Первый Бит поможет медотрасли с маркировкой лекарств

Международный интегратор ИТ-решений «Первый Бит» успешно протестировал свои программные продукты для клиник при участии Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) – единого оператора цифровой маркировки «Честный ЗНАК». Эксперты ЦРПТ подтвердили, что системы «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» гарантированно работают с государственной системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

С помощью программ «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» теперь можно передавать информацию о всех действиях с лекарственными препаратами в МДЛП в автоматическом режиме, что позволяет сэкономить время на формирование уведомлений и избежать ошибок ручного ввода.

«Мы с самого начала реализации проекта по маркировке лекарств оказываем технологическую и информационную поддержку пользователей МДЛП, начиная от регистрации в этой системе и заканчивая внедрением маркировки «под ключ». А теперь у наших партнеров появилась возможность бесшовной интеграции с МДЛП. Это позволит нашим клиентам сократить трудозатраты и стоимость внедрения процессов работы с МДЛП», - отметил руководитель направления «Фарма» компании «Первый Бит» Алексей Дроздов.

Руководитель направления по работе с партнерами ЦРПТ Александр Смирнов сообщил:

«Мы подтверждаем, что программные продукты Первого Бита работают с системой маркировки и прослеживания корректно и выполняют все заявленные функции. Развитие партнерских решений крайне важно для запуска маркировки лекарственных препаратов, своевременного подключения к системе всех участников оборота и включения взаимодействия с МДЛП в уже имеющиеся процессы и решения»

Программы 1С для маркировки лекарственных средств

Программные продукты «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» созданы для автоматизации основных бизнес-процессов клиники: регистратура, медицинский и складской учет, маркетинг, взаимодействие с клиентами, обмен данными с МДЛП и др. Системы функционируют на базе «1С».

С помощью «БИТ.Управление медицинским центром» возможно:

оперативно записывать пациентов;

исключить возникновения задвоенных записей и потерю данных;

автоматически заполнять расписание;

равномерно распределять загрузку врачей и кабинетов;

вести взаиморасчеты с пациентами;

работать в единой регистратуре сети клиник;

просматривать историю посещений клиента, когда он звонит;

подбирать нужные услуги и врачей;

звонить клиентам прямо из программы по автоматически сформированному списку;

прослушивать записи разговоров администраторов и корректировать работу call-центра;

фиксировать информацию о клиентах, чтобы анализировать историю их посещений;

сегментировать клиентов по полу, возрасту, последнему посещению и т. д.;

формировать «нужные» списки для обзвона, SMS- и E-mail-рассылки, отправлять автоматические уведомления;

составлять бонусные системы для клиентов, чтобы постоянно поддерживать их интерес;

применять различные схемы ценообразования;

просматривать историю болезни и результаты анализов в электронной медицинской карте пациента;

использовать обновляемые справочники МКБ-10, РЛС, НМУ и пр.

использовать электронную цифровую подпись;

работать с настроенными шаблонами приема под любую специализацию (офтальмолог, гинеколог, невролог и пр.);

настраивать стандарты лечения в зависимости от специфики клиники;

работать с корпоративными клиентами по полисам ДМС, ОМС;

проводить профосмотры и оформлять документы в соответствии с приказом Минздравсоцразвития_РФ №302н;

выписывать рецепты и отправлять их пациентам;

узнавать, кто из сотрудников ставит рекорд, а кто тормозит работу клиники;

автоматически заполнять графики работы сотрудников;

рассчитывать заработную плату по индивидуальным схемам с привязкой к KPI;

анализировать популярность сотрудников;

контролировать расходы материалов с подсчётом отклонения от установленных норм;

контролировать минимальные остатки материалов и вовремя пополнять запасы;

автоматически списывать расходные материалы в соответствии с нормой;

проводить все стандартные складские операции: оприходование товаров, инвентаризация и т. д.;

ежедневно отслеживать, как перемещались деньги в кассе, кто из сотрудников продал больше услуг и на какую сумму, сколько потратили на зарплату и сколько денег осталось в кассе;

контролировать, какую прибыль приносит клиника, как меняется спрос на услуги по специализациям;

формировать маркетинговые отчеты, чтобы понять, как клиенты узнали о клинике и на каком этапе они «теряются»;

корректировать стратегию, чтобы бизнес приносил деньги.

обмениваться данными с МДЛП.

Благодаря системе «БИТ.Стоматология» возможно:

контролировать результаты продвижения клиники при помощи простых отчетов, которые позволяют лучше понимать «путь» клиента и выбирать правильную тактику продаж;

использовать информацию о клиентах, чтобы анализировать историю их посещений;

сегментировать клиентов по полу, возрасту, последнему посещению и т. д.;

формировать «правильные» списки для обзвона, SMS- и E-mail-рассылки;

отправлять целевые автоматические уведомления вместо спама.

составлять бонусные системы для клиентов, чтобы постоянно поддерживать их интерес;

применять различные схемы ценообразования;

оперативно записывать пациентов на прием к врачам;

исключить возникновения задвоенных записей и потерю данных;

автоматически заполнять расписание врачей;

равномерно распределять загрузку врачей и кабинетов;

использовать единую регистратуру для сети клиник;

использовать подробную взрослую или детскую зубную карту, редактировать состояние сегментов, анализировать зубную формулу пациентов;

автоматически подбирать диагнозы и план лечения выделенным зубам;

контролировать историю изменения зубной формулы пациента;

заполнять нужные шаблоны приема под любую специализацию (стоматолог, пародонтолог);

настраивать стандарты лечения в зависимости от специфики клиники;

работать с корпоративными клиентами по полисам ДМС, ОМС;

контролировать работу сотрудников;

автоматически заполнять графики работы сотрудников;

рассчитывать заработную плату по индивидуальным схемам с привязкой к KPI;

анализировать популярность сотрудников;

контролировать расход материалов с подсчётом отклонения от установленных норм;

контролировать минимальные остатки материалов и вовремя пополнять запасы;

автоматически списывать расходные материалы в соответствии с нормой;

проводить все стандартные складские операции: оприходование товаров, инвентаризация и т. д.;

ежедневно отслеживать, как перемещались деньги в кассе, кто из сотрудников продал больше услуг и на какую сумму, сколько потратили на зарплату и сколько денег осталось в кассе;

контролировать прибыль клиники и спрос на услуги;

формировать маркетинговые отчеты, чтобы понять, как клиенты узнали о клинике и на каком этапе они "теряются";

корректировать стратегию, чтобы бизнес приносил деньги;

обмениваться данными с МДЛП.

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Первый Бит — международный интегратор эффективных ИТ-решений. Компания уже более 20 лет занимается автоматизацией бизнеса и разработкой собственных ИТ-решений. У Первого Бита 100 офисов в 8 странах. Это Россия, Украина, Казахстан, ОАЭ, Канада, Испания, Чехия и Андорра. В компании работают более 5 000 человек.