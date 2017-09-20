Сотни тысяч юрлиц зарегистрированы на массовых учредителей и имеют массовых руководителей

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В ходе проверки данных ЕГРЮЛ налоговая служба уделяет особое внимание компаниям, зарегистрированным по «адресам массовой регистрации», на «массовых руководителей» или «массовых участников».

Это адреса, на которых уже зарегистрированы от 10 и более компаний или участники и руководители являются одновременно таковыми в большом количестве компаний.

Так, к 1 сентября 2017 года в ЕГРЮЛ выявлено около 285 тысяч компаний, сведения о которых обладают признаком «массовый руководитель». В 10% из них внесены записи о недостоверности сведений о руководителе.

Еще 160 тысяч компаний имеют признак «массовый учредитель», в отношении 8% из них внесены записи о недостоверности сведений об учредителе.

И около 530 тысяч компаний обладают признаком «массовый адрес», в отношении четверти этих компаний внесены записи о недостоверности сведений об адресе.

Основная цель ФНС России при проверке достоверности ЕГРЮЛ - создание здоровой конкуренции и противодействие фиктивным компаниям, создающимся для уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом компаниям, сведения о которых в ЕГРЮЛ соответствуют действительности, беспокоиться не стоит.

Добросовестные компании только выиграют от повышения качества информации, вносимой в Реестр - ведь именно здесь они могут получить актуальную и достоверную информацию о своих контрагентах.