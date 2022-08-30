Социальный контракт: как получить деньги на открытие бизнеса

Виды социального контракта

Социальный контракт бывает пяти видов:

На помощь в трудоустройстве. На обучение или переобучение. Региональные власти выделят до 30 000 рублей на получение профессии или повышение квалификации безработного. На улучшение материального положения. Такая мера поддержки доступна не во всех регионах. На развитие личного подсобного хозяйства. Любители садоводства и огородничества могут получить 200 000 рублей на покупку инвентаря, семян и прочего для выращивания сельхозпродукции для ее дальнейшей продажи и получения дохода. На развитие бизнеса. С 1 июля также увеличена выплата по социальному контракту с 250 тыс. рублей до 350 тыс. гражданам, которые занимаются бизнесом или планируют начать вести собственное дело.

Нас интересует как раз тонкости запуска бизнеса по соцконтракту.

Что нужно для работы бизнеса по соцконтракту

Для запуска или раскрутки своего проекта нужно иметь официальный статус и регистрацию в ФНС в качестве:

индивидуального предпринимателя;

самозанятого.

Зарегистрироваться можно как до, так и после подачи заявления на получение социального контракта.

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В дальнейшем просубсидированный из бюджета бизнес должен просуществовать минимум год.

Кто может получить социальный контракт

Претендовать на получение выплаты по соцконтракту вправе одинокие люди или члены семей, относящиеся к категории малоимущих.

Малоимущими считаются семьи, доход на человека в которых не превышает регионального прожиточного минимума. Считают все поступающие в семью деньги: заработные платы, стипендии, пособия, пенсии, доходы от аренды, бизнеса, самозанятости. Аналогично определяют и нуждаемость одиноких.

При расчете применяют правило нулевого дохода. Это значит, что у кого-либо из членов семьи может не быть дохода только по объективным причинам. Например, студент-очник не получает стипендию, или один из родителей вынужден не работать, чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом.

Оценивают не только по доходам, но и имуществу. То есть если среднедушевой доход семьи действительно не дотягивают до прожиточного минимума, но при этом члены семьи владеют недвижимостью, автомобилями и суммами на банковских счетах свыше допустимых норм, тов соцконтракте будет отказано.

Есть и другие требования:

российское гражданство;

постоянная регистрация в субъекте, в котором обращаетесь за поддержкой.

Для тех, кто остался без работы, с марта 2022, до конца года действуют послабления в критериях соответствия на получение социального контракта. Доходы таких людей за последние три месяца не учитывают, если к моменту обращения за субсидией гражданином получен статус безработного.

Это правило действует для желающих и заниматься бизнесом, и вести ЛПХ.

Куда обращаться для заключения соцконтракта

Заключением социальных контрактов занимаются региональные отделы соцзащиты. В разных регионах обратиться за соцконтрактом технически можно разными способами:

платформа «Мой бизнес»;

Госуслуги;

МФЦ;

личное посещение ведомства.

Какие документы нужны для получения социального контракта

Состав пакета документов, прилагаемых к заявлению, также различается от региона к региону.

Примерный перечень выглядит так:

заявление с указанием всех членов семьи и их доходов;

документы, удостоверяющие личность обратившегося и членов его семьи, включая детей;

2-НДФЛ с мест работы и справки, подтверждающие иные доходы семьи;

сведения о недвижимом имуществе и транспорте заявителя и его семьи;

бизнес-план . Опишите свой проект, как планируете его реализовывать, почему он должен быть конкурентоспособен, состав разовых и регулярных расходов, планируемые доходы.

На что можно потратить деньги по социальному контракту

Ограничений по видам деятельности для получения выплаты нет, главное — чтобы бизнес не выходил за рамки закона.

Цель, на которую получена субсидия по госконтракту, должна стать основным видом деятельности предпринимателя или самозанятого, то есть приносить наибольший доход в сравнении с другими направлениями бизнеса.

На субсидийные деньги можно купить оборудование, инвентарь, которые будут использованы многократно. Если требуется аренда помещения, то расходы на нее не могут превышать 15% от полученной по контракту суммы, то есть максимум 52 500 рублей.

Расходные материалы предприниматель обязан покупать за счет личных средств. Требования к составу расходов в разных регионах могут различаться, поэтому лучше заранее уточнить этот момент в отделе соцзащиты.

Лучше всего, если ваши расходы будут полностью прозрачными для проверяющих и вы будете совершать их с расчетного счета. В полностью мобильном банке для бизнеса — Бланк вы можете открыть счет для ИП бесплатно.

Бланк возьмет на себя ведение бухгалтерии для ИП на УСН (совершенно бесплатно), чтобы вы могли сосредоточиться на более важных вещах. Это существенное подспорье, особенно когда начинаешь бизнес через соцконтракт.

Как будут контролировать исполнение соцконтракта

Соцзащита будет следить за целевым расходованием контрактных денег, поэтому позаботьтесь о прозрачности и обоснованности всех трат. Тем более, что мера поддержки носит разовый характер и второго шанса воспользоваться ею не будет.

Например, оборудование приобретайте новое, чтобы его стоимость была подтверждена договорами, товарными накладными, УПД. Не лишним будет сделать фотографии покупки.

Чтобы не нарваться на недобросовестного поставщика, узнайте всю правду о нем с помощью проверки контрагентов от Бланка. Надежность поставщика — залог того, что вам не предъявят претензии в части учета расходов для субсидии.

Оперативное подтверждение расходов — важный нюанс работы по социальному контракту. Представители соцзащиты обязательно запросят все подтверждающие документы, а также могут лично приехать и посмотреть, как обстоят дела у бизнеса, профинансированного из бюджета. Если заподозрят неладное, расторгнут контракт и потребуют вернуть деньги.

Также ежемесячно в течение всего срока действия социального контракта, соцзащита будет отслеживать доходы, которые приносит бизнес. От предпринимателя потребуют показать кассовую книгу, выписки банка, книгу учета доходов и расходов, а от самозанятого — данные из приложения «Мой налог», где он обязан фиксировать свои доходы.