Регистрация ИП и ООО. Начать бизнес за несколько дней — легко

Как стать ИП

Это самый простой способ выйти на рынок в статусе полноценной бизнес-единицы. При этом предприниматели предпочитают простые и удобные системы налогообложения — упрощенку (УСН) или патент. Это спецрежимы, позволяющие не только экономить на налогах, но и легко вести учет.

Организации с большим интересом и доверием относятся к ИП, ведь предприниматель — полноценный партнер.

В чем плюсы ИП: проще вести учет, удобные налоговые спецрежимы, меньший объем отчетности, легкий старт, полная свобода в выборе стратегии и использовании выручки. Да и штрафы для оступившихся ИП куда ниже, чем для юридических лиц.

Из минусов:

ИП несет ответственность по долгам всем имуществом;

не все виды деятельности доступны;

страховые взносы «за себя» платятся постоянно, даже если ИП не ведет активной работы.

Стать ИП сейчас довольно просто, но если вы решите сделать это самостоятельно, нужно приготовиться к денежным и временным тратам:

собрать документы — форма № Р21001 плюс копию паспорта;

внести в бюджет 800 руб. в качестве госпошлины;

подать документы в налоговую инспекцию по месту жительства;

принять критику и исправить ошибки (как правило, налоговики находят, к чему придраться);

получить форму Р60009 и свидетельство (в качестве подтверждения регистрации).

На учет в ПФР, ФФОМС и в Росстат налоговики поставят сами. Если ИП будет нанимать работников, то надо пройти регистрацию в ФСС.

На словах вроде все легко. Однако, отказы в регистрации ИП есть и часто они связаны с самыми элементарными ошибками в заполнении заявления, опечатками или небрежностью в подготовке документов. Иногда предприниматель предоставляет устаревший вариант формы заявления, который скачивает с сайта в интернете.

Если хотите зарегистрировать ИП без накладок, стоит рассмотреть более удобные и современные варианты. Проще всего использовать онлайн-сервис, который заполнит и подаст документы за вас. В Бланке — современном мобильном банке для бизнеса, мы создали сервис по регистрации ИП, вы станете предпринимателем в течение стандартных по Закону № 129-ФЗ пяти дней (см. статью 8 п. 1). При этом не нужно будет платить госпошлину и заказывать отдельно электронную подпись, да и сами документы сервис заполнит и отправит в ФНС бесплатно.

Что понадобится для регистрации:

паспорт;

СНИЛС.

Кроме того, мы сразу откроем расчетный счет для ИП, чтобы вы могли оперативно начать деятельность. Причем для бизнеса на старте особое предложение — за обслуживание в банке не придется платить целый год.

А для полной поддержки можно воспользоваться бухгалтерией для ИП на «упрощенке» (и, да, тоже бесплатно).

Как открыть ООО

ООО — решение для более масштабных проектов, основанное на решении участника или нескольких участников сделать свой вклад в общее дело. Добросовестный собственник ООО отвечает по своим обязательствам лишь в пределах доли в уставном капитале (его минимальный размер — 10 тысяч рублей). Это одно из несомненных преимуществ ООО.

Кстати, уставный капитал можно формировать не только живыми деньгами, но и имуществом (ПК, ноут, производственное оборудование или недвижимость и т. п.). ООО привлекательны для инвесторов и партнеров, открывают широкий простор для развития (например, верхняя планка для доходов отсутствует, нет ограничений по видам деятельности).

Организации могут получать лицензии на те виды деятельности, которые недоступны ИП, могут получать льготные кредиты на развитие, налоговые преференции.

Особенно активно сейчас идет поддержка малого бизнеса.

Зато ООО доступны не все спецрежимы налогообложения, например, патент — только для ИП. Для ООО жестче контроль за расходованием наличных средств. А ИП может более свободно переводить деньги со счета себе на карту или использовать бизнес-карту для личных покупок.

Алгоритм для открытия ООО:

выбираем название;

определяем размер уставного капитала;

выбираем юридический адрес ( тот, на который будет поступать значимая корреспонденция и уведомления, можно зарегистрировать компанию на домашний адрес руководителя );

тот, на который будет поступать значимая корреспонденция и уведомления, можно зарегистрировать компанию на домашний адрес руководителя подбираем коды по ОКВЭД — основной ( по виду деятельности, который будет приносить максимальный доход ) и дополнительные ( по которым в принципе возможно получение дохода );

по виду деятельности, который будет приносить максимальный доход по которым в принципе возможно получение дохода выбираем систему налогообложения — это может быть как общая система (выгодна для работы с крупными партнерами-плательщиками НДС) или спецрежим. Как правило, «упрощенка»;

формируем учредительный договор, составляем устав;

Обратите внимание! В учредительном договоре, помимо общих условий (даты, места заключения, сведений об учредителях и прочее), как правило, закрепляют правила о распределении прибыли, лиц с разной компетенцией, вопросы их ответственности и прочие условия. Устав можно использовать типовой, их почти 40 вариантов.

выбираем директора;

формируем решение единственного учредителя о создании ООО или, если учредителей более одного, проводим собрание и составляем протокол.

По окончании перечисленных шагов остаются формальности: оплатить 4 тысячи рублей госпошлины, составить заявление по форме Р11001 и с пакетом документов на регистрацию подать все это в ИФНС.

Далее, если претензий не последует, то после трех рабочих дней на е-мейл придет лист записи ЕГРЮЛ и устав с отметками о регистрации (если использовали типовой устав, то его на почту не высылают).

И снова есть есть способ попроще: будущему владельцу бизнеса нужно приготовить только скан паспорта, СНИЛС и подтверждение юридического адреса (например, гарантийное письмо владельца офиса, по адресу которого регистрируется компания) — остальное сделает Бланк. Мы поможем определить выгодную систему налогообложения и правильные коды ОКВЭД, обеспечим безошибочную и быструю регистрацию ООО. Бонус — счет в банке за 0 рублей.

Почему лучше доверить регистрацию ООО профессионалам?

Ошибки при регистрации ООО совершают намного чаще, чем при подаче заявления ИП. Документов больше, а значит и риск неправильного их заполнения выше. Если подавать документы лично — нужно платить госпошлину. При подаче онлайн пошлина не нужна. Специалист подскажет лучшую систему налогообложения и максимально подходящие коды, не только релевантные деятельности, но еще и более выгодные. Например, от выбранного кода ОКВЭД могут зависеть льготы по налогам. Налоговая не предоставляет таких консультации, она только принимает документы. Никаких пояснений инспектор не станет вам давать. Многим кажется, что раз появились типовые уставы, то составлять свой собственный документ не нужно. Но это не так. Типовой устав часто очень ограничен и не отражает реальных запросов собственников. Например, неправильный выбор устава может повлиять в будущем на выход участников из общества, получение дивидендов или продажу долей в бизнесе.

А счет-то мне зачем?

Часто можно услышать, что ИП-шнику счет ни к чему, достаточно иметь обычную карту и принимать на нее оплату. Если вы готовы рискнуть своими деньгами и блокировкой транзакции просто потому, что они связаны с бизнесом, — то вы и правда можете обойтись без счета.

Просто налоговики обложат налогом вообще все средства, которые поступили на ваш счет, во всяком случае попытаются это сделать.

Доказывать, что поступившие средства — это перевод от жены или долг, который возвращает друг, а вовсе не доход, вам придется самим.

Лучше разграничить поступление средств. На карту пусть вам переведут любые деньги, не связанные с предпринимательством, а на счет — выручку.

Да, и с деловыми партнерами неловко получится: у них возникнут проблемы с подтверждением расходов по вашему договору. Налоговая косо смотрит на переводы физлицу (а именно так их увидит ФНС при перечислении на обычную карту). Может даже попытаться «превратить» их в другие выплаты и потребует от ИП заплатить 13% от дохода, а от контрагента — страховые взносы.

Без счета нет возможности получить более 100 тысяч рублей по одной сделке. Именно такой суммой ограничены наличные расчеты между организациями и ИП. А если вы занимаетесь торговлей в розницу, то наверняка ваши покупатели рассчитываются часто не наличными, а картами. Принимать платежи по картам можно только с помощью услуги эквайринга и при наличии расчетного счета.

ООО без счета вообще не может нормально функционировать. Как минимум, организации очень неудобного без него платить налоги, выплачивать зарплату, платить по счетам. Если же вы — руководитель компании, которая занимается экспортно-импортными операциями, то вам еще и валютный счет понадобиться.

В Бланке его легко открыть при наличии обычного рублевого счета. Если у вас сделки по ВЭД на сумму менее 200 000 рублей, то не придется даже представлять на валютный контроль документы.

В других случаях достаточно загрузить документы в приложении и переслать на проверку. О сроках контроля мы обязательно напомним, чтобы вы не получили штрафы.