Почему принцип семейности в бизнесе не работает и как понимать коллег и подчиненных с первого раза

Первое, о чем вам нужно спросить себя, если вам кажется, что ваши коллеги и подчиненные — люди с другой планеты и общение не ладится: а что мне нужно от этого общения? Какие цели и задачи я хочу с его помощью решить?

Слишком часто я сталкиваюсь с тем, что люди не понимают разницы. Множество людей, как в личной так и в производственной деятельности, толком не понимают зачем они делают то, что они делают. И почему они делают это именно так, а не каким-то другим способом.

Цель — это некое благо, которое мы хотим получить для себя. Причем всегда — для себя! Даже если мы собираемся обеспечить бесплатной будкой и ежедневной колбасой бездомного пса, мы хотим получить моральное удовлетворение от осознания своей доброты. В этом нет ничего плохого. Вообще мне кажется, что реально хотеть что-то для других и не хотеть для себя — это признак, уж извините, шизофрении.

Задача — это планирование выполнить некое действие, чтобы приблизиться к цели. Именно — чтобы приблизиться! У цели нет этого самого «чтобы».

В производственной деятельности люди вообще валят все в одну кучу: и цели, и задачи, и планы, и процессы... вообще все! Как тут не появляться и разрастаться бардаку?

Вопросы взаимопонимания

Теперь о понимании с коллегами и подчиненными. «Моя твоя не понимай» — страшная штука! Например, когда начальство поручает некую задачу подчиненному, то какое же появляется обширное поле для творческого непонимания, чего от вас хотят. Просто диву даешься. Люди умудряются так истолковать ваши слова, что ни в каком самом страшном сне не привидится.

Причем этот феномен почти никак не коррелирует с образованием, уровнем интеллекта, имеющимся опытом и т.д. Здесь на передний план во всей своей красе выходит закон «... и так сойдет» из наших «скрижалей». Суть в том, что человек будет выполнять не вашу задачу, а создавать нечто, что вы у него примете как результат (по его мнению — примете).

Далее, он придумывает как означенный «результат» произвести с минимальным количеством телодвижений и напряжения мозга. В результате, в огромном количестве случаев, задача не выполняется. Если вы (не дай бог) лично не проконтролировали результат, то велика вероятность огрести большие проблемы.

Есть еще и другая сторона медали: многие совершенно не умеют формулировать свои мысли, объяснять задачу так, чтобы она была понятна не себе самому, а тому, кто будет ее выполнять. А если задача из специфической области, например, IT, то вообще мрак полный. И это еще при условии, что постановщик задачи хотя бы сам понимает, чего он хочет.

У предприятия и задачи вроде бы понятны и ресурсы имеются, но вот согласованность и взаимопонимание звеньев производственной цепочки очень часто отсутствует напрочь. И результат, как говорится — на лице.

Конечно, свет в конце тоннеля имеется. Можно прописать бизнес-процессы, разработать и «внедрить» людям регламенты взаимодействия и т.д и т.п. Это конечно поможет! Правда долго все это, да и дорого...

А проблемы, в общем-то, совсем не экзотические и решения для них есть, и они не секретны. Нужно просто освоить несколько инструментов и некоторое время дрессировать свой мозг, чтобы научить его думать в несколько непривычном для «нормального» человека направлении.

Мы же семья!

Мне всегда нравились заявления типа «Наша фирма — это семья! Мы все относимся друг к другу как родные!».

Семья — это нечто, смысл существования и процесс функционирования которого заключается в самом процессе и функционировании. Мы живем с родными и любим их, чтобы жить и любить.

Но фирма — это нечто совершенно иное. Фирма существует, чтобы решать определенные задачи и процесс здесь вторичен, здесь главное — результат. Если результата нет, то никакие «родственные связи» не должны удерживать собственника и руководство от раздачи «втыков».

В этой связи очень комично иногда выглядят проекты по «реорганизации процессов» и «повышению эффективности», т.к. проводятся они именно по принципу «почувствуйте нашу любовь», без особой конкретики, какая задача решается и какой цели хотелось бы достичь. (Задачи типа «повысить прозрачность» задачами не являются.)

Мне кажется, самый полезный совет для всех менеджеров, жаждущих чего-нибудь повысить, увеличить и ускорить — это хорошенько подумать над вопросом «а нафига оно вам надо?».

Знаете, как решаются задачи по физике в школе? С конца! Если вы реально хотите решить некую задачу, а не «почувствовать кайф от процесса», то думать нужно именно в таком направлении — от конца к началу. Вы должны четко представлять, что должно получиться в конце вашего мега-проекта. Как вы вообще поймете, получилось оно или нет?

Это немножко неудобно для «нормальных» людей, думать в таком непривычном направлении, но вполне возможно и не надо для этого долго и нудно учиться. Есть достаточно несложные инструменты, чтобы перешерстить происходящие в вашей фирме процессы и понять, кто задачу решает, а кто получает удовольствие от процесса.