Суд поддержал налоговиков в споре об учете доходов при выдаче подарочных карт покупателям

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Арбитражный суд Московского округа поддержал позицию налогового органа о неправомерном занижении организацией выручки при выдаче подарочной карты в момент покупки товара. дело № А40-789/2016 было рассмотрено 21 декабря 2016 года



Налоговый орган установил, что налогоплательщик проводил различные маркетинговые акции, пишет пресс-служба ФНС. При покупке определенной бытовой техники покупатель получал подарочную карту. При последующей покупке он был вправе оплатить стоимость товара или ее часть подарочной картой.



Налогоплательщик в момент продажи товара уменьшал выручку на стоимость номинала подарочной карты, а «дельту» оформлял как предоплату по договору купли-продажи за товар, который возможно будет куплен в будущем.



Инспекция, посчитав это неправомерным, вынесла решение о доначислении организации налога на прибыль, а также пеней и штрафов. Налогоплательщик, не согласившись с инспекцией, обратился в суд.



Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований налогоплательщика, признали правомерными выводы налогового органа. Они указали, что договор купли-продажи товаров, предусматривающий предоплату, нельзя считать заключенным, если в нем нет сведений о наименовании товара и сроках его поставки. Кроме того, суды установили, что скидка при первоначальной покупке не предоставлялась, а стоимость товара уменьшалась только в момент его приобретения по подарочной карте. В свою очередь, выручка, полученная в момент первоначальной покупки, подлежит отражению в составе доходов в полном объеме.