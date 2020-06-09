Обязательная маркировка с 1 июля 2020г.

Внедрение маркировки товаров продолжается. Следующий этап - компании должны с 1 июля 2020г. производить маркировку обуви, лекарственных препаратов и табачных изделий. Это правило касается производителей, импортеров, дистрибьюторов продукции, а также оптовых и розничных продавцов, аптек и медицинских организаций.

Что представляет собой обязательная маркировка?

Обязательная маркировка представляет собой уникальную метку, необходимую для проверки подлинности товаров, а также их отслеживания при движении от производителя к конечному потребителю. В обязательной маркировке содержатся зашифрованные данные о конкретном товаре.

Маркировка производится различными хозяйствующими субъектами в зависимости от этапа движения товаров:

производителем - в процессе изготовления продукции или после ее фактического выпуска (производится на заводе или складе);

импортером - при импорте продукции на территорию ЕАЭС (производится в помещениях в России или в стране отправления);

дистрибьютором или продавцом - при наличии на складах остатков продукции.

Если хозяйствующий субъект проигнорирует требование законодательства о маркировке товаров с 1 июля 2020 г., для него будет применяться административная и уголовная ответственность.

Что нужно для маркировки?

Для того чтобы можно было работать с обувью, лекарственными препаратами и табачными изделиями, хозяйствующие субъекты должны с 1 июля производить маркировку данной продукции. Для этого необходимо приобрести соответствующее оборудование, причем оно может различаться в зависимости от того, к какой категории относится компания или ИП.

Для производителей и импортеров:

сканер штрихкодов - для контроля распознавания кодировки;

принтер этикеток - для печати этикеток или стикеров при маркировке;

терминал сбора данных - для объединения информации по кодам продукции в транспортные упаковки и решения иных вопросов складского учета;

усиленная квалифицированная ЭЦП.

Для дистрибьюторов и оптовых продавцов:

сканер штрихкодов - для контроля товаров при приемке;

термотрансферный принтер - для печати транспортных кодов и маркировки остатков товаров;

терминал сбора данных - для объединения информации по кодам продукции в транспортные упаковки и ее отгрузки, а также при приемке товаров;

усиленная квалифицированная ЭЦП.

Для розничных продавцов:

2D сканер штрихкодов - для считывания кодов товаров;

терминал сбора данных - для проверки соответствия кодов поступившей продукции и информации, внесенной в универсальный передаточный документ;

усиленная квалифицированная ЭЦП;

онлайн-касса.

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База по маркировке может интегрироваться с 1С, что позволяет упростить процесс учета маркированной продукции, отслеживания и корректировки остатков на складах, оформления пересортицы товаров.

Ответственность за нарушение правил маркировки

Если хозяйствующий субъект нарушит правила маркировки, ему грозит ответственность, не только административная, но и уголовная.

Согласно ст. 15.12 КоАП РФ штрафные санкции применяются в случаях производства и реализации продукции без маркировки и ее продажи. Ответственность также налагается в случае, если товары имеют маркировку, но она выполнена с нарушениями правил.

Штрафы при производстве составляют:

5 000 - 10 000 руб. - для должностных лиц и ИП;

50 000 - 100 000 руб. - для юридических лиц.

Штрафы при продаже составляют:

2 000 - 4 000 руб. для граждан;

5 000 - 10 000 руб. - для должностных лиц и ИП;

50 000 - 300 000 руб. - для юридических лиц.

Особое внимание требуют операции по производству и реализации алкоголя и табачной продукции, поскольку ответственность за нарушение правил маркировки в данном случае выше:

производство продукции с нарушением правил - штраф 10 000 - 15 000 руб. для должностных лиц и ИП; 100 000 - 150 000 руб. для юридических лиц;

реализация продукции с нарушением правил - штраф 4 000 - 5 000 руб. для граждан; 10 000 - 15 000 руб. для должностных лиц и ИП; 200 000 - 300 000 руб. для юридических лиц.

Важно! Во всех случаях применения штрафных санкций предусмотрено также изъятие продукции без маркировки, причем — без последующего ее возврата предпринимателю.

Что касается уголовной ответственности, то при нарушении правил маркировки учитываются положения ст. 171.1 УК РФ. Согласно этой норме закона изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях продажи и реализация продукции без маркировки или с ее нарушениями влечет за собой:

штраф до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2-х лет;

принудительные работы на срок до 3-х лет;

лишение свободы на срок до 3-х лет и штраф до 80 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6-ти месяцев.

При нарушении правил маркировки алкогольной и табачной продукции ответственность ужесточается - штраф до 500 000 руб.