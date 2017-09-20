Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР

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Федеральная налоговая служба договорилась с ПФР и ФСС о порядке корректировки сведений, которые были переданы фондами в налоговое ведомство.

Совместное письмо ФНС и ФСС N 02-11-10/06-02-3959П/3н-4-22/18490@ от 15 сентября 2017 г., а также совместное письмо ПФР и ФНС N НП-30-26/13859/3н-4-22/17710@ от 1 сентября 2017 г. разослано по нижестоящим отделениям и управлениям.

В письмах указываются случаи корректировки: несогласие плательщика взносов с сальдо расчетов или необходимость уточнения сведений, если ФСС или ПФР сами находят ошибку.

Установлены сроки для внесения корректировок. Не позднее 3-х рабочих дней после поступления обращения плательщика взносов, налоговые органы направляют запрос в отделения ФСС или ПФР. Фонды могут потратить на мероприятия по корректировке сведений не более 20 рабочих дней. После получения информации от ФСС или ПФР, налоговые органы обязаны в течение 7 рабочих дней внести изменения в свои информационные ресурсы.

К письму приложены формы запросов, решений и методические рекомендации по отражению в решении информации о корректировке состояния расчетов с бюджетом.

Проблема неверно переданных сальдо почти 9 месяцев не может решиться, может быть новые договоренности ФНС с фондами помогут плательщикам убрать незаконно начисленные недоимки и пени. Хотя уже в это слабо верится, потому что в письмах предусмотрен только электронный обмен, причем файлы отправки корректировочных данных еще только разрабатываются.