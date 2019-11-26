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Первый Бит

Первый Бит поможет медотрасли с маркировкой лекарств

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Международный интегратор ИТ-решений «Первый Бит» успешно протестировал свои программные продукты для клиник при участии Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) – единого оператора цифровой маркировки «Честный ЗНАК». Эксперты ЦРПТ подтвердили, что системы «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» гарантированно работают с государственной системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

С помощью программ «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» теперь можно передавать информацию о всех действиях с лекарственными препаратами в МДЛП в автоматическом режиме, что позволяет сэкономить время на формирование уведомлений и избежать ошибок ручного ввода.

«Мы с самого начала реализации проекта по маркировке лекарств оказываем технологическую и информационную поддержку пользователей МДЛП, начиная от регистрации в этой системе и заканчивая внедрением маркировки «под ключ». А теперь у наших партнеров появилась возможность бесшовной интеграции с МДЛП. Это позволит нашим клиентам сократить трудозатраты и стоимость внедрения процессов работы с МДЛП», - отметил руководитель направления «Фарма» компании «Первый Бит» Алексей Дроздов.

Руководитель направления по работе с партнерами ЦРПТ Александр Смирнов сообщил: 

«Мы подтверждаем, что программные продукты Первого Бита работают с системой маркировки и прослеживания корректно и выполняют все заявленные функции. Развитие партнерских решений крайне важно для запуска маркировки лекарственных препаратов, своевременного подключения к системе всех участников оборота и включения взаимодействия с МДЛП в уже имеющиеся процессы и решения»

Программы 1С для маркировки лекарственных средств

Программные продукты «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» созданы для автоматизации основных бизнес-процессов клиники: регистратура, медицинский и складской учет, маркетинг, взаимодействие с клиентами, обмен данными с МДЛП и др. Системы функционируют на базе «1С».

С помощью «БИТ.Управление медицинским центром» возможно:

  • оперативно записывать пациентов;
  • исключить возникновения задвоенных записей и потерю данных;
  • автоматически заполнять расписание;
  • равномерно распределять загрузку врачей и кабинетов;
  • вести взаиморасчеты с пациентами;
  • работать в единой регистратуре сети клиник;
  • просматривать историю посещений клиента, когда он звонит;
  • подбирать нужные услуги и врачей;
  • звонить клиентам прямо из программы по автоматически сформированному списку;
  • прослушивать записи разговоров администраторов и корректировать работу call-центра;
  • фиксировать информацию о клиентах, чтобы анализировать историю их посещений;
  • сегментировать клиентов по полу, возрасту, последнему посещению и т. д.;
  • формировать «нужные» списки для обзвона, SMS- и E-mail-рассылки, отправлять автоматические уведомления;
  • составлять бонусные системы для клиентов, чтобы постоянно поддерживать их интерес;
  • применять различные схемы ценообразования;
  • просматривать историю болезни и результаты анализов в электронной медицинской карте пациента;
  • использовать обновляемые справочники МКБ-10, РЛС, НМУ и пр.
  • использовать электронную цифровую подпись;
  • работать с настроенными шаблонами приема под любую специализацию (офтальмолог, гинеколог, невролог и пр.);
  • настраивать стандарты лечения в зависимости от специфики клиники;
  • работать с корпоративными клиентами по полисам ДМС, ОМС;
  • проводить профосмотры и оформлять документы в соответствии с приказом Минздравсоцразвития_РФ №302н;
  • выписывать рецепты и отправлять их пациентам;
  • узнавать, кто из сотрудников ставит рекорд, а кто тормозит работу клиники;
  • автоматически заполнять графики работы сотрудников;
  • рассчитывать заработную плату по индивидуальным схемам с привязкой к KPI;
  • анализировать популярность сотрудников;
  • контролировать расходы материалов с подсчётом отклонения от установленных норм;
  • контролировать минимальные остатки материалов и вовремя пополнять запасы;
  • автоматически списывать расходные материалы в соответствии с нормой;
  • проводить все стандартные складские операции: оприходование товаров, инвентаризация и т. д.;
  • ежедневно отслеживать, как перемещались деньги в кассе, кто из сотрудников продал больше услуг и на какую сумму, сколько потратили на зарплату и сколько денег осталось в кассе;
  • контролировать, какую прибыль приносит клиника, как меняется спрос на услуги по специализациям;
  • формировать маркетинговые отчеты, чтобы понять, как клиенты узнали о клинике и на каком этапе они «теряются»;
  • корректировать стратегию, чтобы бизнес приносил деньги.
  • обмениваться данными с МДЛП.

Благодаря системе «БИТ.Стоматология» возможно:

  • контролировать результаты продвижения клиники при помощи простых отчетов, которые позволяют лучше понимать «путь» клиента и выбирать правильную тактику продаж;
  • использовать информацию о клиентах, чтобы анализировать историю их посещений;
  • сегментировать клиентов по полу, возрасту, последнему посещению и т. д.;
  • формировать «правильные» списки для обзвона, SMS- и E-mail-рассылки;
  • отправлять целевые автоматические уведомления вместо спама.
  • составлять бонусные системы для клиентов, чтобы постоянно поддерживать их интерес;
  • применять различные схемы ценообразования;
  • оперативно записывать пациентов на прием к врачам;
  • исключить возникновения задвоенных записей и потерю данных;
  • автоматически заполнять расписание врачей;
  • равномерно распределять загрузку врачей и кабинетов;
  • использовать единую регистратуру для сети клиник;
  • использовать подробную взрослую или детскую зубную карту, редактировать состояние сегментов, анализировать зубную формулу пациентов;
  • автоматически подбирать диагнозы и план лечения выделенным зубам;
  • контролировать историю изменения зубной формулы пациента;
  • заполнять нужные шаблоны приема под любую специализацию (стоматолог, пародонтолог);
  • настраивать стандарты лечения в зависимости от специфики клиники;
  • работать с корпоративными клиентами по полисам ДМС, ОМС;
  • контролировать работу сотрудников;
  • автоматически заполнять графики работы сотрудников;
  • рассчитывать заработную плату по индивидуальным схемам с привязкой к KPI;
  • анализировать популярность сотрудников;
  • контролировать расход материалов с подсчётом отклонения от установленных норм;
  • контролировать минимальные остатки материалов и вовремя пополнять запасы;
  • автоматически списывать расходные материалы в соответствии с нормой;
  • проводить все стандартные складские операции: оприходование товаров, инвентаризация и т. д.;
  • ежедневно отслеживать, как перемещались деньги в кассе, кто из сотрудников продал больше услуг и на какую сумму, сколько потратили на зарплату и сколько денег осталось в кассе;
  • контролировать прибыль клиники и спрос на услуги;
  • формировать маркетинговые отчеты, чтобы понять, как клиенты узнали о клинике и на каком этапе они "теряются";
  • корректировать стратегию, чтобы бизнес приносил деньги;
  • обмениваться данными с МДЛП.

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Первый Бит — международный интегратор эффективных ИТ-решений. Компания уже более 20 лет занимается автоматизацией бизнеса и разработкой собственных ИТ-решений. У Первого Бита 100 офисов в 8 странах. Это Россия, Украина, Казахстан, ОАЭ, Канада, Испания, Чехия и Андорра. В компании работают более 5 000 человек.

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Первый Бит

Мы – крупнейшая региональная сеть среди 1С:Франчайзи. Представлена более чем 80 офисами в 8 странах мира. Первый Бит – эксперт в области автоматизации управленческого учета, ERP- и CRM-решений, решений по отраслевой автоматизации (производство, торговля, строительство, логистика, HoReCa, сфера услуг и пр).

https://www.1cbit.ru/