Бухучет и цифровая валюта

Будем говорить правильно

Вместо понятий «криптовалюта» и «майнинг» ч. 3 ст. 1, ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ (далее по тексту закон № 259-ФЗ) вводятся следующие понятия:

Цифровая валюта – совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам;

Выпуск цифровой валюты – действия с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории РФ, и (или) комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории РФ, и (или) пользовательского оборудования, размещенного на территории РФ, направленные на предоставление возможностей использования цифровой валюты третьими лицами.

Еще одно определение:

Криптовалюта – это децентрализованная виртуальная валюта, основанная на математических алгоритмах и защищенная методами криптографии, работающая в децентрализованной платежной системе. Криптовалюта является цифровой валютой (см. ч. 3 ст. 1 закона № 259-ФЗ«Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций (октябрь 2020 года)», утв. Банком России).

Законом № 259-ФЗ разрешены все операции с цифровой валютой, кроме ее использования для оплаты товаров, работ и услуг.

Больше полезных материалов на нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Особый вид актива

В законодательстве о бухучете, а также в международных стандартах бухгалтерской отчетности отсутствуют особые правила учета операций с цифровой валютой, нигде не указано, к каким активам ее следует относить (см. ст. 4, ч. 1, 2 ст. 21 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Значит, необходимо ориентироваться на общие правила с учетом норм п. п. 7, 7.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н).

Можно использовать также разъяснения, которые выпущены Комитетом по интерпретациям МСФО (IFRIC) в июне 2019 г., по учету криптовалют (далее по тексту – тезисы), применяемые на добровольной основе (см. ч. 8 ст. 21 закона № 402-ФЗ, пп. «в» п. 7.1 ПБУ 1/2008, приложение к письму Минфина от 18.01.2022 № 07-04-09/2185).

При отнесении цифровой валюты к тому или иному виду активов следует руководствоваться п. 6 ПБУ 1/2008, где закреплен принцип приоритета содержания над формой. Это значит, что «факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете исходя не столько из правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования».

А согласно тезисам, цифровая валюта может относиться к запасам либо к нематериальным активам.

Как защитить активы компании и свои личные узнаете на семинаре Евгения Сивкова «Как защитить бизнес». Главный бонус для участников семинара – личная консультация от Евгения Сивкова. В индивидуальном порядке вы сможете получить ответ на свой самый «тревожный и важный» вопрос. Приходите на семинар 21-23 декабря в Москве

Цифровая валюта как запасы

К запасам относятся: сырье, материалы, топливо, запчасти, комплектующие, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг; готовая продукция (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством), предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации; товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации (см. пп. «а», «в», «г» п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н).

А цифровая валюта (с учетом положения тезисов), которая предназначена для продажи в ходе обычной коммерческой деятельности, также относится к запасам. При этом порядок учета цифровой валюты следует закрепить в учетной политике (см. п. п. 4, 7, пп. «в» п. 7.1 ПБУ 1/2008). В составе запасов цифровая валюта может учитываться как брокер-трейдерами, так и организации, обычным видом деятельности для которых является добыча цифровой валюты с целью продажи (майнинг, иначе говоря).

Цифровая валюта как нематериальный актив

Если цифровая валюта не предназначена для продажи, ее можно учитывать как нематериальный актив (см. п. 3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утв. приказом Минфина от 27.12.2007 N 153н).

Нематериальный актив предназначен для использования в течение срока полезного использования (обычного операционного цикла), длительностью более 12 месяцев, при этом его продажа не предполагается в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, когда такой цикл превышает 12 месяцев. То есть подобный актив должен приносить экономические выгоды в будущем.

Когда цифровая валюта отвечает подобным требованиям, она признается нематериальным активом и принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости (см. п. п. 3, 6, 7 ПБУ 14/2007).

Однако уже для отчетности за 2024 год ПБУ 14/2007 силу утрачивает на основании п. п. 2, 3 приказа Минфина № 86н, вступает в силу ФСБУ 14/2022. Но налогоплательщик может применять его и ранее обозначенного срока.

Обратите внимание: цифровую валюту нельзя отнести к прочим видам активов, кроме тех двух, о которых говорилось выше.

Так, цифровую валюту невозможно отнести к финансовым активам, поскольку она в России не признается ни деньгами, ни долевым инструментом другой организации (см. пп. «а» п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. 11 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление», введенного в действие на территории России приказом Минфина № 217н).

Кроме того, цифровая валюта не располагает надлежащим образом оформленными документами, которые подтвердили бы наличие у владельца права на финансовые вложения, а также права на получение денежных средств, производных от данного права (см. п. 2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина от 10.12.2002 № 126н).

Как защитить активы компании и свои личные узнаете на семинаре Евгения Сивкова «Как защитить бизнес».

Приходите на семинар 21-23 декабря в Москве.

Порядок учета операций

Порядок учета операций с цифровой валютой зависит от вида операции. Это может быть приобретение цифровой валюты на специальных биржах либо собственное производство (то есть майнинг) цифровой валюты.

К бухучету приобретенная цифровая валюта принимается в зависимости от ее предполагаемого назначения. И тогда в бухучете могут быть сделаны следующие записи (см. инструкцию по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н).

Приобретена цифровая валюта для последующей продажи:

Дт 41 – Кт 60

Оплата цифровой валюты:

Дт 60 – Кт 51

Приобретена цифровая валюта не для последующей продажи:

Дт 08 – Кт 60

Цифровая валюта принята к учету в качестве нематериального актива:

Дт 04 – Кт 08

Оплачена цифровая валюта:

Дт 60 – Кт 51

Если цифровая валюта сгенерирована в рамках обычной деятельности организации, то затраты на это, собранные в течение месяца на счете 20 «Основное производство», формируют фактическую себестоимость цифровой валюты (см. пп. «в», «д» п. 3, п. п. 9, 23 ФСБУ 5/2019).

А в бухучете могут быть сделаны следующие записи:

Принята к учету цифровая валюта, сгенерированная для продажи:

Дт 43 – Кт 20

Отражена выручка от продажи цифровой валюты:

Д т62 – Кт 90-1

Списана себестоимость проданной цифровой валюты:

Дт 90-2 – Кт 43

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель