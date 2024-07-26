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Как не терять фокус и успеть все за последний день отчетной кампании

Первое правило как все успеть, если делаешь это в последний момент — работать, как вам удобно и где вам удобно. Если вам удобно работать из дома, работайте из дома, если вам удобно работать из офиса и ночевать в офисе, значит, возьмите себе подушку и ночуйте. 
Как не терять фокус и успеть все за последний день отчетной кампании
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Есть хорошая фраза «моя суперсила в том, что я могу за один день сделать то, на что мне дается год». Почему же нельзя все сделать заранее? У разных людей, разные качества и предпринимательские черты. 

Кто-то может бегло прочитать за 20 минут законопроект и сделать по нему краткую выжимку. Тогда как кто-то другой будет вдумчиво читать каждый абзац не по одному разу, чтобы понять суть.

Все люди разные, и это нормально. И если вы делаете все в последний момент, вам за это платят и вы не нарушаете законодательство, то это ОК. Возможно, если бы вы делали все заранее, были пунктуальным человеком, то вы не были бы так умны и стрессоустойчивы. Ведь невозможно одинаково хорошо преуспевать во всех сферах.

Матрица Эйзенхауэра

Разделение на категории:

  • срочно и важно;

  • срочно, но неважно;

  • не срочно и неважно;

  • важно и не срочно.

Чтобы не поддаваться панике и структурировать свои дела, возьмите лист А4 и начертите четыре таких столбца. Далее разберите свои дела по этим столбцам.

  • Не срочно и неважно — забудьте про эти дела. 

Человеческий мозг может включать механизм позитивной прокрастинации. Это когда мозг, вместо того чтобы делать то, что сейчас нужно, хочет делать что-то полезное. Но то, что сейчас неважно.

То есть он не хочет работать, но хочет создать видимость работы, чтобы вы себя не «грызли». И начинают всплывать как будто бы «важные» дела, такие как сделать какую-то таблицу, ответить клиенту на какой-нибудь вопрос. 

Первое, что нужно сделать — это задачу, которую вы перед собой ставите на ближайшие сутки, проверить на реальную важность

Задайте себе три вопроса:

  • если не выполнить задачу — будет штраф?

  • если не выполнить задачу — клиент уйдет?

  • если не выполнить задачу — будет ли приостановление движений по счету?

Если ответы на три этих вопроса «нет» значит — это пока не важная задача. 

  • Срочно и важно — это нужно сделать сегодня–завтра.

  • Срочно и неважно — значит, не так срочно нужно. 

Например, есть план с одной компанией заключить партнерский договор и есть договоренность,  что нужно им сегодня ответить, но я сегодня не очень хорошо себя чувствовала, заболела, и я понимаю, что это срочно. Но изменится ли сейчас мое финансовое положение от этого? Нет. Изменится ли ко мне отношение клиентов? Тоже нет. А вот если бы я не провела этот вебинар, могла бы измениться лояльность людей.  Почему? Вебинар никуда не перенесешь, потому что он нужен сегодня, потому что у людей остался последний день перед сдачей отчетности.

Или позвонил клиент, у него срочный вопрос, но важный ли? Важная ли сейчас это задача? Если вы понимаете, что нет, то спокойно объясняете клиенту,  что время еще есть, и договариваетесь обсудить этот вопрос после сдачи отчетов.

  • Важно, но не срочно — это задача, которая, если вы не начнете ее выполнять, перейдет в категорию срочно и важно, и  вот эти задачи важны.

Их нужно делать в первую очередь после того, как вы сдадите отчетность. В противном случае графа «срочно и важно» будет расти, потому что список дел с завершением отчетной кампании снижаться не будет. 

Таким образом, главное — разбирать «срочно и важно» и параллельно заниматься делами из категории «не срочно, но важно».

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Фоновый триггер

У каждого есть какой-то фильм, сериал,  передача или может быть какая-то музыка,  обстановка, запах или одежда, в которой человек настраивается на определенное настроение. Например, чтобы чувствовать себя хорошо перед сном, кто-то наносит уходовую косметику и надевает красивую пижаму. Кому-то, чтобы расслабиться, нужно послушать классическую музыку и так далее. 

И вот такой фоновый триггер может быть и в работе. 

Я рассказывала несколько раз на вебинарах и в социальных сетях, что я отчетность делаю под группу Любэ.  Это мой фоновый триггер, который работает именно для сборки отчетности. 

Для кого-то фоновым триггером могут быть запахи, например, благовония.

У кого-то фоновый триггер — тишина. И здесь наоборот лишние звуки могут раздражать, соответственно, для продуктивной работы нужно создать условия тишины. Можно к тишине попробовать добавить что-то дополнительно, например, заварить себе какой-нибудь определенный чай. 

Правило стерильной кабины

Идея позаимствована у пилотов. Отлично подходит на случай, когда у вас много маленьких задач, которые срочные и важные, но не большие.

Выписываете эти задачи, все подряд. Включаете на телефоне таймер на 30 минут, далее вы удивитесь, сколько можно сделать за это время.

Но есть очень важные условия, которые необходимо строго соблюдать:

  • ни с кем не разговаривать;

  • поставить телефон в режим полета;

  • на компьютере закрыть все почтовые программы;

  • закрыть все мессенджеры; 

  • 30 минут делать только эти задачи.

С помощью этого правила вы закроете очень много задач и всего за 30 минут.

Делать ничего

Эта фишка подойдет на случай, если вы очень устали от работы, ничего не хотите делать и у вас полнейшая апатия. 

Проблема в том, что люди думают, что переключиться и отдохнуть — это поиграть в телефон, посидеть в соцсетях, посмотреть фильм, почитать книги, послушать музыку, пообщаться с семьей, но это все не отдых для мозга.

Чтобы дать мозгу отдохнуть, нужно делать ничего. Нужно сесть и не делать ничего или можно ходить и не делать ничего. Хотя бы в течение часа. Пройти по улице и вообще никуда не заходить, ничего не читать. И что важно и интересно, ничего нельзя записывать. Никакие мысли, которые приходят в голову, нельзя  фиксировать на бумаге или в телефоне, все только в голове.

Если вы очень сильно перегружены,  включите себе такой режим хотя бы на час, и вы обалдеете от того, как вы захотите делать хотя бы что-то через этот час.

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