Суд поддержал налоговиков в деле о признании задолженности контролируемой

Просмотров:

Управление ФНС Свердловской области на своем сайте рассказало о выигранном в суде деле.

В ходе проведения выездной налоговой проверки ООО «Импульс» налоговым органом было установлено, что проверяемым налогоплательщиком превышен предельный размер процентов, подлежащих включению в состав расходов, учитываемых при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.



Между организацией, зарегистрированной в р. Кипр (займодавец), и ООО «Импульс» (заемщик) было заключено соглашение о предоставлении займа на сумму 27 950 000 долларов США.



Таким образом, проверяемый налогоплательщик должен был рассчитать предельный размер процентов, подлежащих включению в состав расходов, учитываемых при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, в соответствии с положениями пунктов 2-4 ст. 269 Налогового кодекса РФ. Из пояснений налогоплательщика следовало, что данный расчет не производился вследствие отсутствия фактов взаимозависимости и подконтрольности проверяемого общества от иностранной организации.



Однако налогоплательщиком не было учтено, что косвенная зависимость российского налогоплательщика от иностранной компании – кредитора может выражаться в самом факте подконтрольности обоих лиц единому центру – материнской компании или одному физическому лицу, даже если между займодавцем и заемщиком отсутствует непосредственное отношение подчиненного и подконтрольности (владение акциями или долями в уставном капитале).



На подконтрольность ООО «Импульс» по отношению к иностранной компании – кредитору указывали следующие обстоятельства:

Исходя из текста п. 8 соглашения о предоставлении займа установлено, что при нарушении сроков платежей ООО «Импульс» должно было уплачивать пени на сумму просроченных платежей в долларах США (по ставке 18 % годовых). В ходе проведения проверки было установлено, что ООО «Импульс» нарушало сроки платежей по договору. При этом штрафные санкции к ООО «Импульс» со стороны иностранной организации не применялись.

При анализе условий соглашения о предоставлении займа выявлены факты, которые свидетельствуют о фактическом отсутствии обеспечения при получении ООО «Импульс» займа на сумму 27 950 000 долларов США.

IP – адрес, с которого осуществлялось управление расчетным счетом ООО «Импульс», также использовался для управления расчетными счетами управляющей компании, подконтрольной иностранной организации.



Решение налогового органа от 30.09.2015 года № 15-22, которым обществу начислены налог на прибыль, а также уменьшены убытки в общей сумме 77 197 тыс. руб., Арбитражными судами было признано вынесенным законно и обоснованно (дело № А60-16390/2016).

Однако налоговики умолчали о том, что налогоплательщик не сдался и обратился в кассационную инстанцию. Дело в АС Уральского округа будет рассмотрено 11 января 2017 года.