Как учесть туристический налог в «1С:Бухгалтерия»

Туристический налог: объект налогообложения, ставки и льготы
В соответствии с законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ Налоговый кодекс дополнен новой главой 33.1 «Туристический налог». С 1 января 2025 года налог может быть введен на территории любого города России по решению местных властей.
Кто платит налог: организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги временного проживания, например, владельцы гостиниц или апартаментов. На практике налог оплачивают постояльцы: он включается в стоимость проживания.
Ставки налога:
минимальная — 100 руб. за сутки;
максимальная в 2025 году — 1% от стоимости проживания;
ежегодное повышение на 1% до достижения 5% в 2029 году.
Срок уплаты налога: налогоплательщики перечисляют общую сумму, собранную за квартал, в бюджет муниципального образования до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налог уплачивается в составе единого налогового платежа (ЕНП).
Отличия туристического налога от курортного сбора
Показатель
Туристический налог
Курортный сбор
Регион действия
Любой город России
Несколько регионов (Алтайский край, Краснодарский край и др.)
Плательщик
Гостиница
Гость
Момент начисления
При полной оплате проживания
Не позднее даты выезда
Включение в цену проживания
Включен
Не включен
Отражение в документах
В документах не выделяется
Формируется отдельный документ
Учет туристического налога в «1С: Бухгалтерия»
Расчет и начисление туристического налога
Сумма налога рассчитывается на основании стоимости услуги без учета НДС. Минимальный налог в размере 100 рублей взимается, если рассчитанная сумма окажется ниже этого значения. При предоставлении услуг санаторно-курортного лечения всегда применяется минимальная ставка.
В бухгалтерском учете сумма налога включается в затраты, а в налоговом учете уменьшает доходы.
Настройки программы
Для учета туристического налога в «1С:Бухгалтерия», начиная с версии 3.0.167, предусмотрен счет 68.17 «Туристический налог». Перед началом работы выполните следующие настройки. В разделе «Главное» выберите пункт «Налоги и отчеты».
Установите флажок «Туристический налог».
Перейдите по ссылке «Гостиницы», чтобы указать объекты, в которых оказываются услуги по временному проживанию. Укажите ставку туристического налога.
Перейдите в раздел «Справочники» — «Номенклатура». Создайте новую позицию номенклатуры и укажите, как оказывается услуга: самостоятельно или вместе с санаторно-курортным лечением. От этого зависит расчет туристического налога.
Выберите гостиницу в настройках загрузки данных из ОФД или офлайн-оборудования («Администрирование» — «Поддержка оборудования» — «Офлайн-оборудование»).
В разделе «Главное» — «Функциональность», перейдите на вкладку «Розничная торговля». И установите флажок рядом с пунктом «Предоплата».
Отражение оплаты услуг
Расчет налога производится на основании данных из счетов покупателям и отчетов о розничных продажах. Если договор заключается с физическим лицом, счет требуется только при дистанционной оплате (картой, переводом), а если с организацией или ИП — на все платежи.
Если при заезде покупатель оплачивает сразу весь период проживания, оформляется чек. При частичной предоплате выставляется счет на первые сутки, а остальные оплачиваются при заселении.
В документе «Счет покупателю» (раздел «Продажи» — пункт «Счета покупателям») укажите контрагента, договор, гостиницу, количество суток и цену.
Счет покупателю указывается в документе «Поступление на расчетный счет» — «Операция по платежной карте» и др.
При заезде в гостиницу покупатель оплатит остальные сутки проживания.
В «1С:Бухгалтерия» создается чек на основании счета на предоплату.
Если оплата получена при заезде, пробит чек, то счет покупателю оформлять не нужно.
При закрытии смены формируется «Отчет о розничных продажах». При загрузке данных о розничных продажах из ОФД льготы также указываются в «Отчете о розничных продажах».
Если договор на оказание услуг заключается с организацией или ИП, оформляются документы «Счет покупателю» — «Реализация (акты, накладные, УПД)» с видом операции «Услуги». При поступлении оплаты указывается оплаченный счет.
Регламентная операция «Расчет туристического налога» выполняется в последний месяц отчетного квартала. Операция расположена в первой группе закрытия месяца.
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