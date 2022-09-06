Это вообще законно? Риски и штрафы за незаконное предпринимательство

Что относится к предпринимательской деятельности?

Предпринимательство — это установленный вид деятельности систематического характера. Основная его цель — это получение чистой прибыли от реализации товаров собственного производства или услуг.

Выделяют ряд критериев, подтверждающих факт ведения предпринимательской деятельности:

Самостоятельность . Человек самостоятельно решает, чем будет заниматься и с чего получать доход. Например, работая в кондитерском магазине, сотрудник реализует товар руководителя ( он решает какой ассортимент предоставлять ). А при самостоятельной выпечке тортов, человек реализует продукцию собственного производства.

он решает какой ассортимент предоставлять Наличие четкой цели — получение прибыли . Например, подвезти друга на дачу — это дружеская помощь. А если услуга предоставляется за деньги, как в такси, то это предпринимательская деятельность. Под критерий предпринимательства услуга попадает в том случае, если ее предоставляют на регулярной основе.

Систематичность . Это означает, что деятельность человека должна регулярно приносить прибыль. Реализация товара через доску объявления — это доход от продажи собственного имущества. А если человек реализует продукцию собственного производства на постоянной основе — это предпринимательская деятельность.

Чтобы не нарушить закон, деятельность нужно оформить. Многие люди не хотят заниматься государственной регистрацией своего дела. Им кажется,что это сложно, дорого и отнимет массу времени. Хотя на деле, зарегистрировать собственный бизнес сейчас не представляет труда.

Можно стать самозанятым, тогда можно работать на себя официально, правда есть ряд значительных ограничений по выручке, работникам, видам деятельности. Можно стать ИП или открыть ООО, выступив в качестве учредителя и руководителя. Сама регистрация будет быстрой и бесплатной, если знать, куда обратиться.

В Бланке — мобильном банке для бизнеса, регистрация займет 5 дней, эксперты заполнят все документы и передадут их в ИФНС. Это бесплатно. Новый бизнес ждет и особый подарок — первый год работы в Бланке с бесплатным обслуживанием и высокими лимитами на переводы физлицам и снятие наличных.

Но вернемся к ситуации, когда бизнес не зарегистрирован, а деятельность уже ведется. ФНС регулярно проводит контрольные закупки. Так чаще всего и находят незарегистрированных продавцов, но есть и другие варианты.

Как ФНС определяет незаконную деятельность?

Как ФНС выявляет нарушителей? На самом деле все просто — есть ряд признаков, указывающих на ведение незаконной деятельности, которые легко обнаружить:

Получение денежных средств на личный банковский счет . Часто — от разных лиц и на регулярной основе.

Предоставление данных клиентами, которые совершали покупки или оформляли услуги у конкретного лица. Например, покупатель обратился в службу защиты прав потребителей, т. к. ему не выдали чек.

Ведение рекламных кампаний. Легко отслеживается в соцсетях, объявлениях, по билбордам. Сейчас распространение рекламы хотят еще жестче регламентировать и скрыть информацию о рекламодателе будет невозможно .

Выставление товаров в открытом виде (на витринах). Если вы открыли ларек, выставили товар и продаете его — очевидно, что вы ведете торговую деятельность.

Регулярные оптовые закупки . ФНС вправе получать информацию по счетам любого гражданина, особенно если есть подозрения, что он ведет незаконную предпринимательскую деятельность. Если вы постоянно делаете закупки на оптовых базах, переводите деньги ИП и ООО, которые являются поставщиками товаров для перепродажи, то у налоговиков возникнет вопрос — для чего вам такое количество товаров, которые вы явно не можете потребить сами?

Заключение договоров на аренду помещений . Аренда гаража или квартиры конечно вряд ли вызовет подозрения. А вот аренда склада, магазина, площадей в торговый центрах и на рынках точно заинтересует проверяющих.

Что будет, если ФНС выявит факт незаконной деятельности? В зависимости от типа нарушения, назначается штраф.

Какие штрафы предусмотрены?

При выявлении факта нарушения, назначается штраф, его размер зависит от вида ответственности:

1. Налоговое законодательство (часть 3 статьи 122 НК) не предусматривает ответственности за ведение незаконной деятельности, при этом за период незаконной деятельности и получения дохода вам будут насчитаны налоги. Причем, исходя из общей системы налогообложения.

При неуплате налогов необходимо будет заплатить 20% от суммы рассчитанного. Но при доказанном факте незаконной деятельности ( человек нарочно уклонялся от обязательств ), размер штрафа увеличивается до 40%. при этом надо будет заплатить и сами налоги — налог на прибыль (20%) и НДС (20%).

человек нарочно уклонялся от обязательств За отсутствие регистрации — 10 000 рублей, а в случае ведения незаконной деятельности — 10% от общей суммы дохода.

2. Административная ответственность (часть 1 статьи 14.1 КоАП):

реализация товаров и услуг без регистрации — штраф до 2 000 рублей.

реализация товаров и услуг без лицензии — штраф до 2 500 рублей.

3. Уголовная ответственность (статья 171 УК). Привлекать к данной ответственности могут только в тех случаях, если доход от незаконного ведения бизнеса превышает 2,25 миллиона рублей. Виды штрафов:

обязательная выплата в размере 300 000 рублей;

исправительные работы в течение 20 суток;

лишение свободы сроком до полугода.

Размер штрафа полностью зависит от вида ответственности и может варьироваться с учетом особых обстоятельств каждой конкретной ситуации.

Важно! Если в судебном порядке будет определен особо крупный доход, полученный в ходе ведения незаконной предпринимательской деятельности, размер штрафа может достигать 500 000 рублей или 5 лет лишения свободы.

За что еще можно получить штраф? Топ-3 причины:

отсутствие лицензионного соглашения, даже при наличии регистрации юридического лица;

намеренное уклонение от уплаты налогов, при наличии регистрации;

причинение вреда другим лицам, особенно в крупном размере.

Наконец, при выявлении факта незаконной деятельности, сохраняется высокая вероятность получения санкций от пожарной инспекции и Роспотребнадзора. Также вас могут оштрафовать за продажу товаров без использования онлайн-кассы, без маркировки и т. п.

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Как избежать наказания?

Все просто — нужно зарегистрироваться, встать на учет и получить лицензию (при необходимости).

А как поступить, если штраф уже получен? Можно попробовать доказать собственную невиновность, а также непричастность к предпринимательской деятельности. Конечно, если действительно злого умысла в ваших действиях не было.

﻿Например:

при оптовой закупке можно доказать, что товары были приобретены для личных нужд;

продукция на витрине — это презентация работ мастера, выставочные образцы, не предназначенные к продаже;

услуга была оказана с целью получения опыта, а не денежной выгоды.

Доказательство отсутствия вины — это возможность уменьшения штрафа, а не полной его отмены. При повторном выявлении факта незаконной деятельности, заплатить сумму штрафа придется в полном объеме.