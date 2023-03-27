Как сейчас узнать свое сальдо на ЕНС 

Сальдо по ЕНС: общая информация

Сальдо или остаток по ЕНС – разница между суммой средств, зачисленных на ЕНС и списанных с него в счет уплаты обязательных платежей. Сальдо может быть:

Нулевым (нейтральным) – на ЕНС 0 руб.

Нулевое сальдо образуется, когда сумма списанных с ЕНС средств, равна сумме перечисленных на него денег.

Допустим, ИП на ПСН пополнил ЕНС на 18 000 руб., чтобы оплатить остаток по патенту, который не перекрылся страховыми взносам (18 000 руб.). ИФНС по сроку уплаты спишет с ЕНС 18 000 руб. в счет уплаты оставшейся части налога по ПСН. На счете останется 0 руб. – это и будет нулевым или нейтральным сальдо.

Положительным – на ЕНС переплата (значение со знаком «+»).

Положительное сальдо возникает, когда на ЕНС зачислено больше средств, чем списано с него.

Допустим, ИП перечислил на ЕНС не 18 000 руб., а 20 000 руб. (с запасом). Налоговая списала со счета 18 000 руб., осталось 2 000 руб. – это положительное сальдо по ЕНС или переплата.

Переплатой налогоплательщик может распорядиться по своему усмотрению: оставить на ЕНС, вернуть себе или третьему лицу на банковский счет или зарезервировать ее на определенный платеж.

Отрицательным – на ЕНС недоимка (значение со знаком «-»).

Отрицательное сальдо образуется, когда сумма средств, подлежащая списанию с ЕНС (совокупная обязанность по платежам), больше, чем имеется на счете.

Допустим, ИП ошибся и перевел на ЕНС, в счет оплаты оставшейся части налога по ПСН, не 18 000 руб., а 17 500 000 руб. 500 руб. – это недоимка или отрицательное сальдо по ЕНС. На него налоговая будет каждый день начислять пени. Поэтому желательно не допускать образования задолженности по счету.

Чтобы своевременно и в полном объеме исполнять свои обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей, важно знать актуальный остаток по ЕНС. Получить информацию о сальдо по единому налоговому счету можно несколькими способами.

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Как узнать сальдо по ЕНС в 2023 году

Приведем все возможные способы получения информации по ЕНС, даже те, которые на момент написания статьи не работают (по техническим причинам).

Получение информации в личном кабинете на сайте ФНС

Самый простой, но пока не актуальный, способ получения информации об остатке на ЕНС – в личном кабинете на сайте ФНС (ЛК ФЛ, ЛК ИП и ЛК ЮЛ).

Данные о сальдо по счету отражаются в разделе «Единый налоговый счет». Но пока функционал сервиса позволяет лишь пополнить баланс. Информация об остатке недоступна. И когда она появится – сказать сложно.

Возможно, после того как нагрузка на сайт и саму налоговую службу в связи с декларационной кампанией 2023 года спадет. А это минимум через месяц. Поэтому для получения данных об остатке ЕНС, рекомендуем воспользоваться способами, приведенными ниже.

Сверка расчетов с бюджетом

Проводить сверку расчетов с бюджетом актуально, если вам известен остаток, но вы с ним не согласны или необходимо получить расширенную информацию по поступлениям и списаниям с ЕНС и о сумме задолженности или переплаты.

Для проведения совместной с ИФНС сверки расчетов нужно составить заявление и направить его в налоговую инспекцию. Форма заявления зависит от того, как подается документ:

Электронно – формат, утвержден письмом ФНС от 09.01.2023 № АБ-4-19/7.

На бумаге – форма, утверждена письмом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879.

После того как ИФНС получит заявление она сформирует и направит налогоплательщику акт сверки. Срок подготовки такого документа составляет:

три дня с даты регистрации – если заявление составлено в электронной форме.

пять дней – если документ направлен в ИФНС на бумаге.

Заявление должно быть зарегистрировано не позднее следующего дня после его подачи.

После того как будет получен акт, в него можно внести свои корректировки и направить на согласование в ИФНС. Акт уточнения инспекция может рассматривать до 30 календарных дней (п. 54 Административного регламента, утв. приказом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879).

Получение справки о сальдо ЕНС

В этой справке отражается актуальный остаток по ЕНС на запрошенную дату, а также детализируется информация по отрицательному сальдо и приводится расчет пеней в приложении к справке (при необходимости).

Для получения этой справки в налоговую инспекцию по месту учета нужно направить заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@.

Срок подготовки справки – пять рабочих дней.

Способ получения документа указывается в заявлении. Доступно четыре варианта: в ИФНС, МФЦ, по почте или в электронной форме.

Получение справки о принадлежности сумм ЕНП

В ней отражается остаток по ЕНС на начало и конец запрошенного периода, а также общая информация о суммах средств, которые поступили в рамках ЕНП на ЕНС и списались со счета.

Для того чтобы получить эту справку в налоговую инспекцию нужно направить заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@.

Срок формирования документа – пять рабочих дней.

Получить справку можно в ИФНС, МФЦ, по почте или в электронной форме. Способ выбирается при заполнении заявления.

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Получения ответа от ФНС

Для получения информации о сальдо по ЕНС, можно направить запрос в налоговую службу через специальную форму на сайте ФНС (сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС»).

Для этого потребуется:

Указать ФИО физического лица или ИП либо название организации.

Актуальный номер телефона для связи.

ИНН.

Выбрать из выпадающего списка следующий вопрос: «Не согласен с САЛЬДО, требуется актуализация».

После получения заявки с вами должен связаться налоговый инспектор и предоставить консультацию по ЕНС и актуальному сальдо по нему.

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