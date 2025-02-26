Март–2025: главные изменения для бухгалтера и предпринимателя

Изменения по работе с ККТ
Сроки регистрации, перерегистрации и снятия с учета контрольно-кассовой техники (ККТ) сокращаются с 10 до 5 рабочих дней.
Вводится новый порядок: если налоговая служба не получила доступ к ККТ, включая возможность считать фискальные данные из накопителя, кассу снимут с учета. Повторная регистрация будет возможна только после того, как инспекторам предоставят доступ к ККТ.
Неиспользованные отгулы
С 1 марта 2025 года вступают в силу поправки к статье 153 Трудового кодекса: при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за неиспользованные дни отдыха, полученные за работу в выходные и праздничные дни.
Если раньше этот порядок основывался на решении Конституционного суда, теперь он закреплен законодательно.
Регулирование наставничества
С 1 марта 2025 года в Трудовом кодексе появится статья 351.8, устанавливающая нормы по оформлению труда наставников. При назначении наставника необходимо оформить дополнительное соглашение к трудовому договору и указать:
обязанности наставника;
сроки выполнения работы;
размер доплаты.
Исключение: если эти условия прописаны в основном договоре, заключать дополнительное соглашение не нужно.
Выездные проверки
С 4 марта 2025 года заканчивается действие моратория на налоговые выездные проверки аккредитованных ИТ-компаний. Эта мера была введена как антикризисная по поручению Президента.
Новая декларация по УСН
25 марта 2025 года — крайний срок подачи декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН) за 2024 год для организаций.
Форма декларации обновлена: она учитывает сроки уплаты налогов через единый налоговый счет (ЕНС). Все плательщики заполняют титульный лист, а затем:
для объекта «Доходы» — разделы 2.1.1 и 1.1.
для объекта «Доходы минус расходы» — разделы 2.2 и 1.2.
Раздел 3 заполняют только организации, получившие целевые средства.
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