и в кадастровой стоимости жилья.

— Цена будет зависеть от площади квартиры, от ее местонахождения, — пояснил эксперт.

Он также отметил, что для повышения собираемости налогов государству придется стимулировать арендодателей к получению патентов. Например, можно усилить проверки. За неуплату налогов сегодня предусмотрена уголовная ответственность. По ст. 198 УК РФ за уклонение от уплаты налогов или сборов физическому лицу грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, предусмотрено и лишение свободы — до одного года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Аноним
, Москва
Если человек сдает одну квартиру, он должен учитываться как самозанятый, — отметил Игорь Калганов. — Это даст стимул платить налоги.

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