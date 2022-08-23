Пассивный доход — разумный подход. Заработок для бухгалтера, не вставая с офисного кресла

Что такое пассивный доход и зачем он вам

Нужно выйти из привычной парадигмы и забыть, что зарабатывать можно только на покупке акций, облигаций, при этом разбираясь в тонкостях формирования инвестиционных портфелей и постоянно отслеживая рынок. Такому активному инвестору приходится читать многочисленную литературу, держать «руку на пульсе», беспокоиться о накоплениях.

Пассивному инвестору же не нужно практически ничего предпринимать. Пассивно зарабатывать может каждый, независимо от профессии, уровня подготовки, режима работы: онлайн или офлайн, при этом заработок может быть долгосрочным и постоянным.

42Clouds — приглашает стать своим партнером, при этом партнерская программа не требует никаких вложений.

Быть партнером качественного программного продукта — более чем разумный подход к дополнительному доходу. 42Clouds — надежная платформа 1С, зарекомендовавшая себя тысячами довольных клиентов.

С ростом организаций малого и среднего бизнеса, спрос на такие платформы будет только расти. Стать партнером 42Clouds — это помогать предпринимателям и бизнесу расти и масштабироваться, при этом начать зарабатывать самому.

Партнерская программа состоит из трех этапов:

Вы приглашаете своих клиентов, партнеров, контрагентов и др., к сотрудничеству с 42Clouds. Приглашать можно просто разместив ссылку у себя на странице в соцсети. Всё, что необходимо приглашенному вами пользователю — это арендовать продукты 1С у 42Clouds. Дайте реферальную ссылку ( как ее получить расскажем ниже ), будущий клиент проходит по ссылке и арендует 1С. Вы получаете вознаграждение.

А если у меня не получится?

Вам не нужно обладать ораторскими способностями, уметь убеждать, уговаривать и настаивать. Необходимость данного сервиса понятна и логична, а простота и доступность говорят сами за себя.

Кроме того, у бухгалтера (финансиста, руководителя, ИТ-специалиста, аутсорсера) уже есть готовая целевая аудитория для такого продукта — потенциальные клиенты 42Clouds окружают вас в повседневной жизни (коллеги, клиенты, предприниматели). Приносить пользу и при этом зарабатывать, вдвойне приятно.

Чтобы получать пассивный доход, не нужно стартового капитала, времени на продажи, прогревы или «горячие звонки». Заработок с 42Clouds можно назвать сопутствующим (дополнительным) заработком, не имеющим рисков. Пассивный доход составляет 20% с каждой оплаты клиента, и это фиксированный процент, здесь нет скрытых комиссий.

Например, вы порекомендовали решения 1С от 42Clouds своей подруге-бухгалтеру. Ее компания заплатила за годовое обслуживание 26 280 рублей. Ваш доход только с этой сделки составит 5 256 рублей. А если таких компаний будет 5, 10...? Неплохое дополнение к основному заработку, правда?

Процент вознаграждения не изменится и условия останутся такими же выгодными и прозрачными.

Как стать партнером 42Clouds?

Зарегистрируйтесь в качестве партнера на сайте и получите реферальную ссылку. Пригласите своих клиентов к сотрудничеству с 42Clouds, при этом используйте вашу полученную ссылку. Также вы можете разместить ссылку у себя в группе, в блоге, в офисе и т. д. Если клиент, перейдя по данной ссылке, зарегистрировался и оплатил аренду 1С, вы получаете вознаграждение.

Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте 42Clouds.

Партнерская программа — это просто, безопасно, это легкий способ дополнительного заработка. И если вы готовы к получению пассивного дохода, вот план для вас: думайте о себе, как о партнере качественного контента «пробизнес»;

пусть приглашение к сотрудничеству с 42Clouds, станет для вас нормой рабочих вопросов.

Если всё делать последовательно и в долгосрочной перспективе, результат вас несомненно порадует.