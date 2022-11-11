Как платить НДФЛ с инвестиций

Кто такой налоговый агент?

Если речь идет о налогообложении инвестиционных операций клиента – физического лица, то в большинстве случаев вопросы уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) решаются налоговыми агентами.

НДФЛ — основной вид прямых налогов на доходы физических лиц. Исчисляется этот налог в процентах от совокупного дохода физического лица за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.

Налоговый агент — это тот, кто рассчитывает, удерживает и перечисляет в бюджет налоги с доходов других лиц (налогоплательщиков) и сдает за них отчетность.

К примеру, юридические лица и индивидуальные предприниматели, от которых физическое лицо получает доход, часто являются налоговыми агентами в отношении НДФЛ. Российские брокеры являются налоговыми агентами своих клиентов по умолчанию, но тоже не по всем операциям.

Брокер удерживает налог с дохода налогоплательщика при его выплате или при закрытии инвестиционного счета, или по окончании налогового периода (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше).

Как платить налоги c акций и дивидендов

Покупая акции компании, инвестор становится её совладельцем и получает дивиденды, если компания их платит. Доход, который могут принести, акции может складываться из двух частей: это доход/убыток от операций по покупке и продаже акций и доход в виде выплат дивидендов.

Рассмотрим торговлю акциями российских эмитентов.

Доход по дивидендам облагается подоходным налогом в 13%, который удерживает налоговый агент. Доход между ценами покупки и продажи акций не всегда облагается НДФЛ.

НДФЛ не нужно будет платить при продаже акций, если акции были куплены на бирже после 1го января 2014го года и на счете минимум три года. При этом их стоимость должна вырасти не более чем на три миллиона рублей помноженных на количество лет владения.

К примеру, инвестор купил акции в ноябре 2017 года на 100 тысяч рублей и в ноябре 2021 года вывел со счета 200 тысяч рублей. Таким образом, он заработал 100 тысяч рублей. Это меньше чем три миллиона, и более трех лет владения. Поэтому инвестор освобождается от уплаты НДФЛ в 13%.

Если же инвестор купил иностранные акции и по ним поступили дивиденды, то это считается доходом из-за рубежа, так как эмитент зарегистрирован не в РФ. Для подобных доходов Российских брокер не выступает налоговым агентом. По таким доходам, нужно отчитываться самостоятельно.

Бывает, что налог по таким доходам удерживает эмитент бумаг или вышестоящий депозитарий за рубежом, который перечисляет дивиденды вашему депозитарию. Но то, что за границей удержали налог, не освобождает инвестора от обязанности декларировать доходы и платить налоги в РФ.

Дивиденды в России облагаются по ставке 13% - если получатель, физическое лицо - резидент. Если иностранное государство удержало налог с ваших дивидендов, а у России с этим государством есть соглашение об избежании двойного налогообложения, то «иностранный» налог можно зачесть в счет уплаты российского НДФЛ и доплатить в России разницу.

Если инвестор торгует американскими акциями и подпишет у своего брокера форму W-8BEN, то с дивидендов по акциям американских компаний в США будет удерживаться 10%. При этом, если есть подтверждение уплаты налога в США, то можно зачесть эти 10% и доплатить в Российский бюджет только 3%.

В Ак Барс Финанс запросить форму W-8BEN можно по электронной почте clients@akbf.ru, затем распечатать, подписать и передать обратно брокеру.

Таким образом, при наличии подписанной формы W-8BEN – инвестор платит 13%, заплатив 10% Америке, а 3% - России. Если решить не подписывать справку W-8BEN, с дивидендов в США будет удерживаться налог в 30%. Хотя 30% удержанные в США больше чем 13%, которые будут при подписании справки, все равно нужно будет задекларировать свой доход. Если есть подтверждение уплаты налога в США, то доплачивать сверху ничего не придется, но если уже взяли 30%, вернуть разницу не получится.

Важно! Если торгуете иностранными акциями, которые выпущены не в США, то они облагаются налогом по законам той страны, в которой зарегистрированы.

Налог с дивидендов удерживается сразу при выплате, а налог от купли-продажи акций удерживается при выводе средств со счета или при окончании налогового периода, в зависимости от того, что будет раньше, а не в момент продажи акций.

Как платить налоги с российских облигаций и купонного дохода?

С 2021 года налог в 13% на купонный доход взимается со всех облигаций в том числе и с ОФЗ. Как и в случае с акциями, если приобрести облигации на бирже и держать их в своей собственности более трех лет и заработать за счет ценовой разницы менее трех миллионов рублей в год, то инвестор освобождается от уплаты НДФЛ при их продаже. Если же держать облигации меньшее количество времени или доход будет выше лимита, то брокер удержит и посчитает всё самостоятельно.

Если купить необращающиеся облигации, это те у которых официальной цены не было уже более трех месяцев, и которые торгуются только на внебиржевом рынке, то на них это правило не распространяется. НДФЛ с купонного дохода по облигациям автоматически рассчитывает и удерживает эмитент или депозитарий.

Также важно помнить, если надо купить облигации или еврооблигации в иностранной валюте, то налог в РФ все равно считается и уплачивается в рублях РФ. В этом случае цена покупки и цена продажи будут пересчитаны по курсу ЦБ на дату операций. Разница будет считаться именно в рублях.

То же самое касается и купонов в иностранной валюте, с целью налогообложения сумму выплаты будут пересчитывать в рубли.

То есть, если купить облигацию или акцию за 100 долларов при курсе 60 рублей, а продать также за 100 долларов при курсе 70 рублей, то с разницы в 1000 рублей из-за полученной разницы курсов будет удержан налог 13%, это называется валютной переоценкой.

Исключением являются еврооблигации Министерства финансов, по ним валютная переоценка отсутствует, для расчета берется курс рубля на момент продажи. Налог с дохода от продажи облигаций вычисляет и взимает при выводе или по итогам года брокер, через которого вы проводили сделку.

Как платить налоги при торговле валютой и драгоценными металлами

С точки зрения государства иностранная валюта - это имущество. Так написано в 141 статье Гражданского кодекса. С точки зрения государства, если вы продали квартиру, которой владели меньше трех лет, то должны платить НДФЛ. И такая же ситуация с иностранной валютой.

Но проблема в том, что в налоговом кодексе нет какого-то специального правила для налога на доходы с продажи валюты. Нужно в любом случае отчитываться в налоговую об операциях с валютой. Даже если вы продали её в убыток и потеряли 100 тысяч рублей на разнице курса.

При инвестициях в драгоценные металлы, нужно помнить о таких налогах как: НДС в размере 20% и НДФЛ в размере 13%.

К примеру, покупая слиток золота в банке, в нем уже будет заложена НДС в размере 20%.

Если вы покупаете монету из драгметалла, которые не причислены к официальным платежным средствам страны эмитента, то придется оплатить НДС при покупке.

Если же наоборот продать драгоценный металл банку, то платить НДС у вас нет необходимости. Можно не платить налог в виде НДС, если хранить слиток драгоценного металла в банке, но в таком случае нужно оплатить аренду банковской ячейки. Так же можно избежать налога, если вложиться в обезличенный металлический счет.

При покупке или продаже драгоценного металла через брокерские компании или банки, заполнение и подача налоговой декларации входит в обязанность самого инвестора.

Как платить налоги с ПИФ, ETF

У ПИФов есть управляющие компании. В соответствии с Налоговым кодексом управляющая компания – резидент РФ как источник выплаты дохода Клиентам - физическим лицам признается налоговым агентом по определенным видам доходов при осуществлении в интересах клиента операций в рамках заключенных договоров.

На управляющую компанию возложены обязанности по исчислению, удержанию из средств клиента и перечислению налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации. Именно так чаще всего написано в клиентских договорах российских компаний.

То есть, если вложиться в отечественный ПИФ, то не нужно переживать по поводу налогообложения. А вот ETF, это как правило иностранный фонд.

Налогообложения для ETF стандартное, то есть такое же как при работе с акциями российских компаний, то есть финансовый результат облагается НДФЛ по ставке в 13%. Инвестиции в ETF дают дополнительные налоговые преимущества, так как зачисление дивидендов и операции с отдельными ценными бумагами происходят внутри фонда и не влияют на текущую налогооблагаемую базу.

Налоговый вычет за перенос убытков с прошлых лет

У российских инвесторов есть возможность переноса убытков прошлых лет для уменьшения налога по статье 220 НК. Для того чтобы зачесть убытки прошлых лет надо обратиться с заявлением в ФНС. Понадобятся следующие документы:

Декларация 3-НДФЛ. Документы от брокера в виде справки об убытке и справки об уплате налога.

Их можно заказать в клиентском отделе своего брокера.

Перенос убытков прошлых лет - это законная возможность уменьшить налоговую базу.

Пример

Если в 2021 году вы продали часть своих ценных бумаг и заработали 100 тысяч рублей, то вам придется заплатить 13% от полученного дохода, то есть 13 тысяч рублей. Но до этого в 2019 и 2020 вы потеряли 12 тысяч рублей. Тогда вы можете учесть свой убыток для уменьшения налога на прибыль.

ФНС будет считать по следующему принципу: 12 000/100х13 = 1560, именно эту сумму вернет вам налоговая.

Как и когда самостоятельно платить налоги с инвестиций

Как правило, самостоятельно платить налоги с инвестиций нужно с дохода от разницы при продаже валют и драгоценных металлов, от дивидендов иностранных компаний и если на вашем брокерском счету было недостаточно денег для списания налога.

Для этого нужно подать декларацию 3-НДФЛ.

Декларация 3-НДФЛ — единый отчетный документ для налоговой службы, который заполняют физические лица в Российской Федерации.

Ее подают, чтобы рассчитать и уплатить налог с доходов, полученных за прошедший календарный год, если этот налог не удержал ваш налоговый агент. Крайний срок для самостоятельной сдачи декларации 3-НДФЛ за предыдущий год это 30 апреля.

Для заявления только налогового вычета декларацию можно подавать в любой срок в течение трех лет с момента окончания отчетного года.

15 июля — срок для уплаты НДФЛ по декларации за предыдущий год.

В какой бы валюте вы не получили доход, налог в пользу Российской Федерации рассчитывается и удерживается только в рублях.

Подать декларацию можно тремя способами:

самый удобный - через Личный кабинет налогоплательщика-физического лица сайте ФНС;

при личном посещении инспекции ФНС к которой вы прикреплены по месту жительства;

отправить почтой.

Штрафы за неуплату налогов

Если не отчитаться о своих доходах, не указать часть доходов, которые нужно было указать, отчитаться с опозданием или просрочить уплату налога, ФНС может оштрафовать:

если опоздать со сроком подачи декларации, штраф составит 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не меньше 1000 ₽ и не больше 30% от неуплаченного налога — ст. 119 НК;

за каждый месяц просрочки, но не меньше 1000 ₽ и не больше 30% от неуплаченного налога — если не указать в декларации часть доходов, штраф составит 20% от неуплаченного налога , если налоговая не увидит в этом злого умысла. И 40% , если в налоговой посчитают, что вы скрыли доходы намеренно — ст. 122 НК;

, если налоговая не увидит в этом злого умысла. И , если в налоговой посчитают, что вы скрыли доходы намеренно — если не уплатили налог по декларации до 15 июля — со следующего дня налоговая начнет считать штрафные пени в размере 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки — ст. 75 НК.

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