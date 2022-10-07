Тотальный учет рекламы с 1 сентября 2022: как вести бизнес без штрафов

Разберем, что ждет предпринимателей и как избежать штрафов.
Контроль рекламы: для чего это нужно?
Согласно внесенным правкам, заказчики, агентства и интернет-площадки, обязаны передавать информацию о размещаемой рекламе в Роскомнадзор. Делать это нужно не напрямую, а заручившись поддержкой посредников. В качестве посредников выступают операторы рекламных данных (ОРД), на которых также распространяется ряд требований.
Для чего это делается? Правки были внесены не просто так. Контролирующие органы в лице Роскомнадзора, ФАС и ФНС обязаны проводить жесткий отбор с целью:
- предотвращения проникновения в сеть нежелательной информации;
- контроля денежных средств, которые направлены на привлечение целевой аудитории, а не на сторонние цели;
- борьбы с недостоверными и некорректными данными;
- борьбы с мошенничеством.
Кто обязан передавать данные?
Под новые поправки попадают все субъекты рекламного бизнеса:
- Рекламодатели. В данную категорию попадают как заказчики рекламы, так и производители продукции.
- Рекламораспространители. К их числу относят компании, специализирующиеся на размещение рекламы в любой формате.
- Операторы рекламной системы. К их числу относят компании, отвечающие за обеспечение функционирования активности в сети Интернет.
Какую информацию нужно передавать?
Вся информация, которая поступит от рекламодателей, рекламораспространителей и посредников будет находиться в Роскомнадзоре (минимальный срок хранения 5 лет), а также в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР). Под влияние поправок попадают следующие сведения:
- данные о налоговом учете участников рынка;
- информация, указанная в договорах;
- информация о проводимых денежных операциях, но в рамках договора;
- информация о рекламных объявлениях (важен не только сам текст, но и количество показов, а также площадки, где он будет размещен).
Для того, чтобы запустить рекламу необходимо пройти регистрацию рекламной кампании. Сделать это можно через посредников ОРД. Их главная задача: сбор, обработка и предоставление данных в единый реестр.
После этапа регистрации, каждый участник получает уникальный номер. По нему осуществляется передача всей информации, а также ее регистрация в базах, включая ФНС и ФАС.
Кто будет отвечать за сбор информации?
Сбор информации осуществляется операторами рекламных данных (ОРД).
Посредники будут взаимодействовать со всеми участниками рынка, которые по закону обязаны предоставлять данные в контролирующие органы.
Махинации, некорректные данные и прочие неправомерные действия исключены. Участники рынка обязаны работать по установленной схеме и предоставлять информацию о рекламной компании до ее запуска.
А по итогам каждого месяца подготавливается отчет о сделках, а также статистические данные показов.
Кто такие операторы рекламных данных? Это посредники, которые будут собирать информацию, и передавать ее в соответствующую структуру. Потенциальными ОРД могут стать:
- Яндекс;
- VK;
- Ozon;
- МТС;
- ВымпелКом;
- AmberData.
Операторов может быть сколько угодно, ограничений нет. Но при этом установлены требования, которым компании должны отвечать:
- наличие регистрации в качестве юридического лица на территории России;
- уставной капитал не менее 200 млн. рублей.
Помимо ОРД, доступ к информации будет у ФАС и ФНС.
Если рекламодатель, рекламораспространитель и/или посредник уклоняется от передачи требуемой информации, ему грозит штраф: до 2,5 тыс. рублей для физического лица и до 500 тыс. рублей для юридического лица.
Пока бизнес адаптируется в текущих реалиях, Бланк позаботится о комфорте и безопасности клиента:
- Сервис Бесплатная бухгалтерия для ИП на УСН — рассчитает налоги и обеспечит ведение учета;
- предоставит все удобные способы приёма платежей — интернет-эквайринг, торговый эквайринг, куайринг.
Какие штрафы предусмотрены
Регламент размещения рекламы в сети будет находиться под строгим контролем Роскомнадзора, ФАС и ФНС. Игнорирование правил или пренебрежение обязательными требованиями будет караться:
- административным штрафом в размере до 20 тыс. рублей для должностных лиц и ИП;
- административным штрафом в размере до 2,5 тыс. рублей для физических лиц;
- административным штрафом в размере до 500 тыс. рублей для юридических лиц и организаций (ч. 1. ст. 14.3 КоАП).
Как избежать установленных штрафов?
Подводя итоги, стоит отметить, что единственный способ избежать штрафов — это соблюдать установленные поправки и требования:
- прохождение регистрации с целью получения уникального ID;
- передача текстовой информации о рекламе, данных договора и статистики до запуска рекламной кампании;
- предоставление отчетной информации по итогам каждого месяца;
- взаимодействие с операторами рекламных данных;
- предоставление достоверной информации.
С 1 сентября 2022 года контроль над рекламой вышел на новый уровень. Скрыть важную информацию или направить в сеть недостоверные данные не так просто. Все это чревато серьезными последствиями, включая административную ответственность.
Участникам рынка придется подстраиваться под новые реалии. Теперь все действия будут тщательно контролироваться Роскомнадзором, ФАС и ФНС. В обязательном порядке придется регистрировать рекламные бюджеты, что исключает использование «серых» схем с целью облегчения налогообложения.
Выполняйте все банковские операции с мобильного устройства и отслеживайте статьи расходов бизнеса прямо с главного экрана.