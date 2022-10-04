Первый в мире ДМС для предпринимателей

Зачем предпринимателю ДМС

Часто индивидуальные предприниматели и директора фирм — люди занятые, которые всецело посвящают себя любимому делу. Все их время проходит в поисках:

новых рынков сбыта и свободных ниш;

решений по оптимизации производства и снижению издержек;

способах увеличить доходы;

подбора квалифицированных, честных и трудолюбивых работников и т. д.

Расставляя приоритеты, бизнесмены часто забывают о своем здоровье. Отодвигают его на дальний план, не обращая внимания на симптомы. А проблемы проявляются в самое неподходящее время, да еще и в запущенной форме.

Предприниматель начинает бегать по врачам. Но бесплатная медицина — это очереди, сложности с получением направлений к узким специалистам, целый квест с анализами, УЗИ, МРТ и прочими исследованиями, а также сомнительное качество. А платная — существенные затраты.

Для комфортного решения медицинских вопросов персонала компании включают в условия трудовых договоров пункт о предоставлении ДМС. Но ведь у предпринимателя трудового договора нет, хотя во благо собственного бизнеса он трудится практически 24/7.

На такой случай Бланк предлагает свою программу ДМС.

Что такое ДМС для предпринимателей от Бланка

Бланк в партнерстве с медицинским сервисом BestDoctor разработали первый в России бесплатный ДМС для предпринимателей, который включает:

Телемедицину — виртуальную клинику, работающую в мобильном приложении. Вы сможете получать онлайн:

консультации терапевта круглосуточно; персонального медассистента; консультации 12 врачей-узкопрофильных специалистов;.

ДМС — добровольный медицинский сервис — это очный и онлайн медсервис, который предлагает:

все услуги телемедицины; очные приемы 20 профильных специалистов; лабораторную диагностику ( 400 анализов ); исследования ( КТ, ЭКГ, УЗИ и т. д .).

Сервис работает по всей России, а пользоваться им могут не только ИП, но и руководители ООО.

Как подключиться к ДМС для бизнесменов

Подключиться к ДМС могут все ИП и генеральные директора ООО, которые в течение года откроют счет в Бланке.

Бизнесу это не будет стоить ничего, а от выбранного пакета банковских услуг зависит получаемый бонусом медсервис:

максимальная подписка стоимостью от 5 000 ₽ ежемесячно позволит пользоваться ДМС;

подписка на ежемесячное обслуживание стоимостью от 1 000 ₽ — Телемедициной.

Итак, чтобы получить доступ к медсервису, сделайте несколько шагов:

Откройте счет в Бланке . Выберите нужную подписку. Оплатите подписку. Напишите в поддержку, и вас подключат к ДМС или Телемедицине.

Акция действует год, оплачивайте регулярно банковские услуги и пользуйтесь ДМС или Телемедициной.

Преимущества ДМС от Бланка

Главное преимущество, что вам вообще не нужно платить за ДМС. Кроме того, BestDoctor — это такой же удобный сервис, ориентированный на людей, как и Бланк для бизнеса. В нём всё легко и просто. И для его подключения ничего не надо делать, просто подключить тариф и написать в поддержку банка.

Для ведения бизнеса в любом случае придется оплачивать банковские услуги, а приобретая максимальный пакет на обслуживание в Бланке, вы получите бесплатный доступ к медсервису .

Откройте счет с ДМС