Как учесть туристический налог в «1С:Бухгалтерия»

В соответствии с законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ Налоговый кодекс дополнен новой главой 33.1 «Туристический налог». С 1 января 2025 года налог может быть введен на территории любого города России по решению местных властей.

Кто платит налог: организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги временного проживания, например, владельцы гостиниц или апартаментов. На практике налог оплачивают постояльцы: он включается в стоимость проживания.

Ставки налога:

минимальная — 100 руб. за сутки;

максимальная в 2025 году — 1% от стоимости проживания;

ежегодное повышение на 1% до достижения 5% в 2029 году.

Срок уплаты налога: налогоплательщики перечисляют общую сумму, собранную за квартал, в бюджет муниципального образования до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налог уплачивается в составе единого налогового платежа (ЕНП).