Март–2025: главные изменения для бухгалтера и предпринимателя

С 1 марта 2025 года в Трудовом кодексе появится статья 351.8, устанавливающая нормы по оформлению труда наставников. При назначении наставника необходимо оформить дополнительное соглашение к трудовому договору и указать:

обязанности наставника;

сроки выполнения работы;

размер доплаты.

Исключение: если эти условия прописаны в основном договоре, заключать дополнительное соглашение не нужно.