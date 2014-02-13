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ФНС пояснила, как отражать премию в 6-НДФЛ

07.02.17 10:47
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С учетом Определения Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2015 N 307-КГ15-2718 датой фактического получения дохода в виде премии, связанной с выполнением работником трудовых обязанностей, в соответствии с пунктом 2 статьи 223 НК РФ признается последний день месяца, за который был начислен указанный доход в соответствии с трудовым договором (контрактом).

При этом датой фактического получения дохода работника в виде премии за выполнение трудовых обязанностей по итогам работы за квартал (год), по мнению ФНС России, признается последний день месяца, которым датирован приказ о выплате работникам премии по итогам работы за квартал (год).

Таким образом, например, если работнику доход в виде премии по итогам работы за 2016 год на основании приказа выплачен 02.02.2017, то данная операция отражается в расчете по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года следующим образом.

Раздел 1:

по строкам 020, 040, 070 - соответствующие суммовые показатели; по строке 060 - количество физических лиц, получивших доход.

Раздел 2:

по строке 100 указывается 31.01.2017; по строке 110 - 02.02.2017; по строке 120 - 03.02.2017; по строкам 130, 140 - соответствующие суммовые показатели.

Такие разъяснения даны в письме ФНС № БС-4-11/1139@от 24.01.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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