Как ИП платить ЕНП с 2023 года: уведомление, платежка, уменьшение УСН и ПСН на взносы

Какие налоги ИП подпадают под ЕНП

Предприниматели наравне с юрлицами в целях формирования совокупной обязанности, учитываемой на ЕНС, уплачивают все налоги единым платежом за исключением:

НДФЛ с выплат работающим по патенту иностранцам;

госпошлины, по которым нет исполнительного документа из суда.

Полный перечень платежей, оплачиваемых в рамках ЕНП, приведен на сайте ФНС.

На ЕНС ИП учитываются также налоги, которые он уплачивает как физическое лицо: земельный, транспортный и налог на имущество.

Поэтому предпринимателям необходимо контролировать уплату не только налогов, касающихся бизнеса, но и личных, так как недоимки за землю, квартиру и автомобиль ФНС спишет с общего счета.

Когда ИП платить налоги на ЕНС

Для всех налогов, взносов и авансов в рамках ЕНС установлен единый срок уплаты – 28 число. Для НДФЛ с выплат работникам расчетным периодом с 2023 года считается интервал с 23 числа предшествующего месяца по 22 число текущего.

Теперь у ИП больше времени для перечисления НДС, страховых взносов и НДФЛ с выплат персоналу, но меньше – для уплаты налога по итогам года у предпринимателей-упрощенцев.

Не попали в единый срок уплаты налоги ИП за себя:

фиксированные взносы : их как и раньше нужно уплатить до 31 декабря ;

взносы на ОПС с доходов, превысивших 300 тыс., – до 1 июля ;

НДФЛ по итогам года – до 15 июля.

Правило переноса дедлайна в случае, если срок уплаты выпал на выходной или праздник, на ближайший рабочий день сохраняется.

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Как и когда ИП подавать уведомление

Так же как и компании ИП подают уведомление об исчисленных сумма налога (приказ ФНС № ЕД-7-8/1047 от 02.11.2022) до 25 числа месяца, следующего за отчетным. Не нужно подавать уведомление в месяцах, когда налоговым календарем предусмотрена сдача отчетности.

В частности не нужно подавать уведомление:

о начисленных страховых взносах на доходы работников в апреле, июле, октябре и январе, так как сведения о взносах, начисленных в месяцах, предшествующих указанным, ФНС возьмет из расчетов по страховым взносам;

о налоге, подлежащем уплате по итогам года, для ИП, применяющих УСН, так как декларацию нужно подать до 25 апреля, а уплатить налог – до 28;

о НДФЛ по итогам года с личных доходов ИП, так как срок уплаты – 15 июля, а дедлайн для 3-НДФЛ – 30 апреля.

Также не нужно подавать уведомление при уплате предпринимателем страховых взносов за себя.

Подавать уведомление можно:

через ПО для отправки отчетности в ФНС;

через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, если у ИП есть ЭЦП;

Почтой России.

Как ИП заполнить платежное поручение по ЕНП

Вне зависимости от региона ведения бизнеса и адреса прописки предпринимателя, ЕНП нужно перечислять по реквизитам Тульского подразделения ФНС, так как именно оно занимается администрированием поступлений на ЕНС:

Наименование получателя – Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом).

ИНН получателя – 7727406020.

КПП получателя – 770801001.

Наименование банка получателя средств – ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула.

БИК ТОФК – 017003983.

№ счета банка получателя средств – 40102810445370000059.

№ казначейского счета – 03100643000000018500.

КБК для перечисления ЕНП – 18201061201010000510. Если 104 поле заполнить КБК, соответствующим конкретному налогу, можно обойтись без уведомления, но тогда такие платежки следует оформлять по каждому налогу.

Поле 101 – 01. Именно этот код статуса плательщика рекомендуют указывать налоговики, но некоторые банки могут не пропускать заполненные таким образом платежки предпринимателей, ожидая соответствующего кода «13». Законодательных актов, регламентирующих заполнение 101 поля в платежном поручении ИП на отправку ЕНП, пока нет. Поэтому, чтобы не нарушить сроки, перед отправкой платежа рекомендуем уточнить требования обслуживающего банка.

Поля 22, 106 – 109 заполните нулями.

Как уменьшить УСН и ПСН на сумму страховых взносов

С приходом ЕНП и ЕНС предприниматели на УСН и ПСН не утратили право уменьшать сумму подлежащего уплате налога на сумму перечисленных в бюджет фиксированных страховых взносов. До недавнего времени механизма предусматривающего подобный зачет не было.

20 января Минфин опубликовал письмо № 03-11-09/4254 в котором разъяснил, как будет осуществляться зачет.

Несмотря на право предпринимателей уплачивать фиксированные взносы поквартально, поступившие на ЕНС суммы страховых взносов будут зачтены в счет исполнения обязанности только при наступлении сроков их уплаты:

31 декабря текущего года;

1 июля следующего года.

Из письма Минфина следует, что уменьшить сумму налога по УСН и ПСН на сумму фиксированных страховых взносов можно двумя способами:

1. В беззаявительном порядке при выполнении следующих условий:

срок уплаты страховых взносов наступил;

декларация или уведомление по УСН и ПСН представлены;

величина положительного сальдо на дату срока уплаты была достаточной для осуществления зачета.

При этом зачтенная сумма пойдет в счет предстоящих платежей по УСН или ПСН, а именно:

на взносы, уплаченные в 2023 за 2022 год, можно уменьшать УСН или ПСН по соответствующим периодам 2023 года;

на взносы, уплаченные за 2023 год, можно будет уменьшать УСН или ПСН по соответствующим периодам 2024 года.

2. Через подачу заявления о распоряжении суммой денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 78 НК при условии, что сальдо ЕНС – положительное. В заявлении необходимо указать, что уплачены именно страховые взносы. Этот документ подается в электронной форме по ТКС или через личный кабинет ФНС. Для его подписания потребуется наличие квалифицированной ЭЦП.

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