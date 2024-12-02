Туристический налог в России с 2025 года: отвечаем на частые вопросы

Что такое туристический налог
Туристический налог — это новый обязательный сбор, который взимается с выручки от гостиничной деятельности. С 1 января 2025 года регионы и города федерального значения самостоятельно решают, вводить ли данный налог или нет.
В чем разница между туристическим налогом и курортным сбором
Туристический налог заменит курортный сбор и будет включен в стоимость номера. Курортный сбор платят постояльцы гостиниц, санаториев и других объектов размещения. Ставка составляет от 30 до 100 руб. в сутки и оплачивается туристами отдельно.
Эксперимент по взиманию курортного сбора посчитали неудачным, поскольку процесс его уплаты был трудозатратным. Гостиницы и отели открывали специальный счет, чтобы отдельно проводить курортный сбор, что не очень удобно. К тому же увеличилась нагрузка на персонал.
Кто должен платить туристический налог
Туристический налог будут платить компании и индивидуальные предприниматели: владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов и других подобных объектов. Гостиничный объект должен находиться в реестре классифицированных средств размещения. Несколько городов России уже утвердили введение этого налога. Среди них: Краснодар, Ростов-на-Дону, Архангельск, Пермь, Петрозаводск, Зеленоградск, Светлогорск, Великий Новгород, Казань, Майкопский район Адыгеи. Размер налога каждый регион устанавливает самостоятельно.
По сути, туристический налог будут платить постояльцы. Сумма налога будет включена в стоимость номера. Отели и гостиницы будут выступать посредниками между туристом и государством, рассчитывать и уплачивать туристический налог по каждому гостю.
Исключение: квартиры, которые сдаются посуточно. Если турист останавливается в такой квартире, ему не придется платить налог. Даже если арендодатель ИП или компания.
Какие будут ставки туристического налога
Туристический налог вводится постепенно. В 2025 году ставка составит 1% от цены проживания, минимум 100 руб. в сутки. Если 1% будет меньше минимальной суммы, то заплатить все равно придется 100 руб. в день.
Ставки могут варьироваться, но выходить за пределы, прописанные в НК запрещено. Далее ставка туристического налога будет расти:
в 2025 году — 1%;
в 2026 году — 2%;
в 2027 году — 3%;
в 2028 году — 4%;
с 2029 года и далее — 5%.
На что направят собранные средства
Полученные от туристического налога средства планируют инвестировать в:
улучшение городской инфраструктуры;
благоустройство общественных пространств;
развитие и продвижение туристических брендов регионов.
С кого не будут брать туристический налог
Есть несколько категорий физических лиц, которые не должны платить туристический налог (п. 2 ст. 418.4 НК в редакции закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):
Герои Советского Союза, Герои России, Герои Труда, полные кавалеры ордена Славы;
участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
участники СВО;
ветераны и инвалиды боевых действий;
жители блокадного Ленинграда, осажденного Сталинграда и Севастополя;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны в службах ПВО и на прифронтовых территориях;
инвалиды 1 и 2 группы и дети-инвалиды.
Региональные и местные власти могут расширить этот перечень.
Как подавать отчетность по туристическому налогу с 2025 года
Налогоплательщики туристического налога должны представлять в налоговую инспекцию декларацию по налогу по итогам каждого квартала. Срок представления декларации — до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Пока что форма декларации не утверждена, но ФНС уже подготовила ее и разместила на Едином портале для публикации проектов НПА.
В решениях «1С:Предприятие» декларация по туристическому налогу будут реализованы, как только нововведения вступят в силу. Если вы работаете в облачных решениях 1С, провайдер обновит все базы без вашего участия и вы сразу сможете приступить к работе.
Туристический налог: главное
Туристический налог будут платить владельцы гостиниц, хостелов и других мест временного проживания с 2025 года.
Вводить налог или нет на определенной территории — решают региональные и местные органы власти, они же определяют ставку налога в пределах лимита (не более 1% в 2025 году).
Отчитываться по налогу и платить его нужно каждый квартал: подать декларацию до 25 числа, а оплатить до 28 числа. Налог входит в состав ЕНП.
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