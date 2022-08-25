Бухгалтеры

Кто сказал, что бухучет — это скучно? Топ-5 преимуществ работы бухгалтером

Принято считать, что бухгалтер занимается скучной и однообразной работой. На первый взгляд так и есть: нескончаемый поток цифр, отчетов, расчетов… А как же на самом деле? Давайте разберем основные преимущества этой профессии.

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Кто сказал, что бухучет — это скучно? Топ-5 преимуществ работы бухгалтером

Начинающий предприниматель в книжном магазине просит продавца:

Дайте мне книжку про то, как меньше платить налогов.

Отдел фантастики на втором этаже, а уголовный кодекс уже раскупили, — отвечает продавец.

Люди, которые рекомендуют эту специальность, руководствуются обычно тремя критериями:

  1. востребованность;
  2. стабильность заработной платы;
  3. а третьего нет, извините :-).

Шутки в сторону, мы с этим мнением в корне не согласны: работа бухгалтером — это неограниченные возможности для интеллектуального, личностного и карьерного роста. Разберем топ-5 преимуществ этой профессии.

Преимущество № 1. Постоянное развитие

Успешный бухгалтер — это человек с незаурядными аналитическими способностями. Ежегодно (если не чаще) меняются формы учета и отчетности или вступают в силу новые законы. Насколько это упрощает задачу бухгалтеру — отдельный вопрос (обычно, нет). Но тем не менее бухгалтер постоянно учится, тренирует свою память.

Огромные кроссворды, судоку и другие головоломки «отдыхают» по сравнению с формированием проводок или сдачей отчетов. Если в первом случае — это приятное хобби, то умение решать сложные рабочие вопросы очень высоко ценится.

Преимущество № 2. Возраст — это достоинство

У профессии почти нет возрастных ограничений: ведь чем старше главный бухгалтер, тем больше у него опыта и дополнительных навыков, что является неоспоримым преимуществом при трудоустройстве.

Конечно, только датой рождения в паспорте работодателя сложно убедить взять вас на работу. Но в отличие от других профессий, возраст бухгалтера — это его достоинство, а не недостаток.

Преимущество № 3. Гибкий график и удаленная работа — это реально

Многие рано или поздно задумываются о дистанционном графике работы, чтобы оставалось время не только на карьеру, но и на себя и на свою семью. Бухгалтеры при желании могут работать удаленно, планировать дела и распределять их по своему усмотрению. Главное, не повторяйте ситуацию как на картинке: берегите себя и свое здоровье :).

Чтобы упростить себе работу на удаленке, используйте современные инструменты, например, облачные решения 1С или дополнительные сервисы из магазина расширений Маркет42. Так вы сможете работать из любой точки мира — вам нужен только доступ в интернет.

Преимущество № 4. Неограниченные возможности для карьерного роста и масштабирования

Бухгалтер может не только вырасти до главного бухгалтера или финансового директора, но и открыть собственный бизнес. Ничто не мешает бухгалтеру искать более выгодные предложения о работе и выбирать интересные вакансии на рынке.

К тому же бухгалтер не ограничен в количестве клиентов, которых он может сопровождать одновременно. Развивайтесь и масштабируйте свою деятельность, если есть желание.

Преимущество № 5. Главный бухгалтер — настоящий укротитель тайм-менеджмента

В этой профессии важна любая мелочь, и почти у всех задач есть четкие сроки выполнения. Бухгалтер редко может позволить себе роскошь решить задачу «завтра»: все должно быть выполнено в соответствии с законодательными дедлайнами. Поневоле начинающие бухгалтеры привыкают делать все тщательно, на совесть и точно в срок.

Бонус и преимущество № 6. Признание и уважение

Профессия, бесспорно, дарит признание коллег и руководства. Профессионалы бухгалтерского учета способны решать самые сложные финансовые задачи, оптимизировать схемы налогообложения, держать бизнес «на плаву». Больше всего руководители ценят тех, кто помогает приумножить капитал, а в этом сложном деле без бухгалтера никак не обойтись!

Начинающие и опытные бухгалтеры! Компания 42Clouds всегда готова помочь вам перейти в «облако», автоматизировать рутинные операции и решить сложные вопросы, связанные с 1С.

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Бухгалтеры

Кто сказал, что бухучет — это скучно? Топ-5 преимуществ работы бухгалтером

Принято считать, что бухгалтер занимается скучной и однообразной работой. На первый взгляд так и есть: нескончаемый поток цифр, отчетов, расчетов… А как же на самом деле? Давайте разберем основные преимущества этой профессии.

Кто сказал, что бухучет — это скучно? Топ-5 преимуществ работы бухгалтером
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