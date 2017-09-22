ФНС похвалилась своими сервисами перед коллегами из Сингапура

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Познакомиться с опытом ФНС России по развитию цифровых технологий и формированию экосистемы налогоплательщика в Москву прибыла делегация Службы внутренних доходов Сингапура.

Большой интерес представители сингапурской Службы проявили к работе автоматизированной системы по контролю за НДС – «АСК НДС 2».

Российские коллеги рассказали, что «АСК НДС-2» распознает как организации, занизившие свои налоговые обязательства по ошибке, так и мошенников, сопоставляя сведения о покупках и продажах контрагентов автоматически. Ежеквартально в «АСК НДС-2» поступают и обрабатываются более 1,5 млн налоговых деклараций по НДС. Ежегодно анализируются более 5,3 млрд счетов-фактур.

За время действия системы с 2015 года количество фиктивных компаний сократилось более чем в два раза, а число случаев заявления возмещения НДС высокорисковыми организациями – в 15 раз. В результате поступления НДС опережают рост экономики: в 2016 году рост составил 8,5%, а за семь месяцев 2017 года – уже 16%.

Также гостям была продемонстрирована система использования онлайн-касс, которая позволяет отслеживать все розничные продажи и вести гражданский контроль за корректностью чеков при помощи мобильного приложения «Проверка кассового чека», доступного для скачивания на мобильные устройства Android и IOS.