Тотальный учет рекламы с 1 сентября 2022: как вести бизнес без штрафов

Разберем, что ждет предпринимателей и как избежать штрафов.

Контроль рекламы: для чего это нужно?

Согласно внесенным правкам, заказчики, агентства и интернет-площадки, обязаны передавать информацию о размещаемой рекламе в Роскомнадзор. Делать это нужно не напрямую, а заручившись поддержкой посредников. В качестве посредников выступают операторы рекламных данных (ОРД), на которых также распространяется ряд требований.

Маркировка рекламы охватывает любые ее виды, без исключений. Предоставлять отчетность придется по контекстной, таргетированной и медийной рекламе, вне зависимости от ее назначения. Все данные обязательно проходят фильтрацию в Роскомнадзоре.

Для чего это делается? Правки были внесены не просто так. Контролирующие органы в лице Роскомнадзора, ФАС и ФНС обязаны проводить жесткий отбор с целью:

предотвращения проникновения в сеть нежелательной информации;

контроля денежных средств, которые направлены на привлечение целевой аудитории, а не на сторонние цели;

борьбы с недостоверными и некорректными данными;

борьбы с мошенничеством.

Кто обязан передавать данные?

Под новые поправки попадают все субъекты рекламного бизнеса:

Рекламодатели . В данную категорию попадают как заказчики рекламы, так и производители продукции.

Рекламораспространители . К их числу относят компании, специализирующиеся на размещение рекламы в любой формате.

Операторы рекламной системы . К их числу относят компании, отвечающие за обеспечение функционирования активности в сети Интернет.

Важно! Маркировка нужна не всем, отказаться от нее могут рекламодатели с исключительным правом на объекты рекламирования. Послабления распространяются и на непосредственных изготовителей.

Какую информацию нужно передавать?

Вся информация, которая поступит от рекламодателей, рекламораспространителей и посредников будет находиться в Роскомнадзоре (минимальный срок хранения 5 лет), а также в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР). Под влияние поправок попадают следующие сведения:

данные о налоговом учете участников рынка;

информация, указанная в договорах;

информация о проводимых денежных операциях, но в рамках договора;

информация о рекламных объявлениях ( важен не только сам текст, но и количество показов, а также площадки, где он будет размещен ).

Для того, чтобы запустить рекламу необходимо пройти регистрацию рекламной кампании. Сделать это можно через посредников ОРД. Их главная задача: сбор, обработка и предоставление данных в единый реестр.

После этапа регистрации, каждый участник получает уникальный номер. По нему осуществляется передача всей информации, а также ее регистрация в базах, включая ФНС и ФАС.

Кто будет отвечать за сбор информации?

Сбор информации осуществляется операторами рекламных данных (ОРД).

Посредники будут взаимодействовать со всеми участниками рынка, которые по закону обязаны предоставлять данные в контролирующие органы.

Махинации, некорректные данные и прочие неправомерные действия исключены. Участники рынка обязаны работать по установленной схеме и предоставлять информацию о рекламной компании до ее запуска.

А по итогам каждого месяца подготавливается отчет о сделках, а также статистические данные показов.

Важно! Предоставить информацию с содержанием рекламы, договором и данных статистики необходимо до запуска рекламной кампании. При этом по итогам каждого текущего месяца передается полноценный отчет.

Кто такие операторы рекламных данных? Это посредники, которые будут собирать информацию, и передавать ее в соответствующую структуру. Потенциальными ОРД могут стать:

Яндекс;

VK;

Ozon;

МТС;

ВымпелКом;

AmberData.

Операторов может быть сколько угодно, ограничений нет. Но при этом установлены требования, которым компании должны отвечать:

наличие регистрации в качестве юридического лица на территории России;

уставной капитал не менее 200 млн. рублей.

Важно! Размер уставного капитала необходимо подтверждать документально.

Помимо ОРД, доступ к информации будет у ФАС и ФНС.

Если рекламодатель, рекламораспространитель и/или посредник уклоняется от передачи требуемой информации, ему грозит штраф: до 2,5 тыс. рублей для физического лица и до 500 тыс. рублей для юридического лица.

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Какие штрафы предусмотрены

Регламент размещения рекламы в сети будет находиться под строгим контролем Роскомнадзора, ФАС и ФНС. Игнорирование правил или пренебрежение обязательными требованиями будет караться:

административным штрафом в размере до 20 тыс. рублей для должностных лиц и ИП;

административным штрафом в размере до 2,5 тыс. рублей для физических лиц;

административным штрафом в размере до 500 тыс. рублей для юридических лиц и организаций ( ч. 1. ст. 14.3 КоАП ).

Роскомнадзор сообщил, что меры административного наказания не будут применяться до марта 2023 года. Это действие направлено на полную перестройку работы участников рынка под новые требования.

Как избежать установленных штрафов?

Подводя итоги, стоит отметить, что единственный способ избежать штрафов — это соблюдать установленные поправки и требования:

прохождение регистрации с целью получения уникального ID;

передача текстовой информации о рекламе, данных договора и статистики до запуска рекламной кампании;

предоставление отчетной информации по итогам каждого месяца;

взаимодействие с операторами рекламных данных;

предоставление достоверной информации.

С 1 сентября 2022 года контроль над рекламой вышел на новый уровень. Скрыть важную информацию или направить в сеть недостоверные данные не так просто. Все это чревато серьезными последствиями, включая административную ответственность.

Участникам рынка придется подстраиваться под новые реалии. Теперь все действия будут тщательно контролироваться Роскомнадзором, ФАС и ФНС. В обязательном порядке придется регистрировать рекламные бюджеты, что исключает использование «серых» схем с целью облегчения налогообложения.

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