Как бизнесу принимать оплату по QR-коду

Что такое куайринг?

Куайринг — это прием безналичных платежей по QR-коду.

QR-коды бывают трех видов:

Статичный — содержит только неизменную информацию, например, о продавце и его реквизитах. Сумму платежа нужно вводить вручную. Можно сформировать код и с суммой, если стоимость услуги всегда одинакова. Один раз сформировал — и пользуешься постоянно. Динамический — содержит информацию о конкретной покупке с указанием суммы к оплате, формируется для каждой операции. Например, продавец может сформировать коды на товары и развесить их на полках, как ценники. Пользовательский — аналогично предыдущему виду в нем зашифрована сумма покупки, но для проведения платежа код сканирует сначала продавец, и только затем покупатель.

Как работает куайринг?

Оплата по QR-кодам реализуется через Систему быстрых платежей, если банк участвует в ней. Принцип работы схож с эквайрингом, только в роли терминала выступает QR-код.

Процедура оплаты по QR-коду выглядит так:

Покупатель сканирует QR-код камерой мобильного телефона. Код может быть отображен на мониторе или распечатан на бумаге. Некоторые продавцы формируют код и отсылают его на электронную почту или мессенджер покупателя. Далее происходит переход в мобильное банковское приложение на форму оплаты. Покупатель подтверждает перевод средств по указанным реквизитам. Деньги списывают со счета покупателя и поступают на счет продавца.

Бланк — современный мобильный банк для бизнеса. Вы можете проводить платежи по QR-кодам с помощью нашего приложения. Это быстро, бесплатно и средства окажутся на вашем счете моментально. Откройте счет онлайн и начните принимать принимать платежи без терминала — это удобно и выгодно.

Один из самых больших плюсов куайринга — скорость прохождения средств. Не нужно ждать 1-2 дня, пока платеж попадет на ваш счет. Клиент оплачивает покупку или перечисляет аванс, а исполнитель видит платеж буквально через 15 секунд и может сразу приступать к отправке заказа или оказанию услуги.

В чем удобство куайринга?

Куайринг — это легальный способ принимать безналичную оплату без терминалов и кассы. Больше не надо просить перевести деньги по номеру телефона или карты. Тем более, что такой способ оплаты часто отпугивает покупателей, а, кроме того, является нелегальным. Платежи по QR-коду решает эту проблему.

Куайринг подходит любому бизнесу. Продавцу не нужно иметь постоянно подключенный к интернету терминал, как при эквайринге. Не нужны сложные настройки или специальное оборудование вообще.

Бизнес экономит на приобретении или аренде терминала. Особенно удобно это тем продавцам товаров или услуг, кто не попадает под обязательное применение онлайн-касс, только начинает дело и считает каждую копейку, а также тем, кто редко получает оплату за услуги. Те, кто обязан иметь онлайн-кассу, обязаны пробивать чеки, но принимать оплату могут разными способами, в т. ч. и через QR-коды.

В Бланке куайринг подключается бесплатно, мы не берем ежемесячную плату за использование услуги. А еще мы участвуем в программе субсидировании малого и среднего бизнеса, поэтому вернем вам комиссию живыми деньгами на счет в Бланке. Программа будет действовать до конца 2022 года. Открыть счет в Бланке онлайн

Плюсы для покупателя

Для покупателей оплата по QR-коду проще и удобнее за счет отсутствия необходимости всегда держать при себе банковскую карту (карту или кошелек легче забыть дома, чем смартфон).

Если вы раньше использовали переводы со счета на счет, с карты на карту по номеру телефона, оплату по квитанции или другие хлопотные для покупателя способы перевода, то теперь можно предложить гораздо более надежный и простой способ оплаты.

QR-код можно отправить в сообщении, переслать по электронной почте, напечатать на визитке, любой рекламной продукции. Вашему покупателю достаточно будет считать его, чтобы совершить покупку. Многие клиенты и сами уже интересуются новым вариантом оплаты — будьте в тренде.