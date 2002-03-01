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Физлицо-нерезидент может оплатить услуги юрлица-резидента электронным переводом

22.02.17 15:47
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Оплата физическим лицом - нерезидентом услуг юридического лица - резидента посредством перевода электронных денежных средств не запрещена валютным законодательством РФ. Об этом сообщила ФНС в письме № ЗН-3-17/830@ от 09.02.2017.

В ФНС также пояснили, что в соответствии с положениями Закона N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника применяется организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении расчетов посредством электронных средств платежа.

Согласно пункту 9 статьи 2 Закона N 54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства платежа без его предъявления между организациями и (или) ИП.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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