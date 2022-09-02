Топ-5 причин, из-за которых могут отказать в регистрации ООО

Причина № 1. Ошибки в документах

Документация, предоставленная юридическим лицом, тщательно проверяется. Отклонение заявления на регистрацию происходит по следующим причинам:

В заявлении есть ошибки . Причем речь может идти даже о банальных опечатках — в названии города или фамилии директора.

Использование неактуального бланка . Для заполнения заявления используется бланк Р11001. Он может меняться, за его актуальностью необходимо следить, старый образец отклоняется.

Ошибки в реквизитах . Государственная пошлина оплачивается по установленной квитанции с определенными реквизитами. Стоит вам указать не тот КБК для перечисления пошлины, как документы не пройдут регистрацию, да еще и саму пошлину придется возвращать из бюджета.

Недочеты в документах . Информация должна быть актуальной и достоверной, любые отклонения — высокая вероятность отказа.

Отсутствие нотариальных заверений . Документы обязательно заверяются, например, в случае регистрации ООО доверенным лицом.

Не все ошибки будут замечены инспектором при приемке документов (если передаете лично). А если вы заполнили документы в стороннем сервисе и передаете их, к примеру, через сайт ФНС, то программа проверяет только соответствие формату, а прочие ошибки увидит только регистратор-человек. Это значит, что отказ вы получите не сразу, а через некоторое время. Заполнять документы придется заново.

Что делать?

Наличие ошибок не критично. Все что нужно сделать — исправить неточности, предоставить достоверную информацию и еще раз подать заявление на регистрацию. Главное, сделать это в течение трех месяцев. Не успеете — придется еще раз оплачивать государственную пошлину.

Подать документы на регистрацию ООО можно бесплатно, например в Бланке — мобильном банке для бизнеса. Главные плюсы — все данные будут внесены корректно, вы получите электронную подпись (тоже бесплатно) и в налоговую ехать не придется. Кроме того, специалисты Бланка помогут разобраться с кодами ОКВЭД (видов деятельности) и системой налогообложения. В качестве бонуса Бланк откроет счет в мобильном банке с особым тарифом — 0 рублей.

Причина № 2. Нехватка документов

Есть установленный пакет документов и ему необходимо беспрекословно следовать. Регистрация ООО невозможно без следующих документов:

заявление по форме Р11001 ( актуальная на момент подачи );

актуальная на момент подачи устав организации;

решение учредителя об открытии ООО ( если учредитель один ) или протокол ( если учредителей несколько );

если учредитель один если учредителей несколько квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины в сумме 4 000 рублей ( по реквизитам ФНС, если подаете заявление с помощью Бланка — пошлина не потребуется );

Важно! Оплата государственной пошлины не требуется только при подаче заявления в электронном формате, через МФЦ или нотариуса.

Представленный список — исчерпывающий. Но, с учетом обстоятельств, ФНС имеет полное право на запрос дополнительных документов:

согласие владельца помещения на предоставление юридического адреса ( письменно );

письменно нотариально заверенная копия паспорта, а также подтверждения, являющегося официальным основанием на пребывание на территории РФ ( актуально для иностранных граждан );

актуально для иностранных граждан разрешение на ведение официальной деятельности на территории РФ ( для иностранных граждан );

для иностранных граждан нотариальное согласие от родителей — при регистрации ООО несовершеннолетним лицом.

Все документы должны быть предоставлены в обязательном порядке. Вроде бы список небольшой, но на практике часто забывают приложить квитанцию или решение учредителя, в случае, когда ООО открывается единственным участником. Устав можно не прикладывать, если выбран один из типовых вариантов.

Что делать?

В случае отказа, необходимо собрать те документы, которых не хватает, сформировать полный пакет и заново подать заявление. Это увеличит время, потраченное на регистрацию организации. Оплачивать пошлину, если вы ее платили, повторно не требуется, если успеете уложиться в трехмесячный срок.

Причина № 3. Неправильно выбрано название компании

Название ООО обязано соответствовать установленным требованиям. Часто возникают трудности при регистрации компаний с уже существующим названием.

В этом случае есть несколько рисков:

Организация, уже зарегистрированная в ЕГРЮЛ, имеет товарные знаки, марки и вообще ее название уникально и использовать его нельзя. Тогда вас обладатель оригинального названия будет преследовать по суду . Будет возникать путаница. К примеру, у вас ООО «Грузовик», которое занимается перевозками, а другая организация, с тем же названием, занимается продажей техники. Вроде бы вы работаете в разных сферах и друг с другом не конкурируете, но находя вас в электронных справочниках или поисковиках, клиенты станут вас путать . особенно, если вам не повезло быть зарегистрированными с такой компанией в одном регионе. Это просто будет отвлекать и может вызвать недовольство вашего «двойника».

Есть также названия, с которыми юрлицо гарантированно получит отказ при регистрации. Это названия, в которых есть слова:

слова, противоречащие нормам морали;

слова, производные от «Россия».

Также откажут, если название иностранное, содержит латинские символы и сокращения или вы использовали названия, закрепленные за органами власти и самоуправления.

Что делать?

Если отказ поступил из-за неверно составленного названия, его придется сменить или оформить с учетом установленных требований. Иных вариантов нет.

Предварительно вы можете обратиться к онлайн-базе организаций (ЕГРЮЛ) на сайте ФНС и проверить — есть ли в списке название, которое вы выбрали для своего бизнеса.

Причина № 4. Руководитель или учредитель дискредитированы

В данной ситуации спровоцировать отказ могут:

участие учредителя в 10 и более юридических лицах;

наличие ограничений на ведение предпринимательской деятельности;

регистрация ООО юридическим лицом на стадии ликвидации, а также когда одним из учредителей нового ООО выступает другое ликвидируемое ООО

отношение учредителя к государственным органам и воинской службе;

наличие судимости;

иные основания, установленные на законодательном уровне.

В качестве ограничения может выступать дисквалификация учредителя (руководителя), запрет заниматься бизнесом (занимать руководящие должности).

Что делать?

Устранить первопричину отказа или зарегистрировать предприятие на другое лицо (сменить директора или учредителя). В случае, если учредитель является государственным служащим или состоит на воинской службе, можно уволиться. При наличии судебного решения — подождать истечения срока давности.

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Причина № 5. Несоблюдение порядка подачи документов

Порядок подачи документов обязателен к исполнению. Наличие полного пакета и отсутствие ошибок не гарантируют регистрацию ООО. Привести к отказу может , например, передача документов в другую налоговую службу. Регистрация ООО проводится только в регистрационной налоговой. Районная ФНС не подойдет.

Что делать?

Уточнить, какая налоговая занимается регистрацией компаний в вашем районе или городе. На сайте ФНС можно узнать реквизиты своей инспекции и отнести документы по нужному адресу.

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