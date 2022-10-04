Первый в мире ДМС для предпринимателей

Зачем предпринимателю ДМС
Часто индивидуальные предприниматели и директора фирм — люди занятые, которые всецело посвящают себя любимому делу. Все их время проходит в поисках:
- новых рынков сбыта и свободных ниш;
- решений по оптимизации производства и снижению издержек;
- способах увеличить доходы;
- подбора квалифицированных, честных и трудолюбивых работников и т. д.
Расставляя приоритеты, бизнесмены часто забывают о своем здоровье. Отодвигают его на дальний план, не обращая внимания на симптомы. А проблемы проявляются в самое неподходящее время, да еще и в запущенной форме.
Предприниматель начинает бегать по врачам. Но бесплатная медицина — это очереди, сложности с получением направлений к узким специалистам, целый квест с анализами, УЗИ, МРТ и прочими исследованиями, а также сомнительное качество. А платная — существенные затраты.
На такой случай Бланк предлагает свою программу ДМС.
Что такое ДМС для предпринимателей от Бланка
Бланк в партнерстве с медицинским сервисом BestDoctor разработали первый в России бесплатный ДМС для предпринимателей, который включает:
- Телемедицину — виртуальную клинику, работающую в мобильном приложении. Вы сможете получать онлайн:
- консультации терапевта круглосуточно;
- персонального медассистента;
- консультации 12 врачей-узкопрофильных специалистов;.
- ДМС — добровольный медицинский сервис — это очный и онлайн медсервис, который предлагает:
- все услуги телемедицины;
- очные приемы 20 профильных специалистов;
- лабораторную диагностику (400 анализов);
- исследования (КТ, ЭКГ, УЗИ и т. д.).
Сервис работает по всей России, а пользоваться им могут не только ИП, но и руководители ООО.
Как подключиться к ДМС для бизнесменов
Подключиться к ДМС могут все ИП и генеральные директора ООО, которые в течение года откроют счет в Бланке.
Бизнесу это не будет стоить ничего, а от выбранного пакета банковских услуг зависит получаемый бонусом медсервис:
- максимальная подписка стоимостью от 5 000 ₽ ежемесячно позволит пользоваться ДМС;
- подписка на ежемесячное обслуживание стоимостью от 1 000 ₽ — Телемедициной.
Итак, чтобы получить доступ к медсервису, сделайте несколько шагов:
- Откройте счет в Бланке.
- Выберите нужную подписку.
- Оплатите подписку.
- Напишите в поддержку, и вас подключат к ДМС или Телемедицине.
Преимущества ДМС от Бланка
Главное преимущество, что вам вообще не нужно платить за ДМС. Кроме того, BestDoctor — это такой же удобный сервис, ориентированный на людей, как и Бланк для бизнеса. В нём всё легко и просто. И для его подключения ничего не надо делать, просто подключить тариф и написать в поддержку банка.