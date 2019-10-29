Банковские выписки в 1С

Многие пользователи задаются вопросом, как правильно работать с банковскими выписками в «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0», чтобы корректно отразить все поступления и списания. Как грамотно настроить обмен с данными из клиент-банка и какие проводки нужно при этом сформировать.

Платежные поручения в 1С

В компаниях выписки появляются и формируются каждый день. Платежные поручения формируются после того, как в базу загружаются все поступления и списания. Затем уже в конце рабочего дня они отправляются в банк по кнопке «Отправить в банк».

Поступление

Деньги поступили на счет организации. Теперь данные нужно занести в программу. Откройте вкладку «Банк и касса», затем «провалитесь» в «Банковские выписки».

Документ придется ввести вручную через кнопку «Поступление».

При следующем шаге нужно выбрать необходимый вид операции. Затем организацию и контрагента (предложит справочник).

Обязательно нужно внести данные банковского счета организации.

Вносим корректную сумму платежа.

Далее работаем с табличной частью. Сюда нужно добавить данные о договоре контрагента.

Затем укажите ставку НДС и проверьте счета учета расчетов и авансов. Статью движения денежных средств здесь указывать не обязательно.





Cписание

Теперь в форме банковской выписки требуется отразить списание с расчетного счета. Это делается по соответствующей кнопке «Списание».

Указываем вид операции, организацию. Чтобы отразить выполненную предоплату, выбираем контрагента. Если его нет в списке, то вносим вручную. Затем нужно внести сумму платежа и банковский счет организации.

Переходим к таблице.

Когда в наличии несколько договоров, то по каждому из них потребуется отдельная строка. В статье движения денежных средств прописываем ставку НДС. Проверьте, чтобы счета расчетов и сумма были корректными.

Во вкладке вы видите строку «Назначение платежа», она заполнится автоматически. Однако если необходимо, то можно в ручном режиме можно внести правки.

Осталось провести документ, чтобы сформировались движения по счетам.

Настройка загрузки выписки из банк-клиента

Снова заходим в «Банковские выписки» через вкладку «Банк и касса».

Выбираем «Загрузить», затем нужную организацию, банковский счет - «Настройка».

Система может предложить настройки обмена с клиент-банком. Это нужно сделать, поэтому выбираем «Открыть настройки».

Выбираем название банк-клиента. Затем указать файл загрузки, где расположена информация о движении денежных средств по счету. Чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С.

Когда будете выгружать файл, нужно будет указать место его расположения. Потом в 1С прописать путь к этой папке. Для этого используйте поле «Файл загрузки».

Вы увидите еще одно поле «Файл выгрузки». Но если вы все платежи выполняете в банк-клиенте, то можете не изменять его. «Файл выгрузки» понадобится, когда исходящие платежки делаются в 1С, а потом уже выгружаются в банк-клиент.

Когда выполнены все настройки, файл с данными выгружен из банк-клиента, нужно «Обновить из выписки». Проверяем список платежных поручений, особенно колонку «Вид операции». Если необходимо, то вносим правки. После нажимаем «Загрузить».

Загруженные документы отразятся в банковской выписке в 1С.





Обмен с банком

Чтобы сэкономить время, можно без каких-либо сложностей настроить автоматический обмен данными с банком. Все расчетные операции будут учтены, об этом не стоит беспокоиться. Для этого в системе предусмотрена специальная обработка «Обмен с банком».

В 1С 8.3 есть несколько вариантов работы с клиент-банком:

из формы «Обмен с банком»;

из журнала «Банковские выписки»;

из журнала.

Стандартные настройки не всегда учитывают все особенности бизнес-процессов компании. Если вам необходима индивидуальная настройка, вы можете заказать у нас услуги по доработке и обслуживанию 1С.