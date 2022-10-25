Маркировка рекламы

Маркировка интернет-рекламы. Как отчитываться, маркировать и не сойти с ума

С 1 сентября этого года начали действовать новые правила учета рекламы в интернете. Сразу скажу, что пока штрафовать никого не будут — время дали до 31 октября. Но давайте обо всем по порядку.

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Маркировка интернет-рекламы. Как отчитываться, маркировать и не сойти с ума
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что изменилось. Новые термины и правила

Роскомнадзор создал новый реестр, который будет содержать сведения о рекламодателях и обо всех интернет-объявлениях за пять лет. Те, кто размещает рекламу, должны маркировать все объявления и отчитываться о том, когда, за сколько и т. д.

  • ОРД — оператор рекламных данных;
  • ОРС — оператор рекламной системы, рекламная сеть (например, ВКонтакте, Яндекс);
  • токен — числовой идентификатор, который будет присвоен ОРД;
  • ЕРИР — реестр интернет-рекламы, оператор — Роскомнадзор.

Не пугайтесь, сейчас все объясним.

ОРД будут вести учет рекламы в интернете и передавать эти сведения в ведомство. Пока вообще не понятно, кто войдет в ОРД — систему пока не создали, ориентировочно ее сделают 1 ноября.

Кто может стать оператором рекламных данных

РКН предъявляет такие требования к операторам:

  1. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в России, с уставным капиталом не менее 200 млн рублей.
  2. Фирма обязана предоставить комиссии уже заключенные договоры о сотрудничестве с рекламными системами и рекламораспространителями, совокупный доход которых превышает 2,5 млрд рублей в год.
  3. У кандидата должны быть программно-аппаратные средства, которые нужны для функционирования ПО и учета рекламы. Также кандидат должен пройти аттестацию по вопросам защиты информации.

Какую информацию передавать в Роскомнадзор

Закон указывает, что окончательный список информации, которую надо предоставлять Роскомнадзору, о рекламе, формате и сроках утверждает правительство.

Распоряжение вступило в силу с 1 сентября 2022. Вот какую информацию надо будет передавать:

  • ИНН для российского лица / номер телефона или номер электронного средства платежа для иностранного лица;
  • ОГРН/ОГРНИП;
  • место нахождения и адрес/адрес места жительства (пребывания);
  • ФИО лица, действующего без доверенности от имени юридического лица;
  • информацию о лице, которое заключило договор с рекламораспространителем, оператором рекламной системы для распространения рекламы;
  • сведения об информационной системе/программе, используемой для распространения рекламы;
  • полное и сокращенное фирменное наименование/ФИО.

Также Роскомнадзору вы должны предоставить информацию о самой рекламе:

  • уникальные числовые обозначения рекламных материалов (ID);
  • описание объекта;
  • тип рекламной компании;
  • сведения о средствах, которые вы использовали, чтобы распространить рекламу;
  • информацию об объемах рекламы;
  • информацию о том, как вы распространяете рекламу;
  • срок размещения рекламы и дата начала рекламной кампании;
  • параметры аудитории рекламы;
  • информацию о договорах на размещение рекламы и цены.

Что будет дальше

Сейчас середина сентября — ОРД до сих пор не создали. Пока наказывать за немаркировку не будут, так как нет даже токенов. Многие агрегаторы начали делать собственный софт под новую систему маркировки рекламы.

Из-за этого многие попросили об отсрочке запуска системы — на расходы уйдут миллиарды рублей, чего бизнес, конечно, не может позволить в условиях кризиса.

Перенос же мог бы дать возможность доработать технические средства, оборудование. Но Роскомнадзор высказался против и не стал переносить сроки, чтобы поправки перенесли. Аргумент такой: закон приняли давно, время подготовиться было.

Если разбить все это великолепие на разделы, то получится так:

  • 1-30 сентября — начало переходного периода. За это время рекламодателю советуют выбрать ОРД и заключить с ним договор, начать маркировать рекламу. Опять же, как это делать, пока не понятно.
  • 1-31 октября — завершение переходного периода. Все участники цепочки должны подготовить акты по оказанным за прошедший месяц услугам по размещению рекламы, а затем передать данные ОРД.
  • 1 ноября — переход к регулярной работе. Одобренные комиссией кандидаты в ОРД становятся полноправными операторами. Доступ к переданной информации в ЕРИР получают ФНС и ФАС.

А что случится, если мы не будем маркировать рекламу с ноября?

Вот короткая сводка по штрафам, которые грозят рекламодателям, рекламораспространителям и операторам рекламных систем за нарушение нового закона:

  1. Предпринимателям и руководителям организаций — от 4 000 до 20 000 руб.
  2. Малым предприятиям — от 50 000 до 250 0000 руб.
  3. Средним и крупным компаниям — от 100 000 до 500 000 руб.

Как видите, цифры не маленькие. Поэтому придется готовиться к новой реальности, использовать новый софт и постоянно отчитываться, кому и какую рекламную услугу вы оказали.

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