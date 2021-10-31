Дело о косвенном контроле. Обязательное предложение при косвенном приобретении акций

Довольно поразительна история с «обязательным предложением» при косвенном приобретении акций АО. Корпоративщикам она хорошо известна, но я только сейчас обратил на неё внимание (спасибо Игорю Ковалёву за указание).

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Как известно, при достижении определённых уровней контроля в публичном АО (30%, 50%, 75%) акционер обязан делать предложение другим акционерам о выкупе их акций по (условно) рыночной цене. Это положение позаимствовано из законодательства ЕС; в США тоже есть нечто в этом роде. Смысл в том, что миноритарий, не желающий вести дела совместно с этим акционером, может выйти из бизнеса.

Очевидно, что правило должно работать как при прямом приобретении акций АО, так и при косвенном, то есть через цепочки аффилированных лиц. Собственно, в действующей редакции российского закона примерно так и написано: «с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам». Разумеется, так это и работает за рубежом.

Казалось бы, всё ясно. Но нет. Арбитражные суды почему-то не желают видеть очевидного и предпочитают придерживаться позиции, что норма распространяется только на случай прямого приобретения акций. Если же, допустим, некто купил акции не самого АО, а его холдинговой компании, никаких обязанностей у него не возникает!

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Пишут, что ВАС РФ в своё время собирался поправить ситуацию и готовил проект постановления на эту тему. Но тут ВАС как раз ликвидировали, и тема осталась в подвешенном состоянии, в каковом и находится по сей день. Много лет обсуждаются соответствующие поправки в закон, но воз и ныне там.

Что касается судебной практики, видимо, наиболее громким было дело о приобретении Роснефтью контрольного пакета (97%) акций ТНК-BP. Контроль был приобретен путём выкупа акций офшорной компаний с БВО, которая через цепочку компаний владела пакетом акций ТНК-BP. Миноритарный акционер ТНК-BP, желающий выйти из общества, требовал, чтобы ему сделали обязательное предложение. Роснефть отвечала, что косвенное приобретение акций не влечёт такой обязанности.

Суды трёх инстанций поддержали — сюрприз! сюрприз! — Роснефть. Миноритарий подал жалобу в ВАС. И что бы вы думали? В этот самый момент ВАС разогнали, и жалоба поступила уже в Верховный Суд. Судья ВС отказала в передаче жалобы на рассмотрение коллегии ВС (дело № А40-107280/13).

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Поразительно здесь то, насколько российские суды умеют блюсти даже не букву закона (закон тут как раз позволяет принять справедливое решение!), а какое-то своё любимое прочтение этой буквы. Сравним это с тем, насколько креативными бывают те же самые суды, допустим, в банкротных делах. Там на букву закона вообще подчас никакого внимания не обращают!

Или вот, например, помню дело, где одна американская компания купила другую американскую компании, а у той оказалась дочка в России. Так ФАС оштрафовал американцев за то, что они не попросили у него разрешения на сделку, а КС и вовсе намекнул, что сделка недействительна (то есть, надо понимать, слияние американских компаний на самом деле не состоялось).

Но, видимо, корпоративное право — это другое. С чем же связана такая удивительная нерасторопность законодателя и негибкость судов в этом вопросе?

Уж не с тем ли, что мажоритарии крупных компаний не заинтересованы в том, чтобы соблюдать интересы миноритариев, и предпочитают обойти требование закона об обязательном предложении при помощи нехитрой схемы косвенного приобретения акций? И не с тем ли, что интересы уважаемых мажоритариев законодателю и судам дороже, чем интересы каких-то голодранцев-миноритариев?

Если так, вопрос об инвестиционном климате в России можно окончательно снимать с повестки дня…

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Статья (2018 г.):

Клуб корпоративных споров обсудил реформу процедуры приобретения крупных пакетов акций

Дело Роснефти (№ А40-107280/13)

Дело американской компании (штраф от ФАС)