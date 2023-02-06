ЕНП (единый налоговый платеж)

Как актуализировать сальдо ЕНС

Для многих налогоплательщиков 2023 год начался с технических проблем оператора ЭДО при проведении сверок с ФНС и невозможностью получить ответы на запросы. А для части тех, кому все-таки удалось увидеть справку о состоянии расчетов с бюджетом, – с неприятных сюрпризов в виде сальдо, не соответствующего данным учета.

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Как актуализировать сальдо ЕНС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В чем риск некорректного сальдо ЕНС

Налоговики объявили, что не будут взыскивать долги по налогам, пока сальдо расчетов с бюджетом не будет актуализировано. Но это не значит, что налогоплательщики могут расслабиться, наоборот – нужно быть начеку.

Для компаний и предпринимателей некорректное сальдо расчетов с ФНС грозит только потерями:

  • уплатой недоимок, пени и штрафов;

  • невозможностью вернуть излишне уплаченные налоги.

Все вышеперечисленное может быть следствием не только отрицательного остатка, но и положительного так как, переплата может оказаться ошибочной или впоследствии списанной налоговиками в связи с истечением срока давности, что приведет к недоимке.

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Как формируется сальдо ЕНС

ЕНС – это копилка, куда поступают платежи почти по всем налогам. Это могут быть перечисления как одним документом – единым налоговым платежом, так и отдельными платежными поручениями.

Со счета этой копилки ежемесячно списываются средства на основании поданных налогоплательщиком деклараций и уведомлений о начисленных налогах, авансах и взносах – совокупное налоговое обязательство.

Разница между поступлением денег и списанием со счета сумм начисленных налогов и есть сальдо. Сальдо со знаком «минус» – недоимка, со знаком «плюс» – переплата, нулевое сальдо – идеальный вариант, когда никто никому не должен.

Что делать, если сальдо ЕНС отличается от данных учета

Для начала определите момент, когда сальдо разошлось. Отлично, если в конце 2022 года вы провели сверку с ФНС. Если нет, то пригодятся рассылки, которые налоговики делали осенью, в них налогоплательщикам предлагали провести анализ начисленных и уплаченных налогов, а также проверить проект сальдо, которое будет отправной точкой для формирования переходящего остатка на 01.01.2023.

Если результат сверки и/или информационных сообщений ФНС о состоянии расчетов с бюджетом на конец 2022 года соответствовал данным бухгалтерского учета, а январская сверка – уже нет, то оспорьте конечную цифру, ссылаясь на подтвержденные данные конца 2022 года.

Если же последняя сверка с ФНС была проведена давно, в рассылках разобраться не удалось или ошибка осталась незамеченной, запросите сверку сейчас, но по состоянию на конец 2022 года. Возможно понадобятся несколько справок о состоянии расчетов с бюджетом или актов сверки с интервалом, например, в квартал. Детально изучив эти документы, вы сможете выявить расхождение.

Если расхождение вызвано отсутствием какой-либо оплаты, проверьте правильность реквизитов в платежном поручении и при необходимости подайте уведомление об уточнении платежа или заявление на розыск.

Если разница в сальдо – результат ошибки в учете налогоплательщика, исправьте ее. Если неточность допустили налоговые инспекторы – обратитесь в территориальную ФНС с просьбой актуализировать сведения. Отказ или отсутствие результата со стороны налоговиков – повод для обращения в вышестоящую налоговую или суд.

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