— Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

«Русские – это не национальность, а интернациональность. Вообще я считаю, что все добрые люди на Земле – это русские, а все недобрые – не русские»