ЕНП: для чего, как пользоваться и какой в это вложен смысл

Важно! Новшество не касается самозанятых и ИП, которые платят налог на профессиональный доход. Они смогут платить налоги либо путем ЕНП, либо по-прежнему с помощью приложения «Мой налог».
Поясню несколько важных деталей, что такое ЕНП, как это работает, в чем преимущество и что вам точно не понравится.
ЕНП – это вообще не система налогообложения, а лишь новый особый порядок осуществления обязательных платежей в бюджет.
Суть нового подхода в том, что налогоплательщики заранее переводят деньги на специальный счет в налоговой – ЕНС. Когда наступает срок уплаты налога или иного бюджетного платежа, ФНС списывает необходимую сумму, опираясь на данные предоставленных деклараций, уведомлений, расчетов и решений по итогам проверок.
Чтобы понять, какой в этом смысл, надо:
- Вспомнить, как налоговая списывала в этом году одни налоги в счет других.
- Разобраться в принципе работы ЕНП
Как это работает
Компании и ИП в течение года пополняет счет в любое время и какими угодно частями, пополняя счет. В установленные как обычно сроки подаются декларации в налоговую или уведомления о размерах начислений.
Налоговая спишет деньги со счета ЕНП в строго определенном порядке и в установленные законом сроки:
- 1- я очередь: недоимки;
- 2- я очередь: налоги, сборы, страховые взносы и авансовые платежи по ним;
- 3-я очередь: пени;
- 4-я очередь: проценты;
- 5-я очередь: штрафы.
В пределах каждой указанной группы платежи списываются тоже по строгому порядку, в зависимости от даты образования задолженности или по приоритетной срочности.
И вот тут мы начинаем понимать, зачем эти пляски с бубном нужны ФНС. По сути, это карт-бланш для списания одних налогов в счет других.
Не успели подать уведомление о распределении взносов? Образовалась переплата, которую налоговики могут списать в счет существующей недоимки, например, по НДС.
Это то, что они обкатывали весь этот год, только теперь механизм сильно упростился.
Ждем вас на БУХЁЛКЕ 22/23 – уникальной бухгалтерской конференции-корпоративе всероссийского масштаба с десятком спикеров со всей страны, которая пройдет 17 декабря в Москве.
Все самое важное и полезное для бухгалтеров, руководителей и аутсорсеров. Посмотреть программу мероприятия.
Положительная сторона ЕНП для бизнеса
- Удобство – платите, когда удобно, но чтобы к сроку уплаты налогов на счете было достаточно денег. Особенно актуально для сезонных видов деятельности.
- Простота уплаты и минимум ошибок – все платежи в бюджет по единым реквизитам.
- Экономия времени – автоматическое зачисление переплаты в счет погашения будущих платежей без заявления и без ограничений срока давности.
- Возможность уплаты налогов третьими лицами.
Для бухгалтера не то, чтобы много положительных сторон, зато теперь можно обосновать поднятие стоимости аутсорсинга с 1 января 2023 года.
Что не так с ЕНП
- Инспекторы сами распределяют сумму на ЕНС пропорционально обязательствам. Если на специальном счете недостаточно денег, получится недоимка одновременно по нескольким обязательным платежам в бюджет с вытекающими последствиями в виде ответственности за несвоевременную уплату платежей в бюджет и бумажной волокиты.
- Деньги списываются в определенном порядке, и вы не можете повлиять на этот процесс.
- Увеличение количества документов у плательщика.
Мои выводы такие: ЕНП действительно упрощает и ускоряет алгоритм уплаты налогов, но есть и очевидные минусы. Хочется верить, что закон будет еще проработан и адаптирован под запросы бизнесы.