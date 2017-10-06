Санаторные путевки и плата за детский сад облагаются взносами

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На основании колдоговора компания оплачивает содержание детей работников в детском саду, а также санаторные путевки самих работников, занятых на работах с вредными условиями.

Все это облагается страховыми взносами, считает ФНС.

База для исчисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов - организаций определяется как сумма выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц, за исключением сумм, указанных в статье 422 НК.

Суммы стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также суммы компенсаций за содержание в дошкольном учреждении детей работников в статье 422 НК не поименованы.

Таким образом, учитывая, что на упомянутые выплаты действие статьи 422 НК не распространяется, следовательно, данные суммы подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Одновременно ФНС в письме № БС-4-11/18312@ от 14.09.2017 сообщает, что сложившаяся судебная практика по делам с аналогичными фактическими обстоятельствами, принятая на основании норм Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, применению налоговыми органами не подлежит.