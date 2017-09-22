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ФНС похвалилась своими сервисами перед коллегами из Сингапура

22.09.17 17:39
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Познакомиться с опытом ФНС России по развитию цифровых технологий и формированию экосистемы налогоплательщика в Москву прибыла делегация Службы внутренних доходов Сингапура.

Большой интерес представители сингапурской Службы проявили к работе автоматизированной системы по контролю за НДС – «АСК НДС 2».

Российские коллеги рассказали, что «АСК НДС-2» распознает как организации, занизившие свои налоговые обязательства по ошибке, так и мошенников, сопоставляя сведения о покупках и продажах контрагентов автоматически. Ежеквартально в «АСК НДС-2» поступают и обрабатываются более 1,5 млн налоговых деклараций по НДС. Ежегодно анализируются более 5,3 млрд счетов-фактур.

За время действия системы с 2015 года количество фиктивных компаний сократилось более чем в два раза, а число случаев заявления возмещения НДС высокорисковыми организациями – в 15 раз. В результате поступления НДС опережают рост экономики: в 2016 году рост составил 8,5%, а за семь месяцев 2017 года – уже 16%.

Также гостям была продемонстрирована система использования онлайн-касс, которая позволяет отслеживать все розничные продажи и вести гражданский контроль за корректностью чеков при помощи мобильного приложения «Проверка кассового чека», доступного для скачивания на мобильные устройства Android и IOS.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 118
Аноним
Бухающий Леший, Вы писали:Напишите через сайт в вышестоящий  Территориальный  не ответи...
Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР
Аноним
yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Самое интересное то, что даже если нет доход...
Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов
<b>Модератор</b>
Над.К
Какие отговорки и отмазки?  :) Я привожу ссылки на ныне действующие нормативные акты, Вы же ...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
ты не искал кредит? это ваша возможность получить его. мы являемся частной кредитной компанией, и...
Новые правила оплаты капитального ремонта в многоквартирном доме
Аноним
Отговорки и отмазки.....как обычно....а давать советы забивать на официальные письма это прямой п...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Клерк
Натали Б
Запросила свежую справку у ИП (предыдущая была на 01.04.2017, новая на 01.07.2017). Прошло полтор...
Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ
<b>Модератор</b>
Над.К
И для особо сомневающихся цитата из ныне действующей инструкции про регистрационный номер  4...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
<b>Модератор</b>
Над.К
опять не о чем.  Что значит "ни о чем"? Номера таможенных деклараций указываются в соответст...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
Дайте Силуанову 6000 руб в месяц (лишив ещё и  возможности использовать другие средства), во...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
Уже давно, это год...два три... опять не о чем. М...да ну что тут сказать. Полная некомпетентност...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
Отличная инициатива. Расходы фирмы на открытие действительно в разы упадут
Налоговики сами придут к вам в офис, чтобы помочь. Хотите?
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, очередная Ваша попытка наезда на меня опять показывает Ваше же незнание вопроса Ука...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
Какие могут быть документы при камералке??? Почитайте сами: 1. Камеральная налоговая проверка п...
Как написать в ИФНС пояснение по расхождению между 6-НДФЛ и РСВ
Аноним
Некорректная статья, сразу видно писал человек далекий от реальности, то есть типичный теоретик. ...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
Аноним, Вы писали:Нужно проверять как начисляют з/плату работникам Пенсионного фонда.  ИП пр...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Клерк
mityai
И потому их деятельность должна регулироваться.  Да неужто вы за государственное вмешательст...
Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых
<b>Модератор</b>
Над.К
которые , в т.ч., финансируются из бюджета за счет продажи ископаемых.  Они финансируются и...
Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых
<b>Модератор</b>
Над.К
qwerti, общее правило для пеней  - 14-17 знак в КБК меняется с 1000 на 2100. Есть исключения...
Страховые взносы на обязательное социальное страхование, уплачиваемые в ФСС
Клерк
Sigma_21
Cобаке делать нечего, она сами знаете что себе лижет.Сотрудники инспекции по предварительной дого...
Налоговики сами придут к вам в офис, чтобы помочь. Хотите?
Клерк
Елена_N
Опять закон для "крупных". Знакомая работает в одном из подразделений одной из "нефтянок", так им...
Отдохнем за счет работодателя? Расходы на путевки будут уменьшать базу по налогу на прибыль
<b>Модератор</b>
Над.К
svetuochek, регистрационный номер ДТ имеет следующий вид   XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX. И вообще...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Клерк
Бухающий Леший
Напишите через сайт в вышестоящий  Территориальный  не ответил на письменный запрос, ус...
Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР
Аноним
бух2007, Вы писали:Губернатор отметил, что региональная минимальная зарплата в два раза больше МР...
Где вырастет минималка в 2018 году?
Аноним
zaratushtra, Вы писали:Получается для ВНП ст. 54.1 НК РФ будет применяться за налоговые периоды д...
Поехали! Суды начали применять новую статью 54.1 НК РФ
Клерк
natalisa51
А куда тогда пойдут сборы с ИП в 2018 ,которые  теперь считают  от прожиточного минимум...
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Клерк
mityai
но рассказывать о том, как граждане нашей страны получают блага за счет ископаемых, несколько стр...
Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, отменены РСВ-1 и РСВ-2. Вместо них Расчет Страховых Взносов. Т.е. аббревиатура РСВ. ...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Или в вашей вселенной деньги из ниоткуда берутся? А причем тут это? Речь несколько о другом. И во...
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Клерк
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Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ
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irinasaff
Каждый волен решать, что ему читать, свобода воли, так сказать... Читайте то, что вас интересует....
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<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, эти пенсии северные, да еще и уход на пенсию при советской власти. У меня у мамы такая же...
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Аноним
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