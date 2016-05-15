Для возврата переплаты взносов, возникшей до 31.12.16, в ФСС следует направить заявление по форме 23-ФСС

В соответствии с письмом о взаимодействии страхователя с ФСС и ФНС по правоотношениям, возникшим до 31 декабря 2016 года страхователь подает заявление в ФСС РФ по форме 23-ФСС РФ на возврат переплаты страховых взносов, перечисленных и поступивших в счет уплаты страховых взносов по ВНиМ за период до 31.12.2016.

В свою очередь территориальный орган Фонда принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) суммах страховых взносов и направляет 1 экземпляр в налоговый орган (и он вернет страхователю деньги), 2 экземпляр плательщику страховых взносов.

Переплату за периоды с 2017 года возвращает ИФНС. Такие разъяснения дает Амурское региональное отделение фонда на своем сайте.