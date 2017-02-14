Правительство внесло в Думу два законопроекта о международной борьбе с нелегальными доходами

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Правительство РФ сегодня внесло в Госдуму два законопроекта (101350-7 и 101467-7), совершенствующих правовое регулирование в сфере международного сотрудничества по вопросам конфискации доходов, полученных преступным путем.



Проектами вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон об исполнительном производстве. Устанавливается порядок признания и исполнения приговоров и постановлений судов иностранных государств о конфискации преступных доходов, находящихся на территории России. В частности, законопроекты определяют подсудность запросов иностранных компетентных органов о признании и исполнении приговоров, а также органы и лица, которые могут участвовать в судебном заседании при их рассмотрении. Кроме того, устанавливается перечень оснований, при которых российский суд может отказать в исполнении запроса.