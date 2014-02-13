Клерк.Ру
 
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«Русские – это не национальность, а интернациональность. Вообще я считаю, что все добрые люди на Земле – это русские, а все недобрые – не русские»
— Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
30.01.17 10:00
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30 мнений
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Аноним
, Москва
Русские – это не национальность, а интернациональность
Да-да. ОНИ много разных тем уже запускали, только чтобы уничтожить русских, заставить их отказаться от самоидентификации.
Клерк
bestiya7460
, Челябинск
И вот это чучело сидит в правительстве.............. Когда идиоты то уже закончатся и вместо болтологии начнут заниматься полезными для нас всех делами.....
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Аноним
, Уфа
у меня такое ощущение, что там задумывалась запятая, а не точка: "...не русские, а проклятые америкосы"
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Аноним
, Самара
Ну, если по честному, то травля русских во всём мире действительно имеет место быть. А такое высказывание вполне нормальная ответная реакция на травлю. Так что, лично я под его словами подпишусь.
Клерк
Свечков
, Хабаровск
травля русских во всём мире действительно имеет место быть

 А я ведь помню еще Х. Бидструпа и Кукрыниксов. В те времена 

все добрые люди на Земле

 были негры:).

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Аноним
, Рязань
Нет никакой травли. Веди себя нормально, и никто слова не скажет. А хамов, задир, пьяниц никто не любит и от национальности это никак не зависит.
Клерк
ВаляЧел
, Челябинск
Нет никакой травли. Веди себя нормально, и никто слова не скажет.

 Угу. Только почему-то американцам их зомбоящики рассказывают о невероятной русской агрессии.

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Аноним
, Самара
Нет никакой травли.

 

Травля есть в США и Европе на государственном уровне в открытую.

А хамов, задир, пьяниц никто не любит и от национальности это никак не зависит.

 

Тут согласен, но европейские и американские СМИ делают всё, что бы в сознании их граждан закрепилось, что русский и "хам, задира и пьяница" это синонимы.
<b>Модератор</b>
Над.К
Только почему-то американцам их зомбоящики рассказывают о невероятной русской агрессии.

 Можно подумать наш зомбоящик рассказывает что-то другое про американцев ))

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Аноним
, Самара
Можно подумать наш зомбоящик рассказывает что-то другое про американцев ))
Да, наши рассказывают по другому. Наши зомбоящики рассказывают о политике руководств этих государств по отношению к России. Нам не навязывают ассоциацию, что все поляки такие-то, все украинцы такие-то, ну и так далее. Нам рассказывают, например, что нынешнее руководство Польши проводит такую-то политику по отношению к России. Есть разница? У нас в разы меньше вранья и пропаганды.
<b>Модератор</b>
Над.К
Да, наши рассказывают по другому.

 А Вы давно были в США и видели, что показывают там?

У нас в разы меньше вранья и пропаганды.

 Блажен, кто верует. Вот то, что Вы сейчас написали, и есть плод нашей пропаганды. Вы похоже действительно уверены, что весь мир только и думает о русских и России. И больше им делать нечего ))

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Аноним
, Мурманск

Опять аноны, никогда в жизни с Урюпинска не выбиравшиеся, рассказывают про травлю русских во всем мире.
Хотя если считать косые взгляды в Хургаде после ночных оров ТАГИИИИИИЛ травлей, тогда да, травля имеет место быть :)

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Аноним
, Самара
А Вы давно были в США и видели, что показывают там?
Я там никогда не был, но имею счастье общаться по скайпу и живьём пару раз в год, когда они сюда приезжают. Так, что ваш намёк не катит.

Блажен, кто верует. Вот то, что Вы сейчас написали, и есть плод нашей пропаганды. Вы похоже действительно уверены, что весь мир только и думает о русских и России. И больше им делать нечего ))

 

Ну да, а вы явная жертва европейской и американской пропаганды. А чьих спортсменов у нас на олимпиады не пускают? А против какой страны пол мира санкции ввели три года назад? А чью страну НАТОвскими базами окружают? А в Катаре демократии больше, чем в России? А почему против Катара санкции не вводятся и правозащитники не вякают. Ну и так далее......Мы с вами по разные стороны и друг друга никогда не переубедим. У вас нет фактов вообще, а мои факты вы за факты не считаете.
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Аноним
, Самара
Опять аноны, никогда в жизни с Урюпинска не выбиравшиеся, рассказывают про травлю русских во всем мире.
Хотя если считать косые взгляды в Хургаде после ночных оров ТАГИИИИИИЛ травлей, тогда да, травля имеет место быть :)

 

Прикольно! У меня даже нет загранпаспорта. Значит в Хургаде точно не я "ТАГИЛ" кричал. А вы, видимо, там часто бываете. Значит что? Вы и есть ТАГИИИИЛ.
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Аноним
, Самара
Эй, граф из Муманска, год жрал доширак, что бы по горящей путёвке в Хургаду на недельку сгонять? Гонора, как будто вселенскую мудрость познал. До моря то хоть сходил? Или от приезда до отъезда в отеле пробухал?
<b>Модератор</b>
Над.К

Я там никогда не был, но имею счастье общаться по скайпу и живьём пару раз в год, когда они сюда приезжают.

 Т.е. опять-таки судите по чужим словам. Причем людей, которых явно интересует Россия в принципе, поэтому они и обращают внимание на новости, с ней связанные.

А чьих спортсменов у нас на олимпиады не пускают?

 Так рыльце сильно в пушку потому что. Разбирать, кто прав, кто виноват уже не будут. 

А против какой страны пол мира санкции ввели три года назад?

 Заметьте, сами написали - полмира. Т.е. мы умудрились поссориться с половиной мира. И почему Вы думаете, что та половина полностью неправа, а мы белые и пушистые, при этом отобравшие кусок чужой территории? Естественно, остальные страны будут от нас защищаться всеми возможными способами. А то завтра нам в голову придет вспомнить, что Вильнюс когда-то входил в Российскую империю и Хельсинки тоже ;)

Кстати, против полмира мы сами санкции ввели, которые и обернулись против собственного народа. Та сторона вводила против конкретных людей и конкретных фирм. Но некоторые уже об этом забыли.

У вас нет фактов вообще, а мои факты вы за факты не считаете.

 Да нет у Вас фактов. Вы сами за границей не были, СМИ их в глаза там не видели и с людьми не общались.

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Аноним
, Самара
Ой как попы загорелись, видимо, за живое задел) пишите исчо, урюпинские)

 

Ты? Да за живое? Ты из тех кто "смотрит в книгу, видит фигу". Таких как ты куда не отправь, пнём уедет, пнём и вернётся. Но гонора будет как будто весь мир познал и впитал всю мудрость фараонов вместе в палёным вискарём. И, конечно, исчо напишу, уж уделю внимание павлину.
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Аноним
, Самара
Т.е. опять-таки судите по чужим словам. Причем людей, которых явно интересует Россия в принципе, поэтому они и обращают внимание на новости, с ней связанные.
По каким чужим? Я вообще то беседую с гражданами США и европейских стран. И, естественно, что беседовать по какому-то вопросу надо с теми кому этот вопрос интересен. Вы же не будете со мной обсуждать балет, зная, что меня он вообще не интересует.

Так рыльце сильно в пушку потому что. Разбирать, кто прав, кто виноват уже не будут.

 

А у кого не в пушку? А почему тогда не всех? А где доказательсва, что в пушку? Или как всегда они есть, но мы их не покажем?

Заметьте, сами написали - полмира. Т.е. мы умудрились поссориться с половиной мира. И почему Вы думаете, что та половина полностью неправа, а мы белые и пушистые, при этом отобравшие кусок чужой территории? Естественно, остальные страны будут от нас защищаться всеми возможными способами. А то завтра нам в голову придет вспомнить, что Вильнюс когда-то входил в Российскую империю и Хельсинки тоже ;)

 Во-первых не мы с ними, а они с нами.

Во-вторых, какие полмира? Это важно. Это полмира стран, которые зависят от США и не ведут самостоятедьную политику со времён Второй Мировой. То есть подпиндосники.

В-третьих, а с чего вы взяли, что эти пол мира правы? Факты и история говорят об обратном.

В-четвёртых, если так и не научатся уважать интересы соседей, то да, вспомним всё и даже больше и защититься не смогут!


Кстати, против полмира мы сами санкции ввели, которые и обернулись против собственного народа. Та сторона вводила против конкретных людей и конкретных фирм. Но некоторые уже об этом забыли.

 

Ответсны санкции! Это важно. Расскажите ка мне, производителю, как эти ответсные санкции обернулись против народа? А санкции против конкретных крупных фирм, которые приносят в страну валюту, не против народа?

Да нет у Вас фактов. Вы сами за границей не были, СМИ их в глаза там не видели и с людьми не общались.

 

СМИ есть в переводе. Есть интернет, он позволяет общаться со всем миром. Толку от того, что вы поездили? Понимания - ноль.
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Аноним
, Саратов

Как всегда во всем виноваты переводчики...
Русские - это национальность(этнос), но многие это слово путают с современным термином россияне (жители России) и  имея ввиду его (россияне) при этом используют слово русские...
Поэтому люди русской национальности оказались крайними и ответственными за "грехи" всех жителей России...
А гн-ну Александрову за свой опус должно быть стыдно.

Клерк
ВаляЧел
, Челябинск
 Можно подумать наш зомбоящик рассказывает что-то другое про американцев ))

 с той разницей, что натовские и америкосовские военные базы стоят уже на НАШИХ границах, чтобы сдерживать нашу угрозу.

Надежда, вообще, мне кажется, что ваша тональность, типа вы тут все валенки дальше своего сельпо по праздникам ничего не видевшие, несколько вводит вас же в заблуждение.

Бывала я и в Америках и в Канадах, и в Европах. Специально проводила типа эксперимента - рассказывала, как мы живем в ледяных домах, а медведи наши на цепях сидят возле домов этих - сторожат, а в городах - просто по улицам ходят. Люди заграничные понимающе цокали языками и выражали сожаление. 

Пыталась рассказать, что мы из Челябинска (ужас неизвестности в глазах), что это 2000 км от Москвы. Москва - знают. Больше ничего не знают.Очень удивлялись, что есть жизнь в 2000 км от Москвы. Больше никаких городов российских не знают, назвать не могут. Также для чистоты эксперимента пыталась рассказать, что училась разным специальностям, что в России учат разным наукам в университетах. Они начали говорить, что я их обманываю, и не из России я вовсе. А откуда - не могли сказать.

Еще много чего могу рассказать. С обычными их людьми общалась. Врут им зомбоящики ихние. 

На ютубе куча видео - когда у простых людей заграничных вопросы про Россию спрашивают, они такое несут, что ни в сказке не сказать, ни пером описать. Можно посмотреть, ничего придумывать не надо.

<b>Модератор</b>
Над.К
По каким чужим? Я вообще то беседую с гражданами США и европейских стран.

 Так это чужие слова о том, что Вы сами не видели.


Во-первых не мы с ними, а они с нами.

 Вообще-то мы с ними. Потому что именно мы отобрали чужую территорию. Впрочем, судя по всему Вам нравится находится среди друзей, состоящих из стран не то что третьего, а четвертого пятого и пр. миров, которые с нами дружат только потому, что мы их содержим ;)

А санкции против конкретных крупных фирм, которые приносят в страну валюту, не против народа?

 Санкции против Ротенберга с компанией как-то мало интересуют. У них и с санкциями всё в порядке с финансами.

СМИ есть в переводе. Есть интернет, он позволяет общаться со всем миром.

 Ну да. И давно Вы смотрели в интернете американское или немецкое телевидение? ))

<b>Модератор</b>
Над.К
Надежда, вообще, мне кажется, что ваша тональность, типа вы тут все валенки дальше своего сельпо по праздникам ничего не видевшие

 Это в каком месте Вы у меня увидели такую тональность? Я разговаривала с конкретным Анонимом, который, как он сам неоднократно писал, за границу не выезжал.

Люди заграничные понимающе цокали языками и выражали сожаление.

 Так Вы же их в заблуждение и вводили, получается )) 

Очень удивлялись, что есть жизнь в 2000 км от Москвы. Больше никаких городов российских не знают, назвать не могут.

 Скажите, мы сравниваем сейчас грамотность населения или что? Причем тут зомбоящики? Там точно не показывали ледяные дома и медведей на цепи. Я думаю, кстати, что большинство наших сограждан тоже не смогут назвать десятки городов США или других стран. И слабо себе представляют жизнь там.

На ютубе куча видео - когда у простых людей заграничных вопросы про Россию спрашивают,

 Вы ролики про наших российских сограждан не встречали? Которые про собственную страну не знают элементарных вещей. Это я не к тому, что наши сограждане хуже, а к тому, что безграмотного населения полно везде.

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