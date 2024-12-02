Туристический налог в России с 2025 года: отвечаем на частые вопросы

Туристический налог будут платить компании и индивидуальные предприниматели: владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов и других подобных объектов. Гостиничный объект должен находиться в реестре классифицированных средств размещения. Несколько городов России уже утвердили введение этого налога. Среди них: Краснодар, Ростов-на-Дону, Архангельск, Пермь, Петрозаводск, Зеленоградск, Светлогорск, Великий Новгород, Казань, Майкопский район Адыгеи. Размер налога каждый регион устанавливает самостоятельно.

По сути, туристический налог будут платить постояльцы. Сумма налога будет включена в стоимость номера. Отели и гостиницы будут выступать посредниками между туристом и государством, рассчитывать и уплачивать туристический налог по каждому гостю.

Исключение: квартиры, которые сдаются посуточно. Если турист останавливается в такой квартире, ему не придется платить налог. Даже если арендодатель ИП или компания.