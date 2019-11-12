Сумма страховых взносов в связи некоторыми нововведениями в 2020 году может возрасти до 30,8%. Это может произойти из-за решения министров увеличить взнос в фонд медицинского страхования. Данное решение связанно с обещаниями в программе ОМС. За счет этих денег будет увеличено зарплату медицинским сотрудникам, а также будут обеспечиваться государственные медицинские учреждения современной техникой и необходимыми лекарствами. Этот взнос должен увеличиться на 0,8% до 5,9%. Соответственно, увеличится сумма выплат по страховым случаям.

Совокупный тариф

В Налоговом Кодексе в 2016 году было принято поправку про количество налогов (30%) и она сохранялась до 2020 года. В этом году также должны были внести поправки. Обещалось, что по ОМС будет увеличено налоги до 34%. Однако, в связи с решением правительства, этого не произойдет и ставка налогов остается прежней, а все временные поправки переходят в постоянные.

Отчисления

В связи с законодательством, есть обязательные фонды, куда необходимо отчислять деньги:

Пенсионный;

Обязательного медицинского страхования;

Страхования социального обеспечения.

Узнавать актуальные платежи можно как соответствующей налоговой структуре, так и зайдя на официальный сайт, где после регистрации будут отображены обязательные налоги, а также форма заполнения документов.

В конфигурации 1С 8.3 Бухгалтерия имеется встроенная возможность по начислению и расчету всех необходимых страховых взносов по зарплате работников, которые уплачиваются и отражаются в отчетности.

Ставки

Вне зависимости от типа предприятия или организации, процент дохода, который отчисляется в страховые взносы в 2020 году, будет составлять:

22% от каждой заработной платы сотрудника в пенсионный фонд;

2,9% в фонд социального страхования;

5,1% в фонд медицинского страхования.

В сумме эти налоги составляют 30%. Если предприятие вовремя не оплачивает налоги, то каждый день ему начисляется пеня в размере 1/300 от ключевой ставки, которую устанавливает Центральный банк.

Индивидуальные предприниматели

Если человек имеет индивидуальное предприятие, то в 2020 году, вне зависимости от доходов или убытков фирмы, он должен вносить в фонды стационарные суммы:

В фонд медицинского страхования - 8426 рублей;

В пенсионный фонд - 32448 рублей;

Эти суммы рассчитаны для тех индивидуальных предпринимателей, если их доход не выше, чем 300 тысяч рублей. Если заработок выше этой суммы, то он платит 1% разницы между доходом и установленной ставкой в 300 тысяч.

Сроки

Если человек занимается предпринимательской деятельностью, то он должен внести налоги не позже, чем 31 декабря отчетного года. В случае превышения установленной планки дохода, он должен заплатить разницу до 1 июля следующего года, который идет после отчетного. В случае, когда человек прекращает свою предпринимательскую деятельность и снимает предприятие налогообложения, то у него есть 15 дней, чтобы перечислить необходимые суммы в внебюджетные фонды. Срок, до которого начисляется оплата, исчисляется до того дня, когда фирма была снята с учета в налоговой службе. В случае неполного месяца, то сумма рассчитывается за каждый рабочий день в течении этого месяца.

Льготы

Для индивидуальных предпринимателей есть льготы, когда человек освобождается от уплаты налогов в некоторых случаях:

Период службы в армии;

Декретный отпуск до 1,5 года;

Участие в международных миссиях, в случае невозможности совмещения с предпринимательской деятельностью;

Период ухода за инвалидом 1 группы или пожилым человеком, которому исполнилось 80 лет;

Переезд, связанный с супругом-военнослужащим, в случае невозможности определенный период заниматься предпринимательской деятельностью.

Для некоммерческих организаций действуют льготы на понижение ставки налогов в определённых случаях:

20% на пенсионное страхование;

0% на страхование временной нетрудоспособности, если человек находится в декретном отпуске;

0% на медицинское страхование.

В перечень некоммерческих организаций, которым положены льготы входят:

Социальные службы и центры;

Центры образования и спорта;

Учреждения культуры;

Архивы;

Библиотеки;

Научные лаборатории и организации.

Также, дополнительно эту возможность имеют отдельные некоммерческие организации. Они могут претендовать на льготы, если входят в перечень компаний, которые занимаются информационными технологиями и благотворительные организации.