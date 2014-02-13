— Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

Мне нравится (2) Ответить #1 ЮНаталия Сообщения форума Блог Профиль пользователя Личное сообщение Отправить email , Москва Гениально! Аплодируем стоя!
Да ты, братец - шовинист! По кумполу за такие высказывания чинуша должен получать.
А я ведь помню еще Х. Бидструпа и Кукрыниксов. В те времена
были негры.
Угу. Только почему-то американцам их зомбоящики рассказывают о невероятной русской агрессии.
Можно подумать наш зомбоящик рассказывает что-то другое про американцев ))
А Вы давно были в США и видели, что показывают там?
Блажен, кто верует. Вот то, что Вы сейчас написали, и есть плод нашей пропаганды. Вы похоже действительно уверены, что весь мир только и думает о русских и России. И больше им делать нечего ))
Опять аноны, никогда в жизни с Урюпинска не выбиравшиеся, рассказывают про травлю русских во всем мире.
Хотя если считать косые взгляды в Хургаде после ночных оров ТАГИИИИИИЛ травлей, тогда да, травля имеет место быть
Т.е. опять-таки судите по чужим словам. Причем людей, которых явно интересует Россия в принципе, поэтому они и обращают внимание на новости, с ней связанные.
Так рыльце сильно в пушку потому что. Разбирать, кто прав, кто виноват уже не будут.
Заметьте, сами написали - полмира. Т.е. мы умудрились поссориться с половиной мира. И почему Вы думаете, что та половина полностью неправа, а мы белые и пушистые, при этом отобравшие кусок чужой территории? Естественно, остальные страны будут от нас защищаться всеми возможными способами. А то завтра нам в голову придет вспомнить, что Вильнюс когда-то входил в Российскую империю и Хельсинки тоже
Кстати, против полмира мы сами санкции ввели, которые и обернулись против собственного народа. Та сторона вводила против конкретных людей и конкретных фирм. Но некоторые уже об этом забыли.
Да нет у Вас фактов. Вы сами за границей не были, СМИ их в глаза там не видели и с людьми не общались.
ЮНаталия, Вы писали:
Что здесь гениального то?
Над.К, Вы писали:
Во-первых не мы с ними, а они с нами.
Во-вторых, какие полмира? Это важно. Это полмира стран, которые зависят от США и не ведут самостоятедьную политику со времён Второй Мировой. То есть подпиндосники.
В-третьих, а с чего вы взяли, что эти пол мира правы? Факты и история говорят об обратном.
В-четвёртых, если так и не научатся уважать интересы соседей, то да, вспомним всё и даже больше и защититься не смогут!
Как всегда во всем виноваты переводчики...
Русские - это национальность(этнос), но многие это слово путают с современным термином россияне (жители России) и имея ввиду его (россияне) при этом используют слово русские...
Поэтому люди русской национальности оказались крайними и ответственными за "грехи" всех жителей России...
А гн-ну Александрову за свой опус должно быть стыдно.
с той разницей, что натовские и америкосовские военные базы стоят уже на НАШИХ границах, чтобы сдерживать нашу угрозу.
Надежда, вообще, мне кажется, что ваша тональность, типа вы тут все валенки дальше своего сельпо по праздникам ничего не видевшие, несколько вводит вас же в заблуждение.
Бывала я и в Америках и в Канадах, и в Европах. Специально проводила типа эксперимента - рассказывала, как мы живем в ледяных домах, а медведи наши на цепях сидят возле домов этих - сторожат, а в городах - просто по улицам ходят. Люди заграничные понимающе цокали языками и выражали сожаление.
Пыталась рассказать, что мы из Челябинска (ужас неизвестности в глазах), что это 2000 км от Москвы. Москва - знают. Больше ничего не знают.Очень удивлялись, что есть жизнь в 2000 км от Москвы. Больше никаких городов российских не знают, назвать не могут. Также для чистоты эксперимента пыталась рассказать, что училась разным специальностям, что в России учат разным наукам в университетах. Они начали говорить, что я их обманываю, и не из России я вовсе. А откуда - не могли сказать.
Еще много чего могу рассказать. С обычными их людьми общалась. Врут им зомбоящики ихние.
На ютубе куча видео - когда у простых людей заграничных вопросы про Россию спрашивают, они такое несут, что ни в сказке не сказать, ни пером описать. Можно посмотреть, ничего придумывать не надо.
Так это чужие слова о том, что Вы сами не видели.
Вообще-то мы с ними. Потому что именно мы отобрали чужую территорию. Впрочем, судя по всему Вам нравится находится среди друзей, состоящих из стран не то что третьего, а четвертого пятого и пр. миров, которые с нами дружат только потому, что мы их содержим
Санкции против Ротенберга с компанией как-то мало интересуют. У них и с санкциями всё в порядке с финансами.
Ну да. И давно Вы смотрели в интернете американское или немецкое телевидение? ))
Это в каком месте Вы у меня увидели такую тональность? Я разговаривала с конкретным Анонимом, который, как он сам неоднократно писал, за границу не выезжал.
Так Вы же их в заблуждение и вводили, получается ))
Скажите, мы сравниваем сейчас грамотность населения или что? Причем тут зомбоящики? Там точно не показывали ледяные дома и медведей на цепи. Я думаю, кстати, что большинство наших сограждан тоже не смогут назвать десятки городов США или других стран. И слабо себе представляют жизнь там.
Вы ролики про наших российских сограждан не встречали? Которые про собственную страну не знают элементарных вещей. Это я не к тому, что наши сограждане хуже, а к тому, что безграмотного населения полно везде.