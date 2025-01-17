42Clouds
Туристический налог

Как учесть туристический налог в «1С:Бухгалтерия»

1 января 2025 года вступил в силу туристический налог. Рассказали, чем он отличается от ранее действующего курортного сбора, кто должен его платить и как учитывать туристический налог в «1С:Бухгалтерия». 

Туристический налог: объект налогообложения, ставки и льготы

В соответствии с законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ Налоговый кодекс дополнен новой главой 33.1 «Туристический налог». С 1 января 2025 года налог может быть введен на территории любого города России по решению местных властей.

Кто платит налог: организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги временного проживания, например, владельцы гостиниц или апартаментов. На практике налог оплачивают постояльцы: он включается в стоимость проживания.

Ставки налога:

  • минимальная — 100 руб. за сутки;

  • максимальная в 2025 году — 1% от стоимости проживания;

  • ежегодное повышение на 1% до достижения 5% в 2029 году.

Срок уплаты налога: налогоплательщики перечисляют общую сумму, собранную за квартал, в бюджет муниципального образования до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налог уплачивается в составе единого налогового платежа (ЕНП).

Отличия туристического налога от курортного сбора

Показатель

Туристический налог

Курортный сбор

Регион действия

Любой город России

Несколько регионов (Алтайский край, Краснодарский край и др.)

Плательщик

Гостиница

Гость

Момент начисления

При полной оплате проживания

Не позднее даты выезда

Включение в цену проживания

Включен

Не включен

Отражение в документах

В документах не выделяется

Формируется отдельный документ

Учет туристического налога в «1С: Бухгалтерия»

Расчет и начисление туристического налога

Сумма налога рассчитывается на основании стоимости услуги без учета НДС. Минимальный налог в размере 100 рублей взимается, если рассчитанная сумма окажется ниже этого значения. При предоставлении услуг санаторно-курортного лечения всегда применяется минимальная ставка.

В бухгалтерском учете сумма налога включается в затраты, а в налоговом учете уменьшает доходы.

Настройки программы

Для учета туристического налога в «1С:Бухгалтерия», начиная с версии 3.0.167, предусмотрен счет 68.17 «Туристический налог». Перед началом работы выполните следующие настройки. В разделе «Главное» выберите пункт «Налоги и отчеты».  

Установите флажок «Туристический налог»

Перейдите по ссылке «Гостиницы», чтобы указать объекты, в которых оказываются услуги по временному проживанию. Укажите ставку туристического налога.

Перейдите в раздел «Справочники» «Номенклатура». Создайте новую позицию номенклатуры и укажите, как оказывается услуга: самостоятельно или вместе с санаторно-курортным лечением. От этого зависит расчет туристического налога.

Выберите гостиницу в настройках загрузки данных из ОФД или офлайн-оборудования («Администрирование» — «Поддержка оборудования» — «Офлайн-оборудование»). 

В разделе «Главное» — «Функциональность», перейдите на вкладку «Розничная торговля». И установите флажок рядом с пунктом «Предоплата».    

Отражение оплаты услуг

Расчет налога производится на основании данных из счетов покупателям и отчетов о розничных продажах. Если договор заключается с физическим лицом, счет требуется только при дистанционной оплате (картой, переводом), а если с организацией или ИП — на все платежи.

Если при заезде покупатель оплачивает сразу весь период проживания, оформляется чек. При частичной предоплате выставляется счет на первые сутки, а остальные оплачиваются при заселении.

В документе «Счет покупателю» (раздел «Продажи» — пункт «Счета покупателям») укажите контрагента, договор, гостиницу, количество суток и цену.

Счет покупателю указывается в документе «Поступление на расчетный счет»«Операция по платежной карте» и др. 

При заезде в гостиницу покупатель оплатит остальные сутки проживания. 

В «1С:Бухгалтерия» создается чек на основании счета на предоплату

Если оплата получена при заезде, пробит чек, то счет покупателю оформлять не нужно.

При закрытии смены формируется «Отчет о розничных продажах». При загрузке данных о розничных продажах из ОФД льготы также указываются в «Отчете о розничных продажах». 

Если договор на оказание услуг заключается с организацией или ИП, оформляются документы «Счет покупателю»«Реализация (акты, накладные, УПД)» с видом операции «Услуги». При поступлении оплаты указывается оплаченный счет.

Регламентная операция «Расчет туристического налога» выполняется в последний месяц отчетного квартала. Операция расположена в первой группе закрытия месяца. 

Еще больше полезных материалов по работе с 1С вы найдете на нашем сайте — 42Clouds

Идеальный гид по быстрой интеграции платежных систем с 1С

Забирайте бесплатный чек-лист для успешного запуска

Заполните форму, вышлем бесплатные материалы на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «ЭР Софт», ИНН: 7716509296, erid: 2W5zFHaT9DA

Начать дискуссию