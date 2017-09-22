Зарплата без выручки – это подозрительно

67

Как известно, налоговики ведут борьбу за легализацию налоговой базы по НДФЛ, выявляя серые зарплатные схемы. Налогоплательщики, которые не начисляют зарплату или начисляют слишком мало, приглашаются на заседания специальных комиссий, где от них требуют объяснений и мер по исправлению ситуации.

А вот читательница нашего форума столкнулась с обратной ситуацией. Компания в период экономического кризиса стала испытывать трудности и практически свернула свою деятельность. В переходный период, 2 месяца между «еще не все потеряно» и «все, приплыли» директору начислялась зарплата.

У налоговой инспекции факт начисления зарплаты и уплаты НДФЛ вызвал подозрения и теперь от компании требуют объяснений.

ООО на УСН6%, турфирма, в конце 2014 году дела пошли плохо, деятельность прикрыли, сотрудников распустили, остался один ген. Дир. В 2015 году не было никаких продаж, за 2015 год сдана нулевая декларация. Но ген. Диру за январь и февраль была начислена и выдана з/п, затем, не видя больше перспектив, ген. директор ушел в неоплачиваемый отпуск.

Сейчас пришло требование из налоговой.. нужно предоставить пояснения по вопросу начисления заработной платы при отсутствии ведения финансово-хозяйственной деятельности организации или предоставить уточненку.. Подскажите, пожалуйста, имели ли мы права начислять з/п ген. Диру без ведения финн.хоз. деятельности? Какие пояснения можно дать налоговой?

- forrest

Таким образом, у налоговиков вызывает подозрения не только деятельность без зарплаты, но зарплата без деятельности. Впрочем, деятельность с зарплатой в ряде случаев тоже может быть подозрительна.

На днях налоговики озвучили причины, по которым налогоплательщиков приглашают на зарплатные комиссии. Это, в частности, выплата зарплаты ниже МРОТ, или выше МРОТ, но ниже регионального минимума, или выше регионального минимума, но ниже средней по отрасли и т.д.

Дать совет бухгалтеру, как составить пояснения, можно в теме форума «Начисление заработной платы при отсутствии финансово-хозяйственной деятельности».