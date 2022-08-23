Бухгалтеры

Пассивный доход — разумный подход. Заработок для бухгалтера, не вставая с офисного кресла

В популярной книге Грэма Бенджамина «Разумный инвестор» все люди, желающие иметь дополнительный заработок, делятся на активных и пассивных инвесторов. Пассивный доход не требует больших вложений (или вообще никаких), зато способен принести ощутимую выгоду.

Версия для печати
Пассивный доход — разумный подход. Заработок для бухгалтера, не вставая с офисного кресла

Что такое пассивный доход и зачем он вам

Нужно выйти из привычной парадигмы и забыть, что зарабатывать можно только на покупке акций, облигаций, при этом разбираясь в тонкостях формирования инвестиционных портфелей и постоянно отслеживая рынок. Такому активному инвестору приходится читать многочисленную литературу, держать «руку на пульсе», беспокоиться о накоплениях.

Пассивному инвестору же не нужно практически ничего предпринимать. Пассивно зарабатывать может каждый, независимо от профессии, уровня подготовки, режима работы: онлайн или офлайн, при этом заработок может быть долгосрочным и постоянным.

42Clouds — приглашает стать своим партнером, при этом партнерская программа не требует никаких вложений.

Быть партнером качественного программного продукта — более чем разумный подход к дополнительному доходу. 42Clouds — надежная платформа 1С, зарекомендовавшая себя тысячами довольных клиентов.

С ростом организаций малого и среднего бизнеса, спрос на такие платформы будет только расти. Стать партнером 42Clouds — это помогать предпринимателям и бизнесу расти и масштабироваться, при этом начать зарабатывать самому.

Партнерская программа состоит из трех этапов:

  1. Вы приглашаете своих клиентов, партнеров, контрагентов и др., к сотрудничеству с 42Clouds. Приглашать можно просто разместив ссылку у себя на странице в соцсети. Всё, что необходимо приглашенному вами пользователю — это арендовать продукты 1С у 42Clouds.
  2. Дайте реферальную ссылку (как ее получить расскажем ниже), будущий клиент проходит по ссылке и арендует 1С.
  3. Вы получаете вознаграждение.

А если у меня не получится?

Вам не нужно обладать ораторскими способностями, уметь убеждать, уговаривать и настаивать. Необходимость данного сервиса понятна и логична, а простота и доступность говорят сами за себя.

Кроме того, у бухгалтера (финансиста, руководителя, ИТ-специалиста, аутсорсера) уже есть готовая целевая аудитория для такого продукта — потенциальные клиенты 42Clouds окружают вас в повседневной жизни (коллеги, клиенты, предприниматели). Приносить пользу и при этом зарабатывать, вдвойне приятно.

Чтобы получать пассивный доход, не нужно стартового капитала, времени на продажи, прогревы или «горячие звонки». Заработок с 42Clouds можно назвать сопутствующим (дополнительным) заработком, не имеющим рисков. Пассивный доход составляет 20% с каждой оплаты клиента, и это фиксированный процент, здесь нет скрытых комиссий.

Например, вы порекомендовали решения 1С от 42Clouds своей подруге-бухгалтеру. Ее компания заплатила за годовое обслуживание 26 280 рублей. Ваш доход только с этой сделки составит 5 256 рублей. А если таких компаний будет 5, 10...? Неплохое дополнение к основному заработку, правда?

Процент вознаграждения не изменится и условия останутся такими же выгодными и прозрачными.

Как стать партнером 42Clouds?

  1. Зарегистрируйтесь в качестве партнера на сайте и получите реферальную ссылку.
  2. Пригласите своих клиентов к сотрудничеству с 42Clouds, при этом используйте вашу полученную ссылку. Также вы можете разместить ссылку у себя в группе, в блоге, в офисе и т. д.
  3. Если клиент, перейдя по данной ссылке, зарегистрировался и оплатил аренду 1С, вы получаете вознаграждение.

Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте 42Clouds.

Партнерская программа — это просто, безопасно, это легкий способ дополнительного заработка. И если вы готовы к получению пассивного дохода, вот план для вас:

  • думайте о себе, как о партнере качественного контента «пробизнес»;
  • пусть приглашение к сотрудничеству с 42Clouds, станет для вас нормой рабочих вопросов.

Если всё делать последовательно и в долгосрочной перспективе, результат вас несомненно порадует.

42Clouds
42Clouds
Больше, чем 1С в облаке!

Бухгалтеры

Пассивный доход — разумный подход. Заработок для бухгалтера, не вставая с офисного кресла

В популярной книге Грэма Бенджамина «Разумный инвестор» все люди, желающие иметь дополнительный заработок, делятся на активных и пассивных инвесторов. Пассивный доход не требует больших вложений (или вообще никаких), зато способен принести ощутимую выгоду.

Пассивный доход — разумный подход. Заработок для бухгалтера, не вставая с офисного кресла

Повышение квалификации

ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики будут сообщать в Казначейство, на какой КБК они отнесли единый налоговый платеж бизнеса

С 2023 года ИФНС будет передавать в Федеральное казначейство информацию о принадлежности денег, перечисленных налогоплательщиками в качестве единого налогового платежа.

Мероприятия

Разместить
Маркетплейсы

Как выйти на маркетплейс

Маркетплейсы перестали быть «еще одним» каналом для продаж. Теперь это площадки, которые с успехом заменяют интернет-магазин и сайт. Для тех, кто решил выйти на новый рынок, мы составили пошаговый план. Расскажем, что лучше продавать, какой формат бизнеса выбрать, как зарегистрироваться на маркетплейсе, оформить и продвигать товарные карточки.

Как выйти на маркетплейс
Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансии за 23 августа

  1. от 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  2. от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
  3. от 80 000 ₽ до 100 000 ₽, Самара, полная занятость
  4. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Новосибирск, полная занятость
  5. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Новосибирск, полная занятость

Читать еще