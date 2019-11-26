Первый Бит поможет медотрасли с маркировкой лекарств

Международный интегратор ИТ-решений «Первый Бит» успешно протестировал свои программные продукты для клиник при участии Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) – единого оператора цифровой маркировки «Честный ЗНАК». Эксперты ЦРПТ подтвердили, что системы «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» гарантированно работают с государственной системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).
С помощью программ «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» теперь можно передавать информацию о всех действиях с лекарственными препаратами в МДЛП в автоматическом режиме, что позволяет сэкономить время на формирование уведомлений и избежать ошибок ручного ввода.
«Мы с самого начала реализации проекта по маркировке лекарств оказываем технологическую и информационную поддержку пользователей МДЛП, начиная от регистрации в этой системе и заканчивая внедрением маркировки «под ключ». А теперь у наших партнеров появилась возможность бесшовной интеграции с МДЛП. Это позволит нашим клиентам сократить трудозатраты и стоимость внедрения процессов работы с МДЛП», - отметил руководитель направления «Фарма» компании «Первый Бит» Алексей Дроздов.
Руководитель направления по работе с партнерами ЦРПТ Александр Смирнов сообщил:
«Мы подтверждаем, что программные продукты Первого Бита работают с системой маркировки и прослеживания корректно и выполняют все заявленные функции. Развитие партнерских решений крайне важно для запуска маркировки лекарственных препаратов, своевременного подключения к системе всех участников оборота и включения взаимодействия с МДЛП в уже имеющиеся процессы и решения»
Программы 1С для маркировки лекарственных средств
Программные продукты «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» созданы для автоматизации основных бизнес-процессов клиники: регистратура, медицинский и складской учет, маркетинг, взаимодействие с клиентами, обмен данными с МДЛП и др. Системы функционируют на базе «1С».
С помощью «БИТ.Управление медицинским центром» возможно:
- оперативно записывать пациентов;
- исключить возникновения задвоенных записей и потерю данных;
- автоматически заполнять расписание;
- равномерно распределять загрузку врачей и кабинетов;
- вести взаиморасчеты с пациентами;
- работать в единой регистратуре сети клиник;
- просматривать историю посещений клиента, когда он звонит;
- подбирать нужные услуги и врачей;
- звонить клиентам прямо из программы по автоматически сформированному списку;
- прослушивать записи разговоров администраторов и корректировать работу call-центра;
- фиксировать информацию о клиентах, чтобы анализировать историю их посещений;
- сегментировать клиентов по полу, возрасту, последнему посещению и т. д.;
- формировать «нужные» списки для обзвона, SMS- и E-mail-рассылки, отправлять автоматические уведомления;
- составлять бонусные системы для клиентов, чтобы постоянно поддерживать их интерес;
- применять различные схемы ценообразования;
- просматривать историю болезни и результаты анализов в электронной медицинской карте пациента;
- использовать обновляемые справочники МКБ-10, РЛС, НМУ и пр.
- использовать электронную цифровую подпись;
- работать с настроенными шаблонами приема под любую специализацию (офтальмолог, гинеколог, невролог и пр.);
- настраивать стандарты лечения в зависимости от специфики клиники;
- работать с корпоративными клиентами по полисам ДМС, ОМС;
- проводить профосмотры и оформлять документы в соответствии с приказом Минздравсоцразвития_РФ №302н;
- выписывать рецепты и отправлять их пациентам;
- узнавать, кто из сотрудников ставит рекорд, а кто тормозит работу клиники;
- автоматически заполнять графики работы сотрудников;
- рассчитывать заработную плату по индивидуальным схемам с привязкой к KPI;
- анализировать популярность сотрудников;
- контролировать расходы материалов с подсчётом отклонения от установленных норм;
- контролировать минимальные остатки материалов и вовремя пополнять запасы;
- автоматически списывать расходные материалы в соответствии с нормой;
- проводить все стандартные складские операции: оприходование товаров, инвентаризация и т. д.;
- ежедневно отслеживать, как перемещались деньги в кассе, кто из сотрудников продал больше услуг и на какую сумму, сколько потратили на зарплату и сколько денег осталось в кассе;
- контролировать, какую прибыль приносит клиника, как меняется спрос на услуги по специализациям;
- формировать маркетинговые отчеты, чтобы понять, как клиенты узнали о клинике и на каком этапе они «теряются»;
- корректировать стратегию, чтобы бизнес приносил деньги.
- обмениваться данными с МДЛП.
Благодаря системе «БИТ.Стоматология» возможно:
- контролировать результаты продвижения клиники при помощи простых отчетов, которые позволяют лучше понимать «путь» клиента и выбирать правильную тактику продаж;
- использовать информацию о клиентах, чтобы анализировать историю их посещений;
- сегментировать клиентов по полу, возрасту, последнему посещению и т. д.;
- формировать «правильные» списки для обзвона, SMS- и E-mail-рассылки;
- отправлять целевые автоматические уведомления вместо спама.
- составлять бонусные системы для клиентов, чтобы постоянно поддерживать их интерес;
- применять различные схемы ценообразования;
- оперативно записывать пациентов на прием к врачам;
- исключить возникновения задвоенных записей и потерю данных;
- автоматически заполнять расписание врачей;
- равномерно распределять загрузку врачей и кабинетов;
- использовать единую регистратуру для сети клиник;
- использовать подробную взрослую или детскую зубную карту, редактировать состояние сегментов, анализировать зубную формулу пациентов;
- автоматически подбирать диагнозы и план лечения выделенным зубам;
- контролировать историю изменения зубной формулы пациента;
- заполнять нужные шаблоны приема под любую специализацию (стоматолог, пародонтолог);
- настраивать стандарты лечения в зависимости от специфики клиники;
- работать с корпоративными клиентами по полисам ДМС, ОМС;
- контролировать работу сотрудников;
- автоматически заполнять графики работы сотрудников;
- рассчитывать заработную плату по индивидуальным схемам с привязкой к KPI;
- анализировать популярность сотрудников;
- контролировать расход материалов с подсчётом отклонения от установленных норм;
- контролировать минимальные остатки материалов и вовремя пополнять запасы;
- автоматически списывать расходные материалы в соответствии с нормой;
- проводить все стандартные складские операции: оприходование товаров, инвентаризация и т. д.;
- ежедневно отслеживать, как перемещались деньги в кассе, кто из сотрудников продал больше услуг и на какую сумму, сколько потратили на зарплату и сколько денег осталось в кассе;
- контролировать прибыль клиники и спрос на услуги;
- формировать маркетинговые отчеты, чтобы понять, как клиенты узнали о клинике и на каком этапе они "теряются";
- корректировать стратегию, чтобы бизнес приносил деньги;
- обмениваться данными с МДЛП.
***
Первый Бит — международный интегратор эффективных ИТ-решений. Компания уже более 20 лет занимается автоматизацией бизнеса и разработкой собственных ИТ-решений. У Первого Бита 100 офисов в 8 странах. Это Россия, Украина, Казахстан, ОАЭ, Канада, Испания, Чехия и Андорра. В компании работают более 5 000 человек.