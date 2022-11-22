ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП: для чего, как пользоваться и какой в это вложен смысл

Единый налоговый платеж или ЕНП — не новое понятие налоговой терминологии, но организации и ИП сталкиваются с этим впервые. В 2022 году ЕНП прошел тестирование на добровольцах, а в 2023 такой порядок уплаты налогов, взносов и сборов становится обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

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ЕНП: для чего, как пользоваться и какой в это вложен смысл
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Важно! Новшество не касается самозанятых и ИП, которые платят налог на профессиональный доход. Они смогут платить налоги либо путем ЕНП, либо по-прежнему с помощью приложения «Мой налог».

Поясню несколько важных деталей, что такое ЕНП, как это работает, в чем преимущество и что вам точно не понравится.

ЕНП – это вообще не система налогообложения, а лишь новый особый порядок осуществления обязательных платежей в бюджет.

Суть нового подхода в том, что налогоплательщики заранее переводят деньги на специальный счет в налоговой – ЕНС. Когда наступает срок уплаты налога или иного бюджетного платежа, ФНС списывает необходимую сумму, опираясь на данные предоставленных деклараций, уведомлений, расчетов и решений по итогам проверок.

Чтобы понять, какой в этом смысл, надо:

  1. Вспомнить, как налоговая списывала в этом году одни налоги в счет других.
  2. Разобраться в принципе работы ЕНП

Как это работает

Компании и ИП в течение года пополняет счет в любое время и какими угодно частями, пополняя счет. В установленные как обычно сроки подаются декларации в налоговую или уведомления о размерах начислений.

Налоговая спишет деньги со счета ЕНП в строго определенном порядке и в установленные законом сроки:

  • 1- я очередь: недоимки;
  • 2- я очередь: налоги, сборы, страховые взносы и авансовые платежи по ним;
  • 3-я очередь: пени;
  • 4-я очередь: проценты;
  • 5-я очередь: штрафы.

В пределах каждой указанной группы платежи списываются тоже по строгому порядку, в зависимости от даты образования задолженности или по приоритетной срочности.

И вот тут мы начинаем понимать, зачем эти пляски с бубном нужны ФНС. По сути, это карт-бланш для списания одних налогов в счет других.

Не успели подать уведомление о распределении взносов? Образовалась переплата, которую налоговики могут списать в счет существующей недоимки, например, по НДС.

Это то, что они обкатывали весь этот год, только теперь механизм сильно упростился.

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Положительная сторона ЕНП для бизнеса

  1. Удобство – платите, когда удобно, но чтобы к сроку уплаты налогов на счете было достаточно денег. Особенно актуально для сезонных видов деятельности.
  2. Простота уплаты и минимум ошибок – все платежи в бюджет по единым реквизитам.
  3. Экономия времени – автоматическое зачисление переплаты в счет погашения будущих платежей без заявления и без ограничений срока давности.
  4. Возможность уплаты налогов третьими лицами.

Для бухгалтера не то, чтобы много положительных сторон, зато теперь можно обосновать поднятие стоимости аутсорсинга с 1 января 2023 года.

Что не так с ЕНП

  1. Инспекторы сами распределяют сумму на ЕНС пропорционально обязательствам. Если на специальном счете недостаточно денег, получится недоимка одновременно по нескольким обязательным платежам в бюджет с вытекающими последствиями в виде ответственности за несвоевременную уплату платежей в бюджет и бумажной волокиты.
  2. Деньги списываются в определенном порядке, и вы не можете повлиять на этот процесс.
  3. Увеличение количества документов у плательщика.

Мои выводы такие: ЕНП действительно упрощает и ускоряет алгоритм уплаты налогов, но есть и очевидные минусы. Хочется верить, что закон будет еще проработан и адаптирован под запросы бизнесы.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП: для чего, как пользоваться и какой в это вложен смысл

Единый налоговый платеж или ЕНП — не новое понятие налоговой терминологии, но организации и ИП сталкиваются с этим впервые. В 2022 году ЕНП прошел тестирование на добровольцах, а в 2023 такой порядок уплаты налогов, взносов и сборов становится обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

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