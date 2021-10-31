4 досадные ошибки в отчёте СЗВ-ТД

О'кей, 42Clouds, где бухгалтеры чаще всего ошибаются в отчёте СЗВ-ТД? Как заполнить трудовые функции в справочнике должностей? И как зарегистрировать отмену ошибочно поданного мероприятия? На все «где» и «как» отвечаем в статье.

Сегодня я подготовила материал на основе ответов нашего консультанта 1С Стариковской Татьяны.

Вероятнее всего, вы в курсе, что с 1 июля 2021 года начала применяться новая форма отчета СЗВ-ТД. По факту, конечно, вышло чуть позже: ПФР стал принимать ее в конце августа. А сейчас уже во всю используется обновленная форма отчета.

Напомню, что с 1 июля в СЗВ-ТД обязательны к заполнению трудовые функции и коды по ОКЗ (общероссийскому классификатору занятий).

Совет из практики Чтобы случайно не забыть про функции и коды и не отправить СЗВ-ТД без трудовой функции, рекомендуем заполнить их сразу в справочнике должностей.

Как заполнить трудовые функции в справочнике должностей

Для этого внутри должности создаем трудовую функцию, где прописываем наименование и выбираем из классификатора код по ОКЗ. На этом этапе часто возникают вопросы, так как не всегда в классификаторе есть код соответствующий названию должности. Как правило, код по ОКЗ нужно выбирать исходя из действий, которые фактически выполняет сотрудник.

Код профессиональной деятельности заполняется, если организация применяет профессиональные стандарты. Это поле не обязательно заполнять, поэтому его частенько оставляют пустым.

Дальше надо записать должность с трудовой функцией, и после этого в приеме на работу необходимо перевыбрать данную должность, чтобы подставилась трудовая функция. Потом при заполнении СЗВ-ТД внутри мероприятий сотрудника можно проконтролировать, что она подтянулась вместе с кодом по ОКЗ.

Как зарегистрировать отмену ошибочно поданного мероприятия

Для этого нужно сделать отмену проведения приема на работу или кадрового перевода. В этом случае в СЗВ-ТД подтянется дата отмены мероприятия. Если дата отмены попадает в отчет ошибочно, то нужно удалить запись с отменой из регистра сведений «Мероприятия трудовой деятельности прочие» и перезаполнить отчет.

Добрались до самого интересного.

4 ошибки при сдаче СЗВ-ТД :

1. Незаполненные трудовые функции

Комментарий консультанта 1С: В начале статьи всё объяснили, вы же запомнили, правда? :) С 01.07.21 в СЗВ-ТД обязательны к заполнению трудовые функции и коды по ОКЗ.

2. Трудовые функции в увольнении

Комментарий консультанта 1С: Трудовые функции должны быть в приемах на работу и переводах, в увольнении их быть не должно. Многие клиенты обращаются с тем, что 1С не подтягивает трудовую функцию в СЗВ-ТД, если там увольнение. Всё правильно — это потому, что ее там и не должно быть.

3. Неверная дата отправки

Комментарий консультанта 1С: Если отчет пересдается за прошлый период, то дата должна быть указана текущая. Например, если вы пересдаете отчет за май, и ставите майскую дату, ПФР не примет ваш отчет и пришлет отрицательный протокол. А все потому что в мае действовала старая форма отчета, и при изменении даты 1С автоматически создаёт отчет по старой форме.

4. Незаполненное основание увольнения

Комментарий консультанта 1С: 1С позволяет провести кадровый документ увольнения без заполненного основания, из-за чего многие упускают этот момент из виду, а это уже грубая ошибка.

Совет из практики