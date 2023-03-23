Если в уведомлении об исчисленных налогах допущена ошибка

Но как быть, если в уведомлении допущена ошибка? Как ее исправить, и чем это грозит налогоплательщику?

Уведомление об исчисленных суммах налога: вкратце о главном

Уведомление сдается только в двух случаях:

Если по платежу не предусмотрена сдача отчетности.

Если срок уплаты платежа наступает раньше сдачи декларации (расчета).

Таким критериям соответствуют несколько платежей:

УСН – в отношении авансов за I квартал, полугодие и 9 месяцев.

Срок сдачи до 25 апреля, 25 июля и 25 октября соответственно.

ЕСХН – по авансовому платежу за полугодие.

Срок сдачи до 25 июля.

Имущественные налоги организаций – земельный, транспортный, налог на имущество.

Сдается по итогам I, II, III кварталов и года. Сроки сдачи – до 25 апреля, 25 июля и 25 октября – по квартальным платежам и до 25 февраля следующего года – за прошедший год.

Налог на прибыль для налоговых агентов.

Предоставляется за первые два месяца I, II, III квартала и за весь IV квартал в срок до 25 числа. За март, июнь, сентябрь уведомление не подается, так как сроки сдачи уведомления и налоговой декларации совпадают.

Страховые взносы за сотрудников.

Уведомление по страховым взносам сдается по первым двум месяцам каждого квартала в срок до 25 числа. За март, июнь, сентябрь и декабрь его составлять и направлять в налоговую не нужно, так как данные по указанным периодам инспекция возьмет из расчета РСВ.

НДФЛ за сотрудников.

Уведомление по НДФЛ сдается налоговыми агентами ежемесячно, в срок до 25 числа.

Уведомление не сдается по фиксированным страховым взносам ИП и имущественным налогам предпринимателей.

Если в уведомлении допущена ошибка, ее нужно оперативно исправить. В противном случае налоговая инспекция не сможет списать нужную сумму с ЕНС или спишет ее в неточном размере. Если такая ошибка приведет к образованию отрицательного сальдо по ЕНС, то на него будут начислены пени.

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Как исправить ошибку в уведомлении

Особенности исправления ошибки зависят от того, где она допущена. Всего можно выделить три основные ошибки, которые можно допустить в уведомлении:

Ошибка в сумме платежа. Ошибка в реквизитах (КБК, ОКТМО налоговый или отчетный периоды). Ошибка в платежке, которая заменяет уведомление.

Во всех трех случаях потребуется подготовить новое уведомление по той же форме, по которой был подан первичный документ.

Напомним, что уведомление подается по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ (КНД 1110355). Отдельной корректирующей формы для исправления ошибок в первичном уведомлении законом не предусмотрено.

Исправляя ошибку в ранее поданном уведомлении, нужно учесть следующее:

Изменения вносятся только в части ошибочных данных, а не всего уведомления.

Скорректированное уведомление можно направить в налоговую инспекцию тем же способом: на бумаге или в электронной форме.

Не требуется подача корректировки, если после уведомления с ошибкой была подана декларация или расчет.

Ответственности за ошибку, допущенную в уведомлении, нет, но проверяющие могут доначислить пени на недоимку, если ошибка привела к образованию отрицательного сальдо по ЕНС.

Исправление ошибки в сумме платежа

Проще всего исправить ошибку, которую допустили в сумме платежа. Для этого нужно:

Продублировать данные, отраженные на Титульном листе.

В этом уведомлении не предусмотрено указание номера корректировки, как это предусмотрено, например, для налоговых деклараций. Поэтому на Титульном листе также указываем номер ИНН, код инспекции и подтверждаем достоверность и полноту внесенных сведений.

Скорректировать сумму платежа в разделе «Данные».

Остальные реквизиты, при условии, что в них нет ошибки, оставляем без изменения.

Например, ИП на УСН неверно указал сумму авансового платежа по УСН 6%: вместо 15 800 руб., отразил 15 000 руб. Вот как он заполнит уточняющее уведомление:

Исправление ошибки в реквизитах уведомления

Это более сложный вариант. Для корректировки реквизитов уведомления нужно:

В разделе «Данные» заполнить два блока строк 1-6.

В первом блоке, в строках 1-3, 5 и 6, нужно указать старые данные, в которых была допущена ошибка. В строке 4 отразить сумму платежа «0».

Во второй блок внести верные реквизиты и в строке 4 указать правильную сумму налога, аванса или страхового взноса.

Продублировать данные, отраженные на Титульном листе.

ИП на УСН 6% ошибся в коде ОКТМО: указал код по месту временного пребывания (г. Пушкино), а не по месту учета (г. Мытищи). Вот как он заполнит корректирующее уведомление:

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Исправление ошибки в платежке-уведомлении

Отдельно стоит сказать об ошибке в платежном поручении, которое заменяет в 2023 году уведомление об исчисленных суммах.

Если какой-либо из реквизитов платежки заполнен с ошибкой, то исправить ее можно будет только через подачу уведомления. Других способов не предусмотрено. А это означает, что вернуться обратно к старому порядку оплаты по платежке, ИП уже не сможет. В связи с этим рекомендуем внимательно проверять все реквизиты поручения на уплату налогов и страховых взносов.

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