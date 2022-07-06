Бухгалтерская отчетность

Топ-5 сервисов, которые помогут сдать отчетность в 2022 году

В июле будем отчитываться за 6 месяцев, в октябре за 9, в январе за 12… и так до бесконечности: отчеты никуда не денутся и сдавать их нужно регулярно. У многих бухгалтеров сдача отчетности ассоциируется с головной болью. Кто-то оттягивает этот страшный момент до последнего в надежде, что потом по-быстрому все сделает. Узнаете себя?

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Топ-5 сервисов, которые помогут сдать отчетность в 2022 году

Мы решили немного упростить вам задачу и собрали пять полезных сервисов из Маркета42, которые помогут сдать отчетность с наименьшими нервными потерями.

Проблема № 1

Вы обнаружили расхождения сумм по НДС и прибыли в документах? Неприятная ситуация, может повлечь за собой доначисление НДС, а по каждому расхождению придется предоставить пояснение.

Решение

Используйте сервис «Автоматический анализ расхождений выручки НДС и налога на прибыль в декларациях». Расширение поможет понять причины расхождений НДС и прибыли в регламентированных отчетах в программе 1С: Бухгалтерия.

С помощью сервиса вы сможете сравнить данные в декларациях по НДС и прибыли, найти доходы, в которых компания не отразила НДС.

​​Пара кликов — и вы увидите расхождения в отчете (конечно, если они есть).

Проблема № 2

Даже самая незначительная задержка по заработной плате может обернуться административной ответственностью для работодателя. Поэтому очень важно проверить есть ли задолженность по зарплате перед сотрудниками.

Решение

Сервис «Анализ зарплаты к выплате» позволит сформировать расширенный вариант отчета «Анализ задолженности» в 1С: ЗУП.

Вы можете отобрать данные в разрезе:

  • организации;
  • сотрудника;
  • подразделения.

Отчет не имеет фиксированного количества групп колонок. Количество и состав колонок зависит от типа (или вида) документа-основания, с помощью которого вы регистрируете зарплату к выдаче сотруднику.

Выбирайте удобный вариант отчета, чтобы понять, есть ли задолженность.

Проблема № 3

Что делать, если некорректно заполнили документ по данным трудовой деятельности, а ручное редактирование в отчете «Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД» в 1С: ЗУП запрещено?

Решение

Вручную редактировать мероприятия в данном отчете в 1С: ЗУП нельзя, поскольку этот функционал заблокирован разработчиками (из соображений безопасности). Сервис «Редактор СЗВ-ТД» позволит вам:

  • добавить мероприятие. Добавьте недостающие данные в отчет;
  • изменить или отменить действие. Уберите или отредактируйте неверные данные;
  • редактировать мероприятие. Измените нужное вам мероприятие с помощью специальной формы ввода;
  • удалить информацию. Уберите из документа некорректно подобранное мероприятие.

Легко и быстро редактируйте информацию в отчете СЗВ-ТД.

Проблема № 4

Найти вовремя финансовые отклонения в учете ДО сдачи отчетности крайне важно! Как получить развернутые данные за отчетный период по предприятию?

Решение

Используйте сервис «Отчет о финансовых результатах» в программе 1С: Бухгалтерия. Отчетная форма содержит подробные сведения о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности организации.

Развернутые результаты финансового учета позволяют увидеть и оперативно отреагировать на финансовые отклонения в организации, а также просмотреть данные в разрезе номеров балансового счета.

Полный анализ результатов финансовой деятельности предприятия в одном отчете.

Проблема № 5

Надоело каждый раз прописывать сумму комиссии вручную из текста назначения платежа? Мы вас прекрасно понимаем: постоянно искать ее самостоятельно — очень неудобно.

Решение

Подключите сервис «Автозаполнение суммы комиссии из назначения платежа для 1С: БП 3.0». С его помощью сумма комиссии по операциям эквайринга выделяется из реквизита «Назначение платежа» из документа «Поступление на расчетный счет».

Автоматизируйте процесс загрузки таких документов в базу 1С: сумма комиссии будет заполняться при загрузке (создании) документов с помощью обработки «Клиент-банк».

Больше не придется самостоятельно искать сумму комиссии в каждом платеже.

Данные сервисы упростят процесс сдачи отчетности, сберегут ваши нервы и голову от монотонного труда. До конца июля любое из этих расширений вы можете получить бесплатно.

Забудьте про однотипные задачи: автоматизируйте процессы и живите спокойно, без ошибок, опечаток и дублей в 1С. Так вы сэкономите минимум несколько часов в месяц, избавитесь от рутинной работы и освободите время и силы для других интересных вещей.

С помощью наших сервисов вы сможете создавать отчетность в несколько раз быстрее, уменьшить количество досадных ошибок или даже вовсе избавиться от них. Посчитайте, сколько времени вы сэкономите: на создание самого отчета, его проверку, создание и отправку исправленного варианта.

Почему бы не потратить драгоценные часы на что-то более полезное и приятное: самообразование, аналитическую работу или на полноценный перерыв?

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В июле будем отчитываться за 6 месяцев, в октябре за 9, в январе за 12… и так до бесконечности: отчеты никуда не денутся и сдавать их нужно регулярно. У многих бухгалтеров сдача отчетности ассоциируется с головной болью. Кто-то оттягивает этот страшный момент до последнего в надежде, что потом по-быстрому все сделает. Узнаете себя?

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