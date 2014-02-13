При приобретение у иностранного лица электронных услуг следует уплатить агентский НДС

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ПАО приобрело у иностранного лица право на использование баз данных через сеть Интернет по договору, не являющемуся лицензионным.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 148 НК РФ, если покупатель осуществляет деятельность на территории РФ и приобретает услуги, указанные в пункте 1 статьи 174.2 НК, местом реализации таких услуг является территория РФ.

К оказанию услуг в электронной форме относятся, в частности, услуги по предоставлению баз данных через сеть Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним.

Передача прав на использование базы данных на основании лицензионного договора не подлежит налогообложению НДС (пп.26 п.2 ст.149 НК).

Таким образом, если налогоплательщик заключает договоры на предоставление прав на использование баз данных через сеть Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, которые не являются лицензионными договорами, то вышеуказанное освобождение от налогообложения таких операций не применяется, в связи с чем данные услуги подлежат налогообложению НДС в РФ.

При этом следует учитывать, что при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме, местом реализации которых признается территория РФ, организациям и ИП, состоящим на учете в налоговых органах, исчисление и уплата налога производятся указанными организациями и ИП в качестве налоговых агентов.

Учитывая изложенное, при приобретении налогоплательщиком у иностранного лица услуг в электронной форме, сумма НДС исчисляется и уплачивается в бюджет налоговым агентом. В этом случае следует учитывать, что при исчислении налога налоговый агент обязан составить счет-фактуру.

При перечислении иностранному лицу денежных средств в иностранной валюте исчисление и уплата НДС производятся в рублях по курсу Банка России на дату выплаты средств иностранному лицу.

Такие выводы содержатся в письме ФНС № СД-4-3/950@ от 23.01.2017.